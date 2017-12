Tic Tac… Machitos… acosadores

By Don Q. Chillito on 01/12/2017

No cabe duda a nuestras Diputadas en el Congreso del Estado les salió lo bravas y con toda la razón, oportunidad, responsabilidad y necesidad denuncian a los “Machitos” Diputados de acosadores, era el momento de restregarles en la cara su “cobardía masculina” y su cinismo parlamentario, les desenmascaran su imposibilidad y frustración de tener una mujer, o cambiarla, por medio de los sanos conductos y decentes objetivos de enamoramiento, no la pueden tener por esos medios y ante la necesidad de satisfacer sus necesidades de animales acosan a quienes según ellos consideran débiles e inferiores ante su “poder de macho”.

Dos cosas suceden con estos “machitos” de Diputados (¿¿calados??) por un lado o no son satisfechos por sus señoras esposas que por lo tanto pierden figura y decencia ante la presencia de una mujer mejor que la que tienen en su casa, o de plano se creen tan “hermosos” que tienen el derecho de poseer a cualquier mujer que se les cruce en el camino. Sea cual sea su frustración o narcisismo que no le dan oportunidad a la mujer de corresponder, porque es de a fuerzas, porque yo soy yo, porque ellos se consideran que le “hacen un favor” o aplican la frase de Mauricio Garcés que decía “O me quedo y me tienes, o me voy y me pierdes” así son de engreídos, petulantes o jactanciosos y los encueraron las Diputadas, bien merecido lo tienen.

La única diferencia ente un acosador y un violador es la consumación del acto forzoso, con la denuncia de las Diputadas podemos ir entendiendo el porque de la flexibilidad de las leyes en materia de genero, feminicidios, violaciones, etc., se entiende claramente que los Acosadores, Pederastas, Violadores, etc. son actos que de alguna manera están relacionados con las conductas de los que hacen las leyes que por supuesto las procuran hacer ad hoc a sus posibilidades de que pudieran ser juzgados por esos delitos, las Diputadas en el Congreso del Estado lo han evidenciado totalmente.

Como los “machitos” Diputados trabajan mucho y dejan mucho tiempo a sus señoras sin su presencia de su machorro ¿Qué sentirían si acosaran a su señora? ¿Qué sentirán si acosaran a sus hijos? Al fin que para todo hay gustos como lo demuestran ellos en su actuar de acosadores, al parecer agarran parejo…

No tienen mas oportunidad de satisfacer sus insatisfacciones mas que por medio del acoso como el violador por medio de la violación, piénselo señores Diputados, ¿Qué pensaran sus señoras al conocer sus mañas? Al ser públicamente denunciados, ¿Qué pensarán sus hijos? Porque las Diputadas denunciaron ACOSO y este puede ser tanto para la mujer como para varones y siendo el caso serian “machitos calados”… fueron respetuosas las Diputadas en cuanto a la denuncia por la preferencia de cada uno de ustedes.

El colmo de todo esto es que les pagamos, y bastante, para que hagan este tipo de actos y además ante la denuncia burlarse de las Diputadas.

Exhortamos a las Diputadas y a todos y todas que han sufrido el acoso de estos tipos de muy baja calaña a que los denuncien, obvio se escudaran, como buenos mariquitas, en su fuero, pero la exhibición en los medios y las redes será contundente, ayudemos a sus esposas a que los boten porque nada bueno tienen ahí con estos tipos, que les salga a las señoras su autoestima y su querencia a ellas mismas.

Por fin agarraron a uno de los violadores de las niñas de la Colonia Felipe Ángeles y asesino de su hermana mayor, “haiga sido como haiga sido” lo agarraron y eso es el principio para ver realmente de que están hechas las autoridades de este estado.

Por principio de cuentas eran DOS los violadores, por lo tanto falta uno por detener por las policías. Si fue fortuito la detención de esta bestia la policía esta mas que obligada a detener al otro lo mas pronto posible.

Derechos Humanos es para los Humanos no para las bestias como la que detuvieron y que lo presentan lloriqueando al depravado sabiendo que esta siendo gravado por los medios y BIEN SABE que tal vez alguna autoridad pudiera atreverse a actuar a su favor por la forma en que es presentado, sabemos que hay protocolos que la policía debe de seguir en las detenciones y ante el salvajismo de esta bestia los protocolos pasan al último lugar, toda una cauda de agravios físicos y morales hacia pequeñas indefensas y a la misma sociedad que la bestia debió haber sido tratada como tal, como bestia.

Ya es hora de ir poniendo severos escarmientos para poder ir enmendando las conductas de esta sociedad permisiva, cómplice, tolerante y rebasada.

No se vale tomar ventaja en actos tan lastimosos como el que vivimos la semana pasada con la atrocidad cometida en contra de tres criaturas indefensas, se debe hablar con la verdad de cómo surgió la captura, pero nunca hablar con mentira, tienen la oportunidad las policías ante la sociedad logrando la captura de la segunda bestia… tienen todo a su alcance para lograrlo…. CAPTURENLO ¡¡¡

Debemos hacer una reflexión, por un lado la denuncia del Acoso en el Congreso y por otro lado las Violaciones Sexuales en niños y niñas ambos son crímenes atroces que estan sucediendo en forma constante y debemos dar un giro de timón drástico con penalidades ejemplares a los agresores, desgraciadamente son parte y juez los Diputados para lograr leyes mas rigoristas y ejemplares.

Es el colmo que los encargados de hacer leyes sean los que ejercen los delitos, ojala y se logren las denuncias para tener los nombres de los ACOSADORES, es tiempo de denunciarlos y exhibirlos públicamente, se debe dejar atrás las simulaciones de honorabilidad.

Y ya que hablamos de mentiras, en Facebook nació el run run de que el preciso Armando Cabada, podría no estar en Montevideo, Uruguay o por lo menos no atendiendo el Foro de Políticas Públicas de Desarrollo Territorial con Equidad en América Latina, según cita el post, “colegas de dos importantes periódicos uruguayos desconocen la realización de algún foro Latinoamericano o algo parecido” y concluye cuestionando “¿Dónde está y qué anda haciendo Armando Cabada? ¿Quién pago ese viaje? ¿Porque miente?”

Estoy seguro que el Alcalde dará cuentas de ese importante viaje a Sudamérica…

Hasta la próxima…