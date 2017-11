Tic Tac… Mentiras y engaños del vocero real

By Don Q. Chillito on 01/11/2017

Una mentira repetida miles de veces suele convertirse en una “verdad intencionada”. El monitoreo de medios que nuestro búnker estratégico lleva a cabo diariamente, nos ha reportado la “consigna” de los lectores de noticias matutinas, particularmente del canal oficial municipal, en su programa “Contacto Matutino” conducido por el señor Juan Manuel Martínez y acompañado por la señora Claudia Vega.

Note Usted la constante mentira en las respuesta a las llamadas de sus televidentes sobre el asunto de las Luminarias sin encender.

Es muy penoso, molesto, fastidioso y causa encono escuchar el reporte de medios, cuando Juan Manuel Martínez da como respuesta que “ellos” la presentaron la solución a través del proyecto “Juárez Iluminado”, pero que los “oscuros” no han permitido que se lleve a cabo.

En su decir lo han impedido con triquiñuelas porque, los que lo hicieron, estan en contra de Juárez y puras babosadas engaña bobos por supuesto…

Las llamadas son para “reportar” (hágame el recabaron favor) las luminarias que no encienden de sus colonias.

Son un par de ignorantes, ambos lectores de noticias o son parientes de pinocho por las siguientes razones:

¿Reportar que? Realmente es sorprendente ver lo que hacen con el “reporte” los conductores del programa, principalmente Claudia Vega… garabatos en la hoja del strip, a eso llega el “reporte” y de ahí a la basura. Decirle a los “televidentes” de su programa de televisión que si no hay luz en sus colonias es porque los oscuros no quisieron “Juárez Iluminado” porque ese proyecto le daría luz a todos, es una TREMENDA MENTIRA porque, o no han leído o se hacen majes, el mismito proyecto Cabadista no contempla a todos, pero no lo dicen y se lo callan… No les dicen que el DAP que sirvió de justificación al proyecto realmente no alcanza, que esta comprometido y que fue un engaño como se presentó… ¿Porqué no lo dicen…? ¿Porqué no dicen que para poder llevar a cabo “Juárez Iluminado” había que endeudar mas a la ciudad…? Eso no lo comentan, pero ambos conductores lo saben bien… Los “televidentes” reclaman luz en luminarias apagadas . ¿Acaso eso no es MANTENIMIENTO? Y el mantenimiento se da con lo que esta en las bodegas, con el equipo de activos que tiene el municipio y con los empleados que tiene el municipio bajo una estructura de Direcciòn que cuesta mucho dinero y es mas que ineficiente, el mantenimiento esta presupuestado y tienen que dársele a las luminarias “oscuras”.

Y para acabar pronto, ningún proyecto, escúchese bien, ningún proyecto de iluminación a la ciudad podrá ser rentable mientras se paguen las millonadas de DAP a la CFE, ninguno es viable más que por endeudamiento atroz de la ciudad… A menos que:

El proyecto se base en luminarias solares que no consuman energía de CFE y que conforme se vayan instalando vaya bajando drásticamente el pago por consumo de energía a CFE. Es la única manera y que por supuesto se deje de pagar también a Biogás la millonada por “su energía” del basurero porque ya no será requerida, si es que alguna vez lo fue realmente.

Dejen de decir mentiras y sustraiganse de ese engaño. Ya les comienza a pegar en la credibilidad y audiencia que habían logrado con tanto esfuerzo, pero el que nace para tamal del cielo le caen las hojas, que incomodo ha de ser conocer la verdad y tener que decir mentiras, tener que comerse su dignidad.

Las mentiras no pueden ser sostenidas por mucho tiempo. Le apuestan al desconocimiento y eso es ofensivo, por un lado son las noticias de “sangre” el alimento de su transmisión y por otro lado decir a los ciudadanos que Juárez es seguro, la conveniencia y el engaño son su base…

Los Pensionados y Jubilados del IMSS y del ISSSTE tienen a su alcance la oportunidad que les dan las Financieras para obtener prestamos hasta por el 30% del importe que les depositan en sus cuentas los institutos.

Tienen oportunidad de pagar en 6, 12, 18, 24, 36, 48 y 60 meses el importe solicitado, las tasas de interés son altas, pero por el simple hecho de contar con la pensión o jubilación ya son sujetos de crédito, cosa que en la banca no es posible, además disfrutan de un seguro de vida que si fallecen el adeudo queda saldado, no le queda a cargo al cónyuge vivo.

Lo importante, también hay que decirlo, es que si necesita en el tiempo mas dinero le reconstruyen su crédito y vuelve a empezar por medio de la compra del crédito por otra financiera que entre los mismos agentes financieros consiguen, o sea recompra del crédito siendo un solo crédito y dentro de las posibilidades legales de pago, es una ventaja, y una comodidad, para obtener recursos con la prontitud que el asesor financiero puede darles.

Sin embargo, últimamente no todo es miel sobre hojuelas, las financieras se amafiaron y le han cerrado la oportunidad de las recompras de los créditos a los pensionados y jubilados, poniendo todo tipo de trabas y sobre todo capturando mal algún dato del cliente para que no tenga importancia para el descuento en los institutos y con ello cerrándole el camino al pensionado o jubilado para que solicite su “HOJA DE LIQUIDACION” y con ello evitar la recompra del crédito, la mayoría de las veces a tasas mucho mas bajas.

Un dato insignificante mal puesto con intención, como el teléfono o el código postal es suficiente para que le nieguen el DERECHO CONTRACTUAL a su “HOJA DE LIQUIDACION”.

Se puede entender que las financieras lo hacen, porque tendrían que cancelar contablemente un sinnúmero de intereses no devengados, porque les estan pagando por anticipado y eso les afecta sus resultados financieros…

Pues bien, tenemos información que un gran número de maestros han GANADO AMPARO para evitar que les sigan descontando por medio de los depósitos de sus pensiones por los Institutos ante la negativa de darles el derecho a su “HOJA DE LIQUIDACION” con las triquiñuelas de los datos que no corresponden en su expediente para poder identificarlos, les dicen “no se autoriza su solicitud por que su teléfono no corresponde a nuestros registros” y ya de ahí nada avanza, mientras el pensionado o jubilado no puede obtener los recursos que necesita.

CREDITO MAESTRO es la financiera que mas amparos ha generado, según informan algunos afectados. El contacto para resolver el problema con ellos es frío y déspota, cortante y con muy poco espíritu de servicio, en su oficina local solo sirven para manejar asesores sin ninguna capacidad de resolver conflictos ni con la intención de poner en contacto con quien si lo tenga, no tienen ni la autorización de poner al cliente con quien pueda resolver, se los tienen prohibido.

Si usted conoce, o es, de los perjudicados por esta financiera póngase en contacto conmigo y a vuelta de correo le llegara el nombre y dirección del abogado que esta manejando estos amparos, hasta hoy todos los han otorgado, solo sea cauto y razone sus beneficios o perjuicios por irse por el camino del amparo, no todos los casos son iguales…

Las INCOHERENCIAS del preciso Armando Cabada con el asunto del predial, mire usted si no es para encabritar como me lo esta planteando quien me notifico mi adeudo de predial:

“Por instrucciones del presidente Cabada todos las cuentas del predial que solo adeudan este año les esta llegando dos hojas, una con el adeudo de Enero a Agosto del 2017 y no tienen derecho a ningún descuento, tienen que pagar tal y como le esta llegando la hoja de liquidación y la otra es la notificación de que ya debe $150.00 mas a su saldo…” solo hasta que este mas vencido tendrá derecho a descuento en los recargos, por este año usted no tiene…

Que a toda madre es el presidente Cabada, duro con los que casi estamos al corriente y que esperamos los aguinaldos para pagar nuestros adeudos y más a toda madre es al zambutirnos $150.00 más al saldo por notificación, por cada notificación que se le ocurra hacernos… “quesque para que no nos atrasemos mas” que a toda madre es, nos cuida el angelito y sobre todo el bolsillo, pero nos saca $150.00

Chulada de canijo, comprensible el bato…

A nadie le gusta pagar impuestos y menos cuando estos NO TIENEN retorno en servicios que nos den confort, seguridad, bienestar como es la obligación del gobernante, al contrario sirve para enriquecer y pagar nominas de poltrones y ladrones. Es obvio que los pagamos con encono, pero pagamos de acuerdo a nuestros tiempos y posibilidades, no a las del gobierno ni de su reelección…

Pero ¿que tal con los morosos de siempre, con los que deben muchos años, con los que no son fáciles de cobrar, con los cuates y los grandes compromisos del señor presidente?, a esos si denles facilidades, todas y descuentos…

Su funcionario inepto, ese que lo metió en pleitos innecesarios ¿ya pago sus prediales?, ¿cuanto le va a descontar de los recargos señor presidente Cabada?

Son muchísimos millones de prediales no cobrados y dentro de esos estan prominentes empresarios señor Cabada ¿lo sabe o se hace…?

Como quiere que paguemos impuestos señor presidente Cabada si nomás de pasadita,en este último ajuste a su equipo, Usted dejo al mas corrupto de Comercio como Director de esa dependencia.

Dejo al intermediario de la lana corrupta al frente de esa Direcciòn, o será que ¿es el premio por haber hecho muy buen trabajo para “el guardadito” electoral…?

Y a Doña Flor Cuevas la mando a la recaudación a Ecología, no sabe ya donde ponerla Don Armando, si es inneficiente saquela, despidala, para que tanto brinco. Es tanto el compromiso, que tienen que darle vuelta para no ponerla en la calle. ¿o la tiene que premiar también por aquello de “el guardadito electoral”…?

Mover las piezas no borra lo hechos.