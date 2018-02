Tic Tac… No es la primera vez que el encono le gana

By Don Q. Chillito on 05/02/2018

Siempre van existir tres verdades en cada historia, en cada disputa, en cada versión o narración de hechos: MI verdad, TU verdad y LA verdad.

Siempre va a ver posicionamientos de personas en dos de ellas. Los que apoyan mi verdad y los que apoyan tu verdad, mas los indiferentes, porque la verdad no tendrá seguidores, pues ninguno del MITU la reconocerá del otro lado.

Si la verdad no florece, la disputa por acomodar las verdades es atroz, se cometen muchas injusticias y difamaciones, se atropellan las personas por ubicar su verdad en la verdad, poco importa lo que se destruye por lograr que el MI o el TU, sea LA verdad… y en política jamás esperes LA VERDAD…

Solo se llega a la verdad por medio del análisis y razonamiento imparcial de los hechos y sucesos previos, presentes y posteriores; por la conducta histórica de los involucrados que da una descripción de las posibilidades de la mentira.

Recordemos que los medios de comunicación tradicionales toman postura de acuerdo a sus intereses pasados, presentes y futuros, y en base a ello tiene el recurso, la habilidad, la experiencia de hacer VERDAD cualquiera de las verdades que se acomode a ellos y a su línea de negocio. Por lo tanto, construyen su verdad como la verdad única válida, la verdadera verdad se esconde, se le oculta, se cuestiona, se niega, se denosta.

Hay dos situaciones que hoy merecen un razonamiento concienzudo para poder llegar a lo mas cercano posible a la verdad y etiquetar a quien corresponda, según nuestra resolución, como MENTIROSO Y MANIPULADOR. Me refiero al hecho de las DENOSTACIONES hacia la #caravanaporladignidad del Gobernador Javier Corral y la agresión verbal y amenaza de muerte al periodista Héctor González de Televisa Juárez, supuestamente por el presidente municipal Armando Cabada a la salida de un restaurante de la Ciudad de Chihuahua.

En el asunto de #caravanaporladignidad es un reclamo documentado. Es un asunto jurídico penal en tribunales, es la negociación política de un asunto de trascendencia, quizás nacional, por la amenaza de promover controversia constitucional con sus consecuencias al gobierno federal. Es el reclamo justo de lo que ha Chihuahua le corresponde, es protección al combate a la impunidad y corrupción, es buscar resarcir al estado lo que se robaron, es traer a un ladrón y juzgarlo, es exhibir hacia donde se fueron parte de los recursos y que partido y personajes se beneficiaron con los dineros que pagarán de los Chihuahuenses; todo en TIEMPOS POLÍTICOS, sin duda alguna; acciones hechas por un político, tampoco cabe la menor duda.

No obstante, existen algunos medios y personas, por supuesto los afectados con estas acciones; que lo único que reniegan es que es tiempo electoral.

A lo mejor y sí, tal vez y no, mi razonamiento es que nunca he visto, en toda mi larga vida, que al gobierno federal o a tiranos corruptos de cualquier pais, se le den florecitas y besitos y resuelvan en contra de sus intereses, NUNCA JAMÁS lo veremos.

La verdad es que nunca iban a permitir que Javier Corral entrara a la Ciudad de México con todas las banderas al alza y en protesta.

Tal como fue, se las quitaron con la firma del convenio entre las partes donde se otorgarán los recursos y se acepta solicitar la extradición de César Duarte con todas sus órdenes de aprehensión y por supuesto el gobernador Corral también tuvo que ceder y negociar lo que el gobierno federal pedía, conocer del caso y las investigaciones en contra de Alejandro Gutiérrez, permitiendo su reubicación, más no la atracción del caso, pues este se quedará radicado con el juez de su causa, según lo anunciado en conferencia de prensa de voz del Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien anunció que todo “el paquete Chihuahua” se autoriza…

¿Donde estaba La Verdad?

Por lo que se firmó con la Secretaría de Gobernación, La verdad estuvo siempre de lado del gobernador Javier Corral, sus detractores de cualquier trinchera tendrán mucho de que preocuparse del sábado próximo pasado hacia delante.

La “sumisión institucional” que nos saqueo, (se dice: agacharse y empinarse en el vulgo) al menos en Chihuahua esta en terapia intensiva, posiblemente en fase terminal…

Sin lugar a dudas, el éxito de Javier Corral es total luego de quince días de peregrinaje. Anulan las multas, le dan sus 900 millones que no querían pagar; mantiene el caso Alejandro Gutiérrez y le entregarán la cabeza de César Duarte; aunque esto último puede que no sea inmediato, pues no es cosa de ir por él y jalarlo al CERESO. El papeleo todavía será tedioso…

El esfuerzo de los 300 caravaneros rindió su fruto. ¿Qué sigue? Gobernar ¿Qué no?

Las redes sociales claman fuerte: ¡Es hora de gobernar, no de pasear! Aunque esas voces adversas sean casi en su totalidad de bots pagados por sus adversarios políticos….

Por otro lado tenemos el zafarrancho entre Héctor González y Armando Cabada en la ciudad de Chihuahua al término del informe del gobernador Corral donde la mentada de madre fue peccata minuta contra lo que fue la amenaza de muerte, según la propia voz del quejoso.

Los momios locales pagan 2 a 1 a que se le cae la candidatura al alcalde Armando Cabada Alvídrez y así es; el resbalón sufrido, de probarse, podría hundirlo al grado de perder la oportunidad de contender por la reelección como alcalde.

Héctor González interpuso una denuncia penal ante la fiscalía de aquella ciudad y con la aportación de pruebas, seguramente, se le vinculará a proceso; será entonces cuando quede expuesto a la fracc. IV del art. 23 constitucional.

Desde hace mucho tiempo las diferencias entre ambos periodistas, uno de Televisa y el otro del Canal 44, son evidentes; y hoy llegan a trascender al ámbito personal dejando atrás las diferencias profesionales y de competencia.

La memoria colectiva opina que Héctor González se extralimitó en su oportunidad, encendiendo el carácter explosivo del presidente Armando Cabada…

Solo basta recordar aquel zafarrancho violento en el estadio donde descargó su ira el expendedor de cerveza, donde prevaleció la soberbia y la ofensa verbal hacia los demás o su conducta frente al proveedor de sistemas de alumbrado público, adulto mayor además.

Por estos antecedentes simples, cabe mencionar que ante la eferveciencia de uno y el manipuleo del otro, en la opinión de algunos denota buscar la ventaja de la oportunidad para dañar y coloca al mismo Héctor González en una situación delicada, por lo que vale muy bien reflexionar detenidamente; enemigos del presidente Cabada son muchos y con recursos…

Entonces ¿Dónde esta la verdad…?

La Verdad se encuentra en los videos del establecimiento donde se suscitó el zafarrancho, si realmente existen esos videos destruyen al presidente Cabada exhibiéndolo como prepotente, bravucón y con capacidad de amenazar de muerte.

Pero, ¿si no existen? Entonces Héctor González esta en una situación de oportunista y mentiroso manipulador.

Don Q. Chillito quiere pensar que solo se saludaron “calurosamente” con mentadas de madre; lo demás es lo que ubicará a cada quien en el término que le corresponda…

10 guaruras son un chi muchísimos e indican el tamaño del miedo o de la presunción, desgraciadamente. La demanda es indicativo de aprovechar el momento, sacar ventaja para engrandecer y destruir el conflicto o a la persona…

Esto apenas comienza…

“En las grandes cosas los hombres se muestran como les conviene mostrarse, en las pequeñas se muestran como son” – Nicolás Chamfort.