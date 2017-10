Tic Tac… No cuadran las cuentas Garfio

By Don Q. Chillito on 25/10/2017

Cuando se miente o se engaña salen las cuentas mochas siempre. Quienes mienten o engañan en la política mexicana son aquellos que le apuestan a la “flojera” de los ciudadanos para el análisis de la información que vierten como verdad única y sin réplica los políticos o las autoridades y cuando las declaraciones están inundadas de inconsistencias, pocos medios afrontan el fondo revisando, para su nota, solo las formas y el compromiso con quien declara y hasta ahí.

Es cierto que una mentira necesitará de mucho mas mentiras para poder irse cubriendo, el engaño necesitará la verborrea parlanchina para adormecer y consumar su objetivo o abusar de la autoridad del declarante al asumirse con “calidad moral” para que su dicho se considere como la verdad absoluta.

No cuadran las cuentas y Don Q.Chillito da razón del porque no le cuadran, habremos de entender primero el término en derecho de RESARCIR.

“Resarcimiento es la acción y efecto de resarcir. Este verbo, con origen en un vocablo latino y hace referencia a reparar, compensar o indemnizar un daño o perjuicio. El resarcimiento, por lo tanto, es una reparación, compensación o indemnización.”

En las notas periodísticas, y en las declaraciones oficiales, se habla de PAGAR $ 328 millones de pesos, pero ¿Pagar Porqué…?

Pagará la multa por $ 435,000 a la que fue sentenciado, pero la causa de la sentencia esta reparada, por lo tanto no puede haber pago porque el daño esta reparado con el mismo bien que origina la causa penal a menos de que el Gobierno del Estado le haya reclamado una compensación o indemnización monetaria por daños y perjuicios dentro del Juicio y eso no es cierto, pidió el Gobierno del Estado la reparación del daño y el daño fue reparado por los involucrados con la devolución de los terrenos por los que el gobierno acuso, proceso y sentenció a Javier Garfio Pacheco.

Fíjese usted estimado lector que pagar por Garfio 328 millones de pesos constantes y sonantes es una mentira, es un engaño porque los terrenos fueron DEVUELTOS y ese cobro sentenciado por el juez representa la diferencia entre el precio vendido de $99 millones al precio real de los terrenos de $428 millones.

Además que GARFIO no tiene ese dinero ni en propiedades, menos en efectivo, entonces ¿de dónde lo sacaría?… se necesitaría ser muy “guaje” Garfio y su abogado para dejarse llevar por esa situación mentirosa y engañosa de pagar por algo que devolvió, ni modos que el bien haya sido partido en cachitos y de 100 cachitos solo devuelvan 50, ¿verdad que no? Mismo terreno en la causa penal, mismo terreno devuelto.

Desde principios del juicio la parte demandada ofreció REGRESAR los terrenos siendo que si se aceptaba por el Gobierno la devolución el juicio no hubiera tenido materia (causa) para haber continuado adelante pero la parte ofendida no aceptó y continuó hasta su término abreviado con la aceptación de culpabilidad, con el mismo resultado ofrecido al principio.

Ningún Juez suelta a ningún sentenciado si este no ha cubierto cabalmente los valores que se le reclaman y por los que se le sentenció a Garfio, por lo tanto Garfio no pudo haber obtenido su libertad si no hubo un depósito, o billete de depósito, fianza o garantía que cubriera el reclamo a pagar de $328 millones de pesos ¿Existe…? !Claro que no existe!

La autoridades manifestaron que Garfio no era culpable del peculado porque no se beneficio de la venta de los terrenos, que “solo fue el que firmo la autorización de la venta” siendo esto una interesante manifestación de la protección pactada con Garfio para beneficiarlo con la sentencia por las razones mismas que expresaron las autoridades, “se le benefició por SOLPLON”, pero se les olvida a las autoridades que existe la palabra COMPLICE, por mas que quieran disfrazarlo GARFIO se beneficio y fue cómplice de muchas tranzas en su paso por el gobierno con Cesar Duarte, pero fueron perdonadas por ser SOPLON del Nuevo Amanecer, se confesó ante San Javier.

Yo no creo que haya sido una decisión unilateral del juez el proceso y la sentencia, mas bien creo que fue una decisión del Gobernador Javier Corral, el término del juicio contra Garfio en los tiempos y en las formas una vez logrado la devolución de los terrenos y la INFORMACION que Garfio dio a las autoridades.

César Duarte se apropio de las estructuras judiciales en todo el estado, hizo y deshizo a su antojo con el poder judicial y fue duramente criticado por todos en las postrimerías de su sexenio, Javier Corral ha hecho lo mismo, exactamente lo mismo y el que tenga la mas mínima duda le recomiendo acudir y consultar las hemerotécas…

Coincidimos totalmente con la siguiente declaración vertida por el Delegado Estatal del PRI Fernando Moreno: “Quiere decir que solo cuentan con esta información (la del soplón Garfio), entonces todos los señalamientos y pruebas que decían que tenían contra Duarte no eran tan sólidas, si ahora afirman algunos medios que Garfio dio información para lograr la captura de Duarte entonces quiere decir que no tenían la información suficiente”

Ojalá no estemos viviendo un engaño. Ojalá y no estemos siendo presas del manipuleo informativo sobre los avances de las capturas de los Duartistas y sus cómplices. Ojalá y cumpla el Gobernador Corral con juicios sólidos porque lo que fue el de Garfio fue pura pantomima, pantalla y show tipo señora Laura, porque llegaron al final igual como al principio, con lo mismo…

Tiene mas cárcel aquel que roba un litro de leche en un supermercado para alimentar a su familia que Garfio que tranzó y se enriqueció, pero pobrecito no se beneficio con las tranzas como la venta de los terrenos, que se los crea su abuela, ese juicio estuvo mas arreglado que una pelea de Box en Las Vegas.

El Gobernador Corral ha declarado como la panacea política, y única alternativa, para sacar al país adelante al Frente Ciudadano que se forma de la alianza electoral entre el PAN-PRD-PES-MC y otros por ahí que se sumaran como membretes políticos.

Desde su muy particular punto de vista todos los demás son simuladores de la democracia menos ese Frente Ciudadano, cuestión de visión de país, de principios, de cultura y vocación política, a nadie se le puede acusar de SIMULADOR cuando ha sido coherente durante toda su carrera y activismo político.

No puedo señalar de simulador al Gobernador Corral, toda su vida política ha sido como hasta hoy, pero apoya una GRAN SIMULACION electoral, forma parte de ella.

El Sindico Aarón Yánez Limas se queja del Regidor Carlos Ponce Torres y coordinador de los Regidores Independientes, el Regidor se queja del Sindico, uno y otro cojean de la misma pata, uno tiene linea del Alcalde y el otro tiene línea de su partido el PRI, vergüenza deberían tener ambos, ninguno hace el trabajo que les encomendó la ciudadanía, ambos trabajan para sus grupos y por sus grupos.

Chillonear porque no responden sus reportes de observaciones es infantil porque facultades tiene el Sindico Aarón Yánez Limas para actuar y denunciar, hacer públicas las observaciones ante el silencio de las Direcciones, silencio ordenado por el presidente Cabada.

¿Pero porque no lo hace el Sindico? ¿Porque no filtra a los medios las observaciones de sus auditorias?

De una cosa debemos estar ciertos los ciudadanos, no las denuncia, o no las filtra, no es por institucional, por prudencia o respeto es simple y llanamente porque a los que audita como el auditor les apesta la cola, son como el mono aquel que le rasca la cola al otro mono y al olerlo cae desmayado de la hediondez.

El enojo y la inconformidad del presidente Cabada por las nuevas facultades otorgadas a los Síndicos no es gratuita, el error, o mal consejo que ha recibido es que la Sindicatura la ubica con el actual Sindico y no lo ve como un punto de equilibrio institucional y necesario. La apertura del presidente Cabada tiene limites y el limite es el ego.