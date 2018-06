Tic Tac… Los que menos tienen

By Don Q. Chillito on 13/06/2018

El Recaudador de Rentas del gobierno del Estado en Ciudad Juárez se llena la boca en espetarle a los ciudadanos que si NO PAGAN su revalidación vehicular serán notificados para su pago y la revalidación se les irá a $4,900.00 más las ocurrencias de recargos conforme pase el tiempo del impago.

Cuanto cinismo del Gobierno del Estado al hacer esas amenazantes declaraciones y advertencias a los ciudadanos cuando en Ciudad Juárez, y sólo en Juarez, circulan más de 40,000 vehículos con placas de cartón que les da impunidad ante el cumplimiento del Reglamento de Tránsito.

Autos que no pagaron impuestos al ser internados al país, autos que no han pagado la revalidación, el ecológico, son autos que no pueden contar con un seguro automotriz que por supuesto no afrontarán su responsabilidad ante un accidente y claro que no cuentan con una identidad oficial registrada y localizable lo que les da IMPUNIDAD total, vaya usted a saber si por lo menos licencia tienen; esto se le olvida al Gobernador Corral o hace como que no los ve… pero eso sí, sobre los legales con retraso de pago se les van al cuello.

Armando Cabada dijo que no actuaría en contra de ellos porque “son los que menos tienen” le debe golpear la cara ver circular modelos y tipos que marcan claramente la bobería de su dicho.

El Gobernador Corral hizo chile con la cola ante la pasividad y permisividad del presidente municipal ante los autos chuecos y PAFOS, pero no ha hecho absolutamente nada, por lo tanto lo hace cómplice de la permisividad hacia la impunidad y promotor de la inseguridad que manipula Armando Cabada entre otras cosas más.

El pago de la revalidación al día de hoy, si no ha recibido notificación, es de $2,090.00, si lo notifican será de $4,900.00 y si no paga y lo vuelven a notificar su cuenta ira subiendo rebasando los $5,000.00

Todos los que estamos legales y no somos tolerantes con las decisiones de las autoridades, que por su miopía y cinismo nos están regresando al ambiente de inseguridad de antes, solo tenemos un recurso para hacerles ver que no estamos de acuerdo en su indolencia, en su mutis y tolerancia a la impunidad y ese instrumento se llama VOTO.

No toca a los chuecos y PAFOS, Armando Cabada, ahora porque le darán su voto. No los toca el Gobernador Corral ahora porque piensa que puede obtener votos.

Los dos por intereses electorales están siendo permisivos de la impunidad y colaboradores de la inseguridad, promotores incuestionables del crecimiento de un problema que con el simple hecho de aplicar la ley no debería existir.

Pero, ¿Qué podemos hacer los ciudadanos legales?

Primero. Estar conscientes que es un negocio perverso y corrupto que solapa Armando Cabada y por omisión, tristemente, el presidente en funciones.

Segundo. Niégale el voto a Armando Cabada y su equipo Independiente

Tercero. Niégale el voto a los candidatos del PAN.

Somos muchísimos más los legales que esos 40 mil votos a los que aspiran Cabada y Corral.

Somos un maremoto de votos en contra si nos lo proponemos y les aseguro que les habremos de dar un terrible escarmiento, para que aprendan a hacer cumplir la ley como es su obligación y responsabilidad juramentada.

Ellos están sacando ventaja de la inseguridad que provocan con su tolerancia a la circulación de autos Chuecos y PAFOS.

Solo piense, estimado lector, ¿qué pasaría si tuviera un accidente con un auto chueco o PAFO? ¿Se da cuenta de lo que permiten las autoridades?

Ni un voto a quienes promueven la ilegalidad.

El voto es, el sagrado ejercicio del poder del ciudadano.