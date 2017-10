Tic Tac… Los Políticos en Correteada Independiente.

By Don Q. Chillito on 06/10/2017

Comencemos por entender la definición de Independientes y encuentro una muy cerca a la realidad de lo que es, o debe ser, independiente y expresa que “no se relaciona con otras de la cadena o del sistema” y aquí es donde la puerca torció la cola…

Ser verdaderamente Independiente en política es ser totalmente autónomo en lo financiero, en lo ideológico y en el desarrollo de la carrera política, pero si existiera una dependencia en cualquier parte de la cadena o del sistema deja de ser independiente pasando a ser dependiente.

El camuflaje de independiente ha venido siendo una buena estrategia de marketing político hasta hoy, nos han vendido la consolidación de la idea de que ser “independiente” implica distante del sistema, de cualquier cadena de mando y mas identificada la palabra con los anhelos sociales, con las demandas de los mexicanos… nada mas falso que ello y desgraciadamente nos hemos tragado el cuento, al menos en las elecciones pasadas aquí en Juárez.

Don Q. Chillito vivió muy de cerca, pero muy muy de cerca los anhelos “independientes” de algunos políticos en aquellas fechas y que hoy vuelven a la palestra de nueva cuenta como “independientes” con legítimo derecho aspiracional, pero mas visto como el acomodo a la circunstancia política, laboral y de grupo de interés que a la ideológica porque han sido, y son, totalmente dependientes camuflados en el ropaje de independientes.

Considerando como válida la máxima de saber reconocer las posibilidades propias y las del contrincante, así lo reconocí cuando los aspirantes del ayer como independientes se retiraron de la palestra por la alcaldía y se unieron al Independiente Cabada en ese entonces y lo aplaudí… Cabada era el seguro ganador y el proyecto PANISTA de Javier Corral al cual yo también creí…

Esos Independientes dieron al traste cuando ingresan a la nomina, unos a la Estatal y que eran los que mas le atizaban a los partidos y manifestaban su anhelo aspiracional por cambiar las cosas y la base de su lucha eran las denuncias de los corruptos partidos.

Otro ingresó a la nómina Municipal aunque con mucha mensura y cautela sobre los partidos, pero su actividad de involucramiento era presente, activa y participativa, no denunciaba a partido alguno, pero si denunciaba decisiones de partidos que afectaban a la ciudadanía como los acuerdos en el Pacto por México, era cauta e inteligente, reservada que incluso a mi me parecía confusa su participación. Luego escuche el consejo de sabio amigo de calma, confianza y prudencia y no batalle mucho en aceptar el consejo, pero continué siendo escéptico en eso de Independiente en su persona.

El Dr. Valenzuela Zorrilla, Andrés Carvajal a la nómina estatal con los PANISTAS y Martha Beatriz Córdova a la nómina municipal con el Independiente Cabada y con ese ejercicio ahí terminó la “vacilada” de un grupo de ciudadanos de querer participar por la vía independiente en la política local, la falta de contundencia y el interés de Andrés Carvajal por reventar la intención y la APLANADORA de Armando Cabada terminó por desintegrar el grupo, cuya buena fe y la confianza fue su mayor pecado. Los demás participantes (liderazgos de trabajadores de maquila) acotaron sus intenciones, la única “independiente” real en ese momento era Vicky Caraveo que terminó siendo candidata del PAN.

Hoy vemos una RENUNCIA tripartita, para mi juicio una renuncia coherente y oportuna, políticamente hablando, de los tres miembros de las administración del presidente Cabada. De no haberlo hecho los hubieran crucificado los “que aman a Juárez”, los PRIistas, los PANistas y sobre todo los “Tetistas” porque van sobre distritos controlados por ellos…

Anticipa Don Q. Chillito, sin conocer aun los candidatos de los partidos en esos Distritos, los INDEPENDIENTES tienen posibilidades de ganar, pero nada les será fácil. Quienes sean sus contrincantes por los partidos les van a dar feroz pelea con estructura, dinero y el VOTO DURO MERCANTIL esta vez les va a costar un muy buen billete en efectivo, mas los espejitos, las gorritas y los saquitos…

Para una campaña politica nivel Diputado Federal se requieren recursos que los partidos los obtienen del beneficio de las prerrogativas y de las dádivas electorales otorgadas por el gobierno y la ley, pero para los INDEPENDIENTES son muy limitados, entonces:

¿De donde saldrán los recursos para las campañas independientes?

Yo les puedo asegurar, salvo que me comprueben los interesados lo contrario, que ninguno de ellos tiene líquidos los recursos necesarios para la campaña electoral de su Distrito. Es bien sabido que enfrentarse al PRI enfadado y al PAN chiflado es enfrentar una maquinaria aceitadita de recursos…

Aclaremos, antes de continuar, una cosa que es percepción inminente e irrefutable: de independientes no tienen nada.

Estamos frente al nacimiento del PARTIDO iNDEPENDIENTE (Pi) que los impulsará y hay liderazgos que sin decirlo se mueven en política ya COMO PARTIDO y actúan como tal, me refiero a Jaime Rodríguez de Nuevo León, a Mancera de la Ciudad de México, a Cabada con Juárez y a Lozoya de Parral… se los dijo Don Q.Chillito antes que nadie, van como grupo político, van con la misma sinergia, que se engañe a los ciegos porque los tuertos no nos lo tragamos…

Ninguno de los aspirantes independientes por Ciudad Juárez tiene por cuenta propia los recursos económicos y políticos necesarios y los recursos electorales que se les asignará no son suficientes y lo veremos en la campaña…

¿De donde saldrán los dineros? Es precisamente ahí donde los Juarenses deberemos tener especial cuidado, observación e interés sobre los recursos municipales, es muy probable que EL GUARDADITO electoral del Partido Independiente ya este formado, saben que tienen posibilidades y van con todo el equipo político de Armando Cabada, es su legitimo derecho, pero trabajaremos para que no se haya quitado a uno para poner a otro igual o al cuadrado.

Don Q. Chillito es independiente por vacación y convicción, pero como su seguro escribidor entiende lo que es, y debe ser, independiente.

Que no sigan usurpando el término independiente para lograr un objetivo político, para consolidar un nuevo grupo en el poder con elementos de muy dudosa solvencia moral. Lo independiente se esta valiendo de toda clase de bichos y lo hemos visto en la enorme corrupción, acallar una agresión sexual por ser parte del equipo del presidente Cabada no es un mensaje muy claro hacia la sociedad…

Tenemos que esperar al lanzamiento de los candidatos de los partidos para poder sopesar con realidades las oportunidades de los Independientes Cabadistas.

María Antonieta: inteligente, luchona, conocedora y con experiencia en el congreso. Extraordinaria oradora (alumna de Corral) y de ideales muy firmes; pero carga con el prepotente y corrupto de su cuñado en su equipo, si no se lo sacude será algo que le sacará principalmente en fraccionamientos.

Martha Beatriz: mujer prudente, muy inteligente, de visión amplia y disciplinada que brilla con luz propia en los momentos que debe brillar. Navegó con bajo perfil en su gestión, política con fogueo igual que Maria Antonieta, pero de un perfil distinto.

El PANismo en Chihuahua merece una columna independiente, pero puedo asegurar que les costará trabajó sacar candidatos que puedan hacerle sombra a estas dos mujeres del Grupo Cabadista, perdón, del PARTIDO iNDEPENDIENTE.

Por ahí también se registró un corrupto que fue inhabilitado por el instituto electoral por dos elecciones consecutivas por tranza con los dineros y con sus colaboradores de la campaña pasada, todo un escándalo de alcohol y dinero con este abogado de apellido Rivera y que hoy tiene el descaro de volver a querer el millón y medio de pesos de los recursos electorales… le fue negocio y quiere mas…