Tic Tac… Mentecatos los traidores.

By Don Q. Chillito on Junio 21, 2017

“En el análisis psicológico de las grandes traiciones, encontraremos siempre la mentecatez de Judas Iscariote…” y se debe de recordar siempre que alguien llega a ti traicionando a otro. Tu serás el próximo en ser traicionado. Esta regla es inquebrantable, se da siempre como castigo divino hacia quien recibe a los traidores, porque se convierte en el cómplice pasivo de la traición…

El presidente Cabada debería cuidarse, y bastante, de aquel o aquella, que una vez promovió la traición, porque no le serán ya suficientes 30 monedas…

¿Cuánto le va a costar a Ciudad Juárez la compra, de nueva cuenta, de los traidores del PRI…?

Sinceramente se deben cuidar mucho los dineros municipales, ya a partir de ahora, por que de una cosa estamos ciertos, el costo por aliar a los traidores con el presidente Cabada, no saldrán ni de su bolsa, ni del Canal 44, ni de su papa, saldrá de los dineros de los Juarenses, del erario municipal. Oportunidad de dinero a la vista, o de gloria, para el Sindico Municipal Aarón Yánez…

Nada mas es cuestión de ver quienes fueron las “fichitas” que se juntaron a “cenar” con el presidente Cabada, como lo reporto El Diario en su columna Los Reporteros, puro político que “AMAN A JUAREZ” y tan lo aman que no pueden vivir sin el aliento de los dineros del erario municipal, de ahí que ¿Cuánto nos costarán?

Porque de buena voluntad, y de a gratis, por supuesto que no fueron a platicar, y menos los que se quedaron a distancia para lo que dispusieran los de adentro, como siempre sumisos, obedientes y prestos para la búsqueda de lana ajena.

Estimado lector, usted ¿haría negocios tranquilamente con Rodolfo “Güerito” Martínez o con Adriana Terrazas?, ¿Se sentaría usted en la silla de una mesa que le permitiera estar de espaldas a la pared y platicar con ellos?

El capital político del presidente Cabada no necesita de alianzas tan costosas como hacer una con la diputada Adriana Terrazas. No, no la necesita. Ella en sus logros políticos son mas por decisiones de liderazgos del PRI que por popularidad o arrastre de votos, no tiene ese bouquet de los buenos y nobles vinos. No necesita el presidente Cabada sumar individualidades desgastadas, esas que ya hartan a la gente libre y sin compromiso de cheetos, torta y sombrero.

Los franeleros que se quedaron afuera estacionando y cuidando los autos del restaurante son, y vea usted las chuladas de “fichitas”:

Laura Domínguez, Luís Fernando Rodríguez Giner, Juan Muñoz, José Díaz Monárrez, y oiga usted nada mas a Daniel Murguía y Enrique Licón, de los dos no se hace ninguno…

Nada mas viendo los nombres de los de adentro, y los de afuera, nos damos cuenta de la porquería que es la política en manos de esas gentes, vea trayectorias y se dará cuenta de lo increíble de los valores y principios mercantilistas de esta pandilla que saqueó el estado y el municipio. Cómplices pagados del Duartismo saqueador, esos que AMAN A JUAREZ, del CHIHUAHUA VIVE y que del cielo les cayeron las hojas…

Se ve y se siente que el “Güerito” anda desesperado. Se ve, se siente que el presidente Cabada esta comprándole proyectos nada viables y muy mal vistos por los votantes. Le falta confianza en lo que ha logrado por si mismo. 200 mil votos no espere volver a lograrlos, pero si los suficientes para volver a ganar.

Si el presidente Cabada habla con políticos, estos siempre le dirán que suman tantos votos, pero la verdad es que menosprecian a los verdaderos votantes, esos que cuando salen aplastan la maquinaria PRIista. La verdad no suman ni los de su casa, al contrario, YA COMIENZAN A RESTAR…

Es el partido el que suma, no ellos. ¿Se imaginan si fueran ellos los que suman? Simplemente estarían en otra parte y algunos no estuvieran desempleados…

¿Porque hay tanta persona soberbia, prepotente, acomplejada y engreída en la administración municipal?

En primer lugar existen porque hay quienes prudentemente los toleran. Otros se hacen sumisos a los arrebatos, otros mas simplemente se sienten indefensos ante tanta humillación y desplante, y los mas por la necesidad del trabajo para sustento vital de sus familias y eso les limita cualquier intento de defensa, pero el día que digan BASTA la situación cambiará para bien para todos los empleados del municipio; tanto de confianza como sindicalizados.

Uno solo que diga YA BASTA y enfrente las ofensas y las humillaciones; los demás tendrán el deber y la obligación, de solidarizarse, unirse y arreglar en definitiva lo que solo ellos, todos los integrantes de la administración municipal, pueden y deben hacer.

No importa que sean protegidos del PAPA, se les arrugaran las corvas cuando uno solo diga YA BASTA, sea de confianza o sindicalizado.

Es tanto lo que hay que arreglar que ni uno ni otro por su lado lo podrán arreglar. Cambiar para ser mejores es lo que deben pensar, pero cambiar para cambiar y no hacer el jueguito de cambiar para ser igual.

¿A que viene esto? A algo que dio pena ajena escuchar por su contenido y por su forma, fue el bochornoso desplante ladino de la Regidora Jacqueline Armendáriz que la boca de un carretonero briago es mas pulcra que la suya, vaya forma de humillar a una secretaria, eso es abuzar de un poder prestado, eso es consecuencia de un complejo de inferioridad que lo externa como autoritaria, pero que refleja el estado de una persona llena de frustraciones y de amargo vacío.

Es simple, no esta preparada para un puesto como la regiduría, ni para afanadora del departamento de mantenimiento cabe. Un YA BASTA con la fuerza de la magnitud del sentimiento reprimido será de tanta intensidad que romperá mitos y leyendas… David mató a Goliat cuando se decidió enfrentarlo.

La patanería también es parte de las mujeres, de esas mujeres infelices, llenas de rencor y peleadas con la vida, vacía y frustradas un ejemplo claro es Jacqueline Armendáriz, pero también podemos señalar a Rosalía Leyva la Directora de Gobierno, prepotente y con poder que tuvo a bien proteger con buena chamba a su nuera y a su hermana, dándoles de alta en la nomina municipal, esto ofende a quienes si trabajan y ganan menos que estas dos familiares de Rosalía Leyva…

Es ofensivo lo que sucede en el municipio al amparo del erario que lo componen los dineros de todos los Juarenses.

Otra más de mujeres, que vaya y que salieron bravas por la lana y que están utilizando al municipio para enriquecerse ilícitamente ante la pasividad o tolerancia al saqueo del presidente Cabada, la Regidora Irma Medrano ha vendido caro su amor a Altta Homes; busca el aumento de densidad en el uso de suelo a como de lugar para pasar de 16 casas por hectárea a 40.

¿Adivine donde? En camino viejo a San José, usted me dirá estimado lector si ese sector aguanta ese cambio…

Preste atención estimado lector a lo siguiente, las Direcciones más prepotentes y soberbias en el municipio están al frente MUJERES algunas, además, MUY CORRUPTAS y el municipio lo han hecho su botín…

¿Tolerancia o complicidad? Usted decide lo que es presidente Cabada…

No se puede tolerar mas por la sociedad un “robas y te vas” como pago de “botín de campaña”.

Y por último, una de COMPADRES…

El presidente Cabada sabe muy bien que el Gober “Bigotón” le va a cerrar el camino en el Congreso y en la nueva Ley Electoral para jugar por la Independiente. Lo tiene muy bien entendido.

El PAN quiere Juárez y el grupo del Gobernador no estará dispuesto a perderlo; por lo tanto, el presidente Cabada ya anda trabajando su plan “M”

En MORENA su compadre se ha convertido en su operador político ante la partidocracia local, para encontrar cobijo para la reelección. La primera entrada es MORENA y Víctor Valencia trae el encargo de lograr la aceptación de que el presidente Cabada sea el candidato…

!Ah¡ la política, los intereses y el poder… Lo de Valencia Jr. ya es historia, el poder es lo que importa.