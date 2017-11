Tic Tac… Monumentos a la Ignominia en Juárez

By Don Q. Chillito on 10/11/2017

El auto emolumentos de los liliput-ados

Es mas que claro que los diputados, sean locales o federales, no tienen la mas mínima manifestación de respeto hacia los ciudadanos, no viven una realidad proveniente del resultado de sus pésimas decisiones, de las consecuencias de su sumisión en los ciudadanos, no entienden que el dinero es de los contribuyentes que se convierte en publico cuando se les entrega, vía impuestos, para su administración eficiente y que ellos toman auto asignándose cantidades fuera de todo lógico merecimiento, realizando gastos fuera de toda lógica y no alcanzan a entender en su sumisa visión enana que solo son serviles a su partido y al poder, actúan hipócritamente como si de su trabajo nacieran las leyes que benefician al ciudadano cuando la realidad es que les pasan todo masticado y digerido para que solo levanten su patita, perdón, su manita y aprueben lo que les ordenan aprobar y después andan pregonando que ellos no aprobaron en tal sentido, porque hasta eso son abusones y rajones, ciegos para la lectura de lo que tienen enfrente de sus narices que dice “la patria es primero”, no nada de eso, PRIMERO sus bolsillos.

El mas jodido de los diputados locales recibirá de bono navideño y aguinaldo (80 días) incluido su “emolumento” correspondiente del mes la mísera cantidad de $ 185,000, un diputado que nada tiene que estar haciendo ahí porque no representa a nadie, absolutamente a nadie, el mas abusòn de los diputados se despachará con la cantidad nada despreciable de $234,000.

En lo federal es mucho mas ofensivo la disposición del dinero de los contribuyentes que se auto asignan los señores diputados, realmente no hay palabras para poder calificar este acto de vil agandalle en las Camaras y en los Congresos de los Estados.

Leer las justificaciones que una Gandalla diputada local otorga por recibir ese ofensivo monto de recursos públicos causa repugnancia por su muy poco valor que le otorga a la percepción ciudadana del inmerecimiento de la toma de esos recursos públicos y porque son falacias que no encajan en un ordenamiento de lógica de ley como es la que rigen a todos los demás ciudadanos, los que pagamos lo que se llevan inmerecidamente.

Cuando le toca que haya revisión a los ingresos y las prestaciones de los trabajadores esos mismos partidos y diputados justifican que debe cuidarse la inflación y la macro economía por lo tanto ponen un MURO DE CONTENSION férreo para que sea lo mas de lo mas mínimo lo que por ley reciban los trabajadores mexicanos pero, cuando se trata de lo de ellos entonces si todas las justificaciones son enaltecidas, justas, necesarias porque “su trabajo” lo justifican porque “ellos” (los diputados) no tienen prestaciones permanentes cuando se les olvida que los trabajadores mexicanos tampoco porque igual que los diputados si tienen trabajo tienen emolumentos y prestaciones, si no lo tienen trabajo pues no hay nada que les pueda generar ingreso, se le olvido en su comparativo a la Diputada Isela Torres del PRI, pequeño olvido en su justificación.

“Si los diputados trabajaran para sus representados, que son los que pagan sus ingresos, México sería otra cosa totalmente diferente.”

Hace unos días un grupo de personas venidas a Juárez desde el centro del país me preguntaron que si podía yo comentarles 5 cosas que ilustraran la ciudad en el devenir del tiempo, mi respuesta fue inmediata “no les voy a comentar, les voy a señalar” las 5 cosas que ilustran a Ciudad Juárez en toda su expresión sin necesidad de verter ninguna palabra, y así lo hice.

La primera que les señalé fue el desarrollo de “El Centro de Convenciones”, lo segundo “El Galgodromo”, lo tercero nos detuvimos en lo que pudo haber sido un “Complejo Hospitalario” de gran envergadura, lo cuarto que se les mostró fue “el centro de la ciudad” y por ultimo “circulamos por la ciudad”, tomaron fotos, realizaron apuntes y me hicieron preguntas ya entrada la tarde en la comida.

Les explique desde mi punto de vista cada uno de los lugares que fueron señalados y comenté que con referencia a “El Centro de Convenciones” ha sido una obra muy manoseada tanto por los empresarios como los politicos y autoridades, había recursos y los tenían que invertir y comenzaron por el estacionamiento, hubo una disposición de recursos indebida que detuvo la aportación del gobierno federal, no ha habido investigación hasta hoy para poder destrabar el proyecto, por lo tanto las lagartijas tienen donde tomar el sol a todo lujo, con respecto al “Galgodromo” era un centro de diversión y apuesta que generaba recursos y fuentes de trabajo pero hubo interés por algún politico y grupo de empresarios y se lo expropiaron al dueño, hasta hoy es un inmueble muerto que no avanza en nada y solo sirvió para “saldar” cuentas de compromisos y venganzas, la ciudad perdió una oportunidad de algo que pudo haber sido algo sumamente productivo si no hubiera habido tanto interés por ese predio, Juárez quedó como el perro del hortelano (cuando ni hacen una cosa ni dejan que los demás la hagan tampoco) y lo mas triste, el “Complejo Hospitalario” donde la administración de Cesar Duarte no la concluye quedando totalmente paralizado el proyecto donde además la nueva administración de Javier Corral descubre en la construcción problemas graves en contaminación por hongo en las estructuras de los edificios y abultamiento en los costos por lo tanto el gobierno del Estado actual no tiene interés alguno, ni los recursos, para terminarlos, hasta el día de hoy no hay señalamientos por investigación alguna mucho menos responsables de el mal uso de recursos públicos en ese elefante blanco que tanto necesitan los ciudadanos de Juárez, millones dilapidados y no pasa nada, vamos ni tan siquiera los medios mas importantes de la localidad le han dado seguimiento.

Por ultimo el centro de la ciudad y su paso a desnivel que se trasmina con drenaje pluvial y sanitario, otro que siempre se inunda por tradición por décadas y obras del Centro Histórico en perspectiva sin avance real y la calle de las cantinas que buscan sean de 24 horas, deplorable y maloliente sector y CIRCULAR por las calles y avenidas de la ciudad donde nos topamos con montañitas de asfalto en las vialidades dando muestra clara de lo poco serio y profesional del trabajo de “bacheo” siendo los que estan frente al SAMS/Walmart las que mas fotografiaron y la gran facilidad con que “florecen” los jardines de las avenidas y puentes, y la falta total de mantenimiento de limpieza de la ciudad, y eso que no circulamos de noche.

Juárez tiene plasmada la historia de sus administraciones municipales, politicos, empresarios y ciudadanos en bastantes MONUMENTOS A LA IGNOMINIA, a la vista de todos lo que no sean ciegos…. Y hasta para tomarse la foto del recuerdo.

Resumieron su visita al decirme “lo que nos has mostrado cada uno tiene su historia particular y de tiempo, describe perfectamente lo que han hecho por Juárez los Juarenses,” los que tanto aman su ciudad…

Si viaja en burro, en carreta de bueyes, en bicicleta, en triciclo, en carretilla, a pie, de raid, en auto, en avioneta, en camión, en avión comercial o privado o en avión, avioneta o helicóptero propiedad del Estado de Chihuahua la crítica seguirá siendo la misma hacia el gobernador Javier Corral, esa crítica que jamás le hicieron a Cesar Duarte que hasta avión prestado le tenia a Juan Gabriel.

La representatividad del Gobernador Corral no debe tener esa magnitud de preocupaciones, lo que verdaderamente nos debe preocupar, y ocupar, es que cumpla metiendo a la Cárcel a Alibaba de Cesar Duarte y a sus 40 ladronzuelos de pacotilla, hoy soplones del Nuevo Amanecer, eso es lo verdaderamente importante, recuperar lo robado.

Les dije, puro cuento lo del replaqueo…. no soy adivino, pero oigo por las paredes.