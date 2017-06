Tic Tac… Luz, Agua, Aire…

By Don Q. Chillito on Junio 28, 2017

Ya comentamos en entregas pasadas que al encabezar, el presidente Cabada, el ejército de personas y pipas, con la misión de entregar agua a las colonias en emergencia fue muy acertada, oportuna y de liderazgo; también populista sí, sé lo es y son las acciones a las que así les llaman los de la derecha neoliberal y también por aquellos loros sin definición ideológica.

Acciones de un presidente populista, pero también las mismas acciones de nuestro Gober Bigotón y nuestro gobernador es del PAN. Es cuando me pregunto ¿Las acciones del presidente Cabada son populistas, pero las del gobernador Panista Javier Corral no lo son? Son las mismas acciones, pero uno si lo es y el otro no.

Es ahí donde la coherencia de valoración y la acción calificativa simplemente esta quebrada, es el simplismo de la retórica peyorativa de personas recelosas o envidiosas; simple de entender…

”El concepto de populismo deriva de pueblo y literalmente denomina a la estrategia de las corrientes políticas que buscan el apoyo de las clases populares”

El término populismo es aplicado peyorativamente hacia las izquierdas por las derechas; y es también el calificativo, en sentido inverso, de demagogos hacia las derechas por las izquierdas. Finalmente es una descalificación sin sentido, pero con la misma intención de demeritar, ya sea como demagogo o como populista.

“Haiga sido, como haiga sido”; sean demagogos o populistas, el agua llegó y por partida doble…

Vaya que se pulieron en la diferencia de la entrega; que si en tambos, que si en bidones; se entregó y punto. ¿Quienes se beneficiaron? Las personas de las colonias en emergencia, eso es lo que cuenta, lo demás es afán de estar…

¡Regresamos al asunto de las LUMINARIAS que se puso interesante!

En un movimiento espectacular de lo mas secreto de la oficina de mi Presidente Cabada, que con los pantalones bien fajados acabó de entender que por el Congreso del Estado jamás iba a pasar “Juárez Iluminado”. No porque fuera un mal proyecto, sino porque simple y llanamente no lo iban a dejar sobresalir.

El Congreso del Estado pertenece a la partidocracia y la partidocracia rechaza a los Independientes. Además el Congreso tiene precio; como se demostró con los sucesos judiciales recientes donde han quedado mas que embarrados, por corruptos; diputados locales que mayoritearon la bursatilisacion de los ingresos carreteros por la módica cantidad de un millón de pesos cada uno.

¡Bye Bye diputados! Gracias por participar, pero el proyecto “Juárez Iluminado” va y va por la libre.

El presidente Cabada se fajó los arrestos y pantalones; y con el apoyo de los Regidores, quienes conscientes del impacto positivo para la ciudadanía, mayoritariamente aprobaron el proyecto.

¡Pero el presidente Cabada mayoriteo la sesión! Por favor, que desmemoriados son los críticos. Sí, mayoriteo la sesión, le guste a quien le guste y al que no….que vaya a llorar con papá Cabada, ahí que suelte su lágrima, que chille y pida consejo, ahí lo van a mandar al 911…

El proyecto, explicado sencillamente, se fondea así:

Hoy en día a todos los que tenemos medidor de luz (hay quienes tienen luz y no tienen medidor), tenemos un cargo en nuestro recibo bimestral residencial por la cantidad de 40 pesos, la industria ronda en los 40,000 pesos y los dueños de lotes baldíos lo tienen a través del impuesto predial. La suma del total de esos montos es lo que conforma el DAP en recursos para el municipio.

De acuerdo con el proyecto “Juárez Iluminado”, por declaraciones del presidente Cabada; el dinero emanado del DAP que CFE entrega a la ciudad anda por los 20 millones de pesos mensuales, ya descontando el pago por el servicio de alumbrado público.

¿Cuál es el riesgo? Creemos que ninguno y que el proyecto es viable; PERO sería interesante saber que han hecho las administraciones pasadas con esos recursos que les entrega CFE por concepto de DAP, para entender porque se oponen, porque lloran, porque gritan y porque no…

Cuando un proyecto se fondea SIN créditos es porque los recursos existen, si eso es así, el proyecto es TOTALMENTE VIABLE y va…

Bien presidente Cabada, es de hombres exitosos asumir esos riegos que hoy toma, pero no sea tramposo, no hay riesgos en su proyecto…

El Presidente Cabada, no solo debió de haber ordenado que le cerraran el micrófono al Sindico Aarón Yánez, debió haberlo mandado sacar de la sala de reunión de Cabildo. Ese señor no tiene nada que hacer como Síndico, no tiene autoridad moral, ¿Qué hace ahí…?

Por favor, Sr. Presidente, la próxima ya no le cierre el micrófono, o le sorraja un sillazo en el lomo o mándelo sacar con la policía, ya basta con estas personas que solo descargan sus amarguras y complejos y nos hacen perder el tiempo con sus vanidades perversas…

Seguiremos denunciándolo, no lo olvide…

Volvemos a pedirle a la Dirección de Seguridad Publica Municipal que preste por favor atención a las Compañías de Seguridad Privada al menos desarrollando la actividad de supervisión de los “guardias” en casetas, con respecto al GAFETTE de identificación y registro ante DSPM, con ello seria un gran avance y sobre todo, si la Dirección de Seguridad Pública quiere, pueden obtener información importante de seguridad ciudadana. A cualquiera lo hacen “guardia” de seguridad y ahí nace el problema…

El Holograma ecológico, otro gran problema que definitivamente hay que denunciar y desgraciadamente el Departamento de Ecología Municipal no esta atento a desarrollar su trabajo, el no hacerlo los hacen cómplices por omisión o son cómplices activos y tolerantes. Atención Jürgen Ganser Carbajal

La expedición del holograma lo concesionan a empresas privadas relacionadas al medio automotriz, siendo esto una muy buena manera de abarcar mas y dar mejor servicio, pero algo pasa.

Una de las empresas concesionarias, una de las mas grandes, simplemente no pasa algunos autos por la máquina verificadora de contaminación. El ciudadano pasa directo a pagar el holograma por 120 pesos y se ahorran el trabajo brincándose la verdadera certificación de contaminación y esto se debe principalmente a una falta grave de supervisión.

¿Sirve o no, la verificación vehicular para reducir los niveles de contaminación? Los vehículos, que nos comentan ciudadanos, son autos que definitivo no pasaban la verificación y traen holograma de verificación vehicular…

Por otro lado, pero hablando de lo mismo, ¿qué sucede con las patrullas ecológicas que se hacen omisos ante las evidencias de camiones de ruta de leña…?

¡Ahhh!, pero los vehículos particulares no se salvan, ¿sirve o no sirve la verificación vehicular? La verificación es para unos si, para otros no y para otros menos. ¿Acaso respiramos aires diferentes…?

En los Centros Comunitarios de Desarrollo Social del Municipio, especialmente en el “Francisco I. Madero”. Les han pedido que se metan a participar en la alberca con los ADULTOS MAYORES cuando no están capacitados para ello.

No hablamos de entrenadores, ni terapeutas; lo mas grave, piden que lo hagan cuando el sol esta que quema poniendo a los adultos mayores en serios riegos que el personal no esta en condiciones de poder afrontarlos. Ante un accidente, que pudiera ser fatal ¿Quién asumirá su responsabilidad…?

Insistimos. Las cosas las hacen y las ordenan por hacer las cosas, para que se vean que se hacen, pero ante una eventualidad por hacer las cosas de esa manera ¿afrontarán su negligencia?. Ojo con eso Sr. Corona

Una pregunta:

¿Por qué obligan en Desarrollo Social a que los empleados acudan a festejar al coordinador de los Centros Comunitarios? ¿Qué no tiene familia o amigos que lo festejen? ¿Porqué no respetar los tiempos propios de los empleados?

Insistimos. La prepotencia y los sueños de grandeza efímera, temporal, transitoria y endeble son los causantes de tanto turbio ambiente laboral y la olla de presión llegando a su máximo…