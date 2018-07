Tic Tac… Los sinvergüenzas, abuzones y gandallas (2)

By Don Q. Chillito on 27/07/2018

Parte 2

En la primera parte de esta entrega donde denunciamos a Francisco Antonio Villa Alcázar, dimos una descripción incompleta de este gandalla.

Como suele suceder con este tipo de abusivos y engreídos individuos cuando son denunciados; les sale el tamaño real de su trayectoria corrupta, sinvergüenza y transa y no porque los investigue, que por evidentes razones a eso me dedico, sino porque ayer me inundaron de correos haciendo referencia a la trayectoria, que desconocía, de este fulano que se dice pariente consanguíneo de Pancho Villa…

Refieren que es verdad que presume ostentosamente su parentesco consanguíneo con Ignacio Duarte Murillo y su linaje con Pancho Villa por la coincidencia de su apellido que, sin darse cuenta, el nombre de Pancho Villa es ficticio, es un mote de guerra, porque el personaje revolucionario se llamaba José Doroteo Arango Arámbula.

Así, amable lector, si fuera descendiente lo sería de una correría lujuriosa del caudillo en los tiempos de la revuelta que, si viviera, lo pasaba al paredón por ladrón; ya nada más faltaba que se dijera que desciende del Marquesado de Villa Alcázar para hacer más rimbombante la piña…

Francisco Antonio Villa Alcázar dentro de sus andanzas de gandalla, mantenido y mamador del presupuesto que aportan los Chihuahuenses, vividor protegido por los ladrones de alto pedorraje, esos que hoy chillan ya su historia corrupta; tuvo varios puestos y actividades desde donde medraba el dinero del erario.

Sepa Usted que, durante la administración anterior, en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento ( JMAS) se vinculó a la descentralizada para “encargándose” de administrar una página que nunca funcionó. Sin embargo, su remuneración económica fue puntual y por envidiables montos. Ya sabe, del dinero de los Chihuahuenses, del suyo y del mío, que cobró sin reciprocidad alguna por trabajo EFECTIVAMENTE realizado, solo simuló, extendió la manita y se llevo las carretadas de dineros públicos.

Su vinculación en la JMAS fue muy apresurada y lucrativa, siempre bajo la tutela y supervisión de su consanguíneo directo Ignacio Duarte Murillo, el ex Diputado Federal de triste historia y paso por la “Cámara Baja”.

Uno de esos Diputados que votaron por todas las Reformas de EPN y que sumieron al país en la peor situación financiera. Además, fue de quienes recibieron su “recompensa” por sus votos en la Cámara para aprobar las Reformas “Estructurales” promovidas por EPN y secundadas por PRI-PAN-PRD, por cierto, también fue Presidente de la JMAS de donde su pariente en cuestión sacó las carretas con el “tesoro perdido”.

Toño Villa, como le gusta que le llamen, fue titular local del Instituto Chihuahuense de la Juventud en tiempos duartistas.

Registros periodísticos de la época, ya registran su “aviaduría” con 18 grandes por mes al frente de esa minuscula descentralizada estatal, sin reportar trabajo por ello y no perdamos de vista el jugoso presupuesto asignado desde Desarrollo Social para programas en beneficio de los jóvenes Juarenses que fuera ejercido por este mamador presupuestal sin que se haya conocido proyecto productivo alguno a favor de los jóvenes…

Ignacio Duarte Murillo, miembro distinguido del PRI, fue el encargado de promover y entrenar a este depredador presupuestal y poltrón político a hechura y semejanza del mismo Duarte Murillo, de su padre Francisco Antonio Villa Murillo y bajo el manto protector del ladrón mas grande de la historia de Chihuahua, César Duarte Jaquez.

No la roba, la hereda su gandallez. Además buenos maestros ha tenido y lo trae en su ADN, indiscutiblemente. La mezcla perfecta del sinvergüenza petulante y gandalla.

Cuidado con este sinvergüenza, hacer negocios o relacionarse con él definitivamente llevaría, a quien lo haga, a perder, es labioso y engatusador para lograr su cometido…

Busca siempre obtener de los demás sin que le cueste y protegido por un sistema corrupto del cual es consanguíneamente participante.

Van saliendo las porquerías que se hicieron en la AMEJ para marranear las elecciones municipales. Comienzan a circular grabaciones de lo que han declarado ya representantes de casillas, representantes de partidos y miembros mismos de la AMEJ en las que declaran que existen mas de 1,000 boletas electorales donde se tachan a dos candidatos (Morena – Independiente) boletas que fueron marcadas en origen por el crayón del INE e invalidadas, después, por tintas indistintas.

Coincidencias de la vida, son las boletas de las casillas que objetó Armando Cabada.

¿Qué fue lo que realmente sucedió en la AMEJ con el proceso electoral municipal? ¿Quién fue el orquestador de las marranadas electorales dentro de la AMEJ?

Esto ya no es solo de las autoridades electorales, esto ya trasciende a un delito de mayores vuelos que alguien va a intentar tapar.

“Los bribones, los sinvergüenzas, los gandallas y los necios son plantas de cualquier terreno que lo fertilizan la confianza, la buena fe, el interés y la ignorancia.”