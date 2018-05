Tic Tac… Negocios desde el poder

By Don Q. Chillito on 04/05/2018

Hace algunos días, la semana pasada, comencé a encontrar en redes que pagáramos las infracciones, los derechos municipales, y los impuestos en Don Boleton, era sarcasmo por supuesto; pero me llamó la atención y no sabía, o no alcanzaba a entender del todo, el porque de esos comentarios.

En redes hay de todo y considere que pudiera ser un “meme” más. De pronto comencé a hilar con información que había recibido con anterioridad, alguna publicada otra no…

Por ejemplo, hace algún tiempo recibí información que en Don Boleton se podía pagar los derechos de piso de los vendedores ambulantes y de la Feria de Juárez, no la publique porque consideré una soberana tontería que el presidente Armando Cabada pensara en ello y más porque señalaban críticamente que había un familiar de la familia Cabada al frente de esa empresa.

En aquel entonces me dije “porque se le pegó la gana ponerla”, es su empresa y puede hace lo que quiera con ella. Pensé, es un mitote de gente ardida y no preste atención a las información que llegaba en ese sentido, todas sin sustento palpable, salvo una: Los cobros de los stands y permisos de la feria se estaban cobrando en Don Boleton.

Piensa mal y acertarás, dice el dicho popular, la verdad es que la insistencia de los comentarios en redes llaman la atención y había que hilvanar lo que estaba pasando y sí mis estimados lectores, el municipio triangulo recursos vía Don Boleton ¿y saben que mis queridos lectores? Los Síndicos del Municipio sabían y conocían desde hace tiempo de este hecho.

¿Nos debe extrañar? Miren ustedes, estimados lectores, desde hace décadas el monopolizar y controlar los negocios de alto impacto por su volumen de dinero, ha sido la debilidad de las autoridades municipales y de los empresarios que lo promueven como los cerveceros.

Recordemos la antigua estrategia de evitar la entrada de competidores del líder cervecero, que consistía en controlar los permisos de la venta de alcohol y cerveza, ya que solo ellos los podían otorgar.

Si algún empresario deseaba abrir una cervecería, cantina, restaurante o cualquier giro que su base fuera alcohol y cerveza no podía lograr permiso alguno si el cervecero líder no se lo otorgaba y, si lo hacían, era para que únicamente se vendieran sus productos. Prácticas monopólicas que vienen desde hace mucho tiempo y las que el presidente Armando Cabada conoce muy bien por su amplia relación en el medio del espectáculo.

Entonces ¿porque habría de extrañar que lo haga con el control de todo el espectáculo en Juarez a través de Don Boleton? ¡Caray! si para eso es el poder, acuérdense que para gandalla no se hace, se nace.

Ahora bien, no juega limpio con la libre competencia, porque todo lo que huela a espectáculo, farándula y boletaje de eventos, si quieren permisos tienen que pasar por esa empresa familiar de los Cabada, de lo contrario están condenados a que no se les otorgue el permiso y no poder hacer el evento, así de fácil…

Así están acostumbrados a ganarse los dineros los corruptos esos, empresarios de plastilina, que solo saben hacer negocios a través de la protección del manto divino del poder en turno, obviamente repartiendo las jugosas dádivas de gratitud por supuesto…

¿Acaso los Juarenses queremos un Presidente Municipal que tolera, apoya y promueve la ilegalidad…? La decisión es de usted estimado lector.

¿Acaso queremos los Juarenses un Presidente Municipal corrupto y monopolizante, abusón y gandalla con la fuerza del poder que tiene hoy…? Imagínelo tenerlo por 4 años todo lo que hará con ese poder, usted tiene la decisión, estimado lector.

Se ha puesto a pensar, si usted fuera la víctima de un accidente con un automóvil PAFO o de “placas” de cartón ilegales ¿cuales serían las consecuencias de ese accidente?

Se las digo, para empezar usted no podrá hacer ningún reclamo porque es un auto sin seguro, al menos contra daños a terceros. Sin identificación oficial y que puede ser abandonado en el lugar del accidente porque les saldrá mas barato al culpable perder el auto que afrontar las responsabilidades.

Y si su póliza, la suya, solo es por daños a terceros; pues lamentablemente usted habrá perdido todo porque su póliza no le cubrirá los daños que le ocasionara el auto ilegal o PAFA. TODO lo que le ocasione será perdida únicamente para usted y se encontrará en un estado de indefensión total porque las autoridades no podrán, o querrán, hacer nada por usted, no pueden siquiera localizarlo, ubicarlo o saber en nombre del propietario…

Imagine usted, en un accidente con sangre, con víctimas… Todo correrá por su cuenta porque el PAFO o ilegal con el simple hecho de pelarse su responsabilidad queda anulada…

De ese tamaño son los riesgos para todos los que circulamos legalmente, para todos los ciudadanos que transitan por las calles….

Pero poco le ha importado al presidente Armando Cabada estas situaciones al no aplicar el reglamento de tránsito, simplemente aplicar su responsabilidad de hacer guardar nuestra seguridad y patrimonio a los ciudadanos… Todo por un posible VOTO.

De ese calibre es Armando Cabada, el presidente municipal que no quiere afectar el patrimonio de “los que menos tienen”, pero si compromete seriamente los patrimonios de los ciudadanos cumplidos, responsables que estamos al “desamparo” de la legalidad. A nosotros que lleve la chiflosca… ese es el pensamiento del presidente Armando Cabada.

¿De que sirve estar con legal circulación vehicular esta ciudad…? De nada.

Por lo tanto, ¿usted le daría SU VOTO a quien, en los hechos, usted le importa poco menos que un chícharo?

“La Coneja” es la garantía de que a Chihuahua se le haga justicia que tiene pendiente el gobernador Javier Corral, si llega a soltar esa garantía les garantizo que veremos a César Duarte en total impunidad paseando por las calles del estado.

Lo sabe muy bien nuestro Gobernador y por ningún motivo podrá ceder ante las enormes presiones del Gobierno Federal con todas las triquiñuelas legales que están utilizando y a todos los Chihuahuenses nos debe dar a la reflexión necesaria de que veamos de que tamaño son nuestras leyes para proteger a los delincuentes de las acciones de la verdadera justicia, las complicidades tienen a su alcance las leyes.

“La Coneja” por “El Marrano” así las cosas en la granja… ¿Le suena, le late…? Pues de ese tamaño se están poniendo las cosas.

Lo que es un hecho es que como sociedad debemos apoyar con todo a nuestro Gobernador Javier Corral en este asunto porque es un asunto de Justicia para Chihuahua y además es lo que nos prometió y lo esta cumpliendo sin que se le doblen las corvas.

“El miedo es natural en el prudente, y el saberlo vencer es ser valiente.” – Alonso de Ercilla y Zúñiga