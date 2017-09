Tic Tac… Ni madre ni vergüenza tienen, solo aman a Juárez

By Don Q. Chillito on 29/09/2017

Una vez leí una declaración a la prensa dada por el entonces presidente municipal de Ciudad Juárez, el “Teto” Murgia, donde decía que “todos los que critican Juárez es porque NO AMAN Juárez”. Fue en su segundo período.

¿O sea? Me dije, ¿Tenemos que vivir en un chiquero? ¿Tenemos que ver que nuestros impuestos no retornan en servicios? ¿Tenemos que vivir en un entorno inseguro y no criticarlo? No aspirar a mas porque solo así podemos AMAR A JUAREZ, ¡Que poca madre, que poca vergüenza! ¡Que paupérrimo concepto del amor tiene este señor…!

Tenemos que conformarnos con las migajas que nos dan en el retorno de los impuestos en servicios para que amemos a Juárez…

Claro, como él si AMA a Juárez quizo gobernarlo por tercera vez por puro amor… al presupuesto de Ciudad Juárez. No puede vivir sin el y hoy anda de grillo queriendo desplazar a gente joven, sin entender que su tiempo se acabó y la lana del erario también.

VERGÜENZA le debe dar andar transitando por las calles de la ciudad, de esa ciudad que tanto AMA y caer en los hoyancos, la tierra, los charcos, las lagunas pavimentadas mientras regresa a su terruño amado: El Paso TX.

VERGÜENZA debería darle ver sufrir a la población las consecuencias del estado deplorable de las calles que han dejado todas las administraciones pasadas; la de Serrano hasta deberían retirar su foto del mural de Alcaldes, fue el peor de todos…

TODOS LOS EX-ALCALDES deberían sentir vergüenza el transitar por las calles de Juárez. Al sentarse a comer en su mesa deben preguntarse ¿me lo merezco? No merecen otra cosa mas que el DESPRECIO Y EL RECHAZO de la sociedad Juarense…

Los últimos desde el primer periodo del Teto Murguía hasta Enrique Serrano y su suplente han sido los más SUMISOS al poder central del Estado. Tan sumisos que jamás velaron por los intereses de Ciudad Juárez y la prueba que les golpea la cara es la JMAS y el problema madre de todos los males de Juárez: las inversiones necesarias por la JMAS.

Jamás alguno de esos que “AMARON JUAREZ” se les vio reclamar lo que a Juárez le correspondía de las inversiones sanitarias y pluviales necesarias; ya muy urgentes desde entonces, que la ciudad reclamaba en sus gestiones.

Habremos de recordar las tomas televisivas de aquella madre que perdía a su hijita en el drenaje sanitario que se abrió a sus pies y en donde la respuesta inmediata del otrora presidente municipal, Teto Murguía, se deslindaba de la responsabilidad señalando a la JMAS como la responsable.

En efecto la JMAS era la responsable de no reponer ese colector, PERO también era responsabilidad de la presidencia municipal por haber sido sumiso al poder y no exigir el mantenimiento o reposición de toda la red de drenaje sanitario que ya se estaba colapsando ante sus narices, mutis, deslinde y desdén a la tragedia fue lo que hizo… de los que le siguieron, hasta hoy, no hablemos, son lo mismo…

La ciudad hoy grita por mantenimiento, por inversiones sanitarias y pluviales. Parece ser que el actual se conduce con viseras de burro; porque no ve su gestión en la calle, no ve lo abandonada en mantenimiento, no ve lo sucio de la ciudad, lo abandonada que esta en parques, jardines, calles, camellones, mantenimiento de alumbrado, señalización, barrido de arenas y derrumbes, etc., solo anda de socialito y de ajonjolí de todos los moles…

Los MEDIOS DE COMUNICACIÓN y el Gober Bigotón, Javier Corral ahora si van andar a la verdadera greña, el hecho de haber sacado lista de MEDIOS que se “prestaron” a sustraer fondos del erario Estatal va a poner las cosas color de hormiga porque pudiera haber cárcel para algunos de ellos, si no es que todos…

El Nuevo Amanecer Multicolor los denuncia por haber recibido recursos del gobierno de Cesar Duarte y no existe documento alguno que compruebe que efectivamente se otorgaron los servicios, no hay procedimiento legal que justifique la erogación de esos recursos del estado y eso, de ser comprobado fehacientemente por el gobierno, pudiera llevar a la cárcel a quien los otorgó y a quien los recibió.

En el otro lado de la verdad, esta acción contra algunos medios de comunicación de todo el estado pudiera ser un “aplácate” del gobierno del Nuevo Amanecer Multicolor para los que tienen como coincidencia no ser sumisos hoy al poder estatal, como lo fueron con Cesar Duarte y la prueba está en el otorgamiento de esos recursos, aparentemente, ilícitos. A ver como termina todo este delicado asunto…

DOS MIL MILLONES de pesos dice el Gobernador Corral que le han quitado a Cesar Duarte en propiedades y que eso alcanza para pagar lo que SE ROBO de los dineros de los Chihuahuenses. Una cantidad muy importante sin duda alguna, pero no creo que sea ese importe el que se hayan “volado” los Duartistas, cuando por palabras del mismo Gobernador Javier Corral en campaña la deuda Duarte la llevo al orden de 50,000 millones de pesos y la obra, resultado de ese mounstro de deuda, no se ve por ningún lado.

Lo importante del caso es que Cesar Duarte no irá a la cárcel… Piénselo… Otra vez… ¿verdad que no? Que tal si esos 2,000 millones sean el trueque por su libertad ¿por que no? Tal vez…

Otra del Síndico Aarón Yánez Limas quien hace imputaciones sobre las adquisiciones del municipio sin aportar documentos y realidades que sustenten sus dichos a pesar de tener la información de primerísima mano y ser parte del proceso. No cabe duda que es un tipo muy mal intencionado, perverso y de poca valía. Creo que a nadie se le ocurriría tenerlo de cerca o aliado, menos de colaborador y pensar que esta es de las gentes que el PRI considera de sus cuadros de reserva…

Hablando de reservas, la regidora Irma Medrano trae un comunicado guardadito, muy reservado. Ya verá usted como se declara hoy mismo Independiente del Independiente, a partir de son cosa aparte… Eso solo me orilla a tener que decirle Sr. Cabada, se lo dije…

Y ya para dejarlo descansar con una clase de matemáticas sencillitas. El City Manager, Rodolfo Martínez, reportó el gasto realizado por los eventos recientes. Llama la atención que para el magno evento del Grito de Independencia 2017 se gastó poco mas de 11 millones de pesitos y solo la Banda MS de Sergio Lizarraga se llevo pa’ Sinaloa 8.3 millones…

Reportes de un prestigiado medio de ese estado reporta, con fecha de Agosto 2016, que la la banda en cuestión cobraba entonces de 2 a 2.5 millones por presentación…

Haga usted sus cuentas. Digamos que si, que cobro 2.5 millones y lo demás se fue en el manoseo descarado de todo mundo.. Los números no me cuadran. ¿Donde están los 6 millones restantes?

Por eso se le aparecen los Angeles en presidencia pidiendo que se porten bien…