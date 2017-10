Tic Tac… Nadie sabe, ni supo de donde vino

By Don Q. Chillito on 30/10/2017



Se han despertado inquietudes desde que este humilde escribidor comenzó a publicar la columna Tic Tac. Muchas sospechas, muchas preguntas, muchos desaciertos porque no dan pie con bola; puras suposiciones elucubrando sobre real identidad de Don Q. Chillito. Solo sepan que llegue, toque, no me abrieron y me metí por la ventana…

“Soy el que escribe, mas no soy quien dices que soy. Sin embargo yo si sé porque todo lo escucho y porque se llegar sin ser sentido. No se confundan no es nada personal, es un deber y un placer escribir todo lo que escucho de tu propia voz; de nadie mas que de ti mismo.”

El preciso Armando Cabada no supo ni por donde salió la información que ha puesto de nueva cuenta a toda la presidencia, y sus oficinas estratégicas, de “pelos” por la primicia dada por este escribidor el viernes pasado.

Salpullido, escozor y espasmos en nobles partes han causado en todos, los compromisos políticos del presidente Cabada que cobran muy buenos dineros hoy en el municipio Independiente. Ninguno de ellos logró su puesto por respaldo o trabajo electoral, o ya de plano por méritos de campo; lograron sus puestos por el compadrazgo y el compromiso, la verdad es que no han hecho ni ma-iz. Bueno si, han cobrado algo que no desquitan. Se les ha regalado el dinero y los han dejado tranzar, los han premiado por ladrones y poltrones.

Entonces llego Don Q. Chillito y a parir chayotes espinosos, de esos que arden y que sangran almorranas, porque era lógico que el presidente Cabada rectificara el rumbo.

Llego la hora de definiciones hacia el rumbo del verdadero proyecto político, era obvio que no fuera ciego y que tuviera bien presente que tenia que cambiar y dar golpe de timón, arrojar el lastre de este primer año de trabajo lleno de tontos errores e inútiles enfrentamientos provocados por un inexperto asesor.

Amén de los enfrentamientos con el Congreso del Estado y con la ciudadanía, por su falta de forma y estilo develan que para un proyecto de altos vuelos como el que aspira el preciso Cabada, Rodolfo “El Güerito” Martínez es ya letra muerta y debe irse a la brevedad a visitar el rancho de Andrés Manuel, para que el presidente Cabada siga amarrando voluntades hacia su proyecto 2018, de otra forma lo veo muy ca…nijo.

Hay motivos suficientes estar inquietos, pues el nuevo Director Municipal de Educación, el profe Ortega, llegará con toda la fuerza y el apoyo de los maestros y la masonería algo que ninguno de los demás tiene.

Entendemos que el presidente Cabada debe estar muy molesto con Don Q. Chillito y no es para menos, pero debe entender que somos analistas de profundidad y libres por lo que nos metemos hasta su cocina, escuchamos por las paredes y lo que consideramos relevante lo denunciamos en esta columna. Si lo reflexiona bien, es por su bien…

Tome Pasiflorina, porque lo que tenemos para los “Expedientes Secretos Q” con información de candidatos que iremos publicando en su momento está como para que le de un infarto fulminante, principalmente por el recurso de campaña de todos los del Partido Independiente…

Son cambios bien hechos, esperamos que sigan y en ese tono de gente calificada, eficaz y probada, gente que sepa tejer fino.

Palabras que confirman la necedad recaudatoria:

Eduardo Fernández, coordinador de la comisión de Gobernación les dijo a los ediles que era urgente aprobar las reformas al Reglamento de Vialidad y Tránsito, “… porque actualmente sólo se está amonestando a los infractores”

Si alguien tiene alguna duda de la sintonía, sincronización y sinergia que tuvieron los Regidores aun de diferentes corrientes políticas la prueba está en esas palabras.

El que quiera oír que oiga, el que quiera leer que lea y el que quiera ver que vea, a menos de que sea ciego, sordo y mudo seguirá creyendo en la apertura de los integrantes del Cabildo, pura flatulencia la verborrea Independiente…

Como dijo el grullo rosa, “allá tu mana…” ¿Cuándo has visto que un verdugo tenga clemencia…?

Dieron marcha pa’tras a su intento de ATRACO RECAUDATORIO al ciudadano, obvio tenían que lavarse la cara y el jabón fueron las tarifas del predial, y el agua la saliva de la verborrea comprensiva, pero bueno, por esta vez salimos TODOS GANANDO.

¿Cómo va el asunto de la demanda penal interpuesta por el Fideicomiso de los Puentes en contra de los anteriores Administradores?, nada tampoco, puro silencio cómplice, puro vacunarse por si acaso.

Son sencillas las cuentas, se dice y se calcula que han juntado del cobro de los puentes a fechas recientes ya cerca de 475 millones en 19 meses de operación del Fideicomiso (¿será correcto el dato?) y en Juárez solo piensan invertir cerca de 76 millones (cifra cierta)…. ¿y el resto donde estan? O sea 399 millones.

“Una vez que se ejerza el crédito, este será pagado a 30 años con los recursos obtenidos del peaje de los puentes.” Gustavo Elizondo (El Diario | Lunes 17 Julio 2017)

El objetivo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua era que con los recursos recuperados por el cobro de peaje se invertirían en infraestructura urbana en Ciudad Juárez cosa que hasta hoy no se ha hecho…. ¿quien calienta los 399 millones de pesos?

¿Porque no se presenta un estado de ingresos y egresos del Fideicomiso desde su creación?…. Don Q. Chillito cree que nunca lo harán porque ya no les cuadran los números…

Ciudad Juárez se puede convertir en un museo de idioteces y para comprobar lo dicho por Don Q. Chillito basta ir a ver las construcciones que se ubican por la calle Vicente Guerrero y Antonio J. Bermúdez para observar las complicidades, las complacencias y las raterías a cielo abierto.

Un Centro de Convenciones donde les urgía gastar el poco dinero que ya había y construyeron el estacionamiento, ¡¡¡ para que se estacione la fauna del terreno pelón ¡¡¡

Dos hospitales sin concluir y con graves problemas en la estructura que imposibilitarían la operación de ellos por la contaminación con hongos, hospitales sin terminar y donde no pasa nada mas que la tolerancia, a impunidad, la soberbia y la complicidad en su exacta fotografía.

Desgraciadamente nadie con fuerza social levanta un dedo, nadie señala porque quienes pueden hacerlo fueron cómplices de esas atrocidades con dinero público. No tienen autoridad moral para hacerlo, en su tiempo fueron tapaderas… y nadie es culpable, a nadie se le investiga, a nadie se le procesa o se le señala, pero ahí hay un gran peculado, un gran fraude un gran desvió de dineros que como consecuencia se llega a una mala obra sin concluir en perjuicio de la ciudad que tanto aman…