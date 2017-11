Tic Tac… Los pendientes

By Don Q. Chillito on 15/11/2017

Lamentamos mucho que tengamos que recordar con tanta frecuencia los “pendientes” de las administraciones estatal y municipal, pero se hace imperativo hacerlo para que no duerman el sueño de los justos.

Tenemos que convertir esos pendientes en “sustancia” en las campañas políticas del próximo año, porque estan en la oscuridad informativa y traspapelados por la autoridad, a pesar de que en su momento le sirvieron para enaltecer su denuncia y las anunciara a clarinazo y trompetazo; con singular alegría y jubilo; muchas de ellas se considerarón en su momento como la “verdad” de las denuncias hacia los “oscuros”, como el preciso Cabada llama a quienes se le oponen, en especial, a su proyecto de “Juárez Iluminado”.

1.- ¿En que parte del proceso legal va la demanda interpuesta por el Municipio Independiente en contra de la empresa Intelliswitch y su propietario Vicente Aldape Ayala…? Recordemos declaraciones:

“El municipio pretende recuperar más de 220 millones de pesos con la denuncia penal por el sobre precio por más de 90 millones de pesos, los 100 mdp por indemnización y los 30 mdp de la fianza.” – El Mexicano

¿Acaso es otro rotundo fracaso de la Administración Independiente, que han mandado al cajón de los olvidos por incómodo?

2.- ¿En que parte del proceso penal va la demanda por fraude interpuesta por el Municipio Independiente en contra de 25 funcionarios del municipio PRIista…? Recordemos declaraciones:

“El Ayuntamiento presentó este día una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado contra 25 funcionarios de la administración municipal anterior y la empresa Intelliswitch por un daño patrimonial de 91 millones 734 mil pesos, por el proyecto que se realizó en el trienio pasado 2013-2016, sobre la rehabilitación de 32 mil luminarias con una inversión de 348 millones de pesos” – El Diario

¿Otro fracaso mas de la Administración Independiente? O ¿habrá sido ya un arreglo con las fuerzas oscuras en lo “oscurito”? porque dicen las malas lenguas que esos recursos se fueron a la campaña PRIista 2016 para Gobernador.

Todo lo anterior se trae al día porque lo han querido enterrar en el olvido los actores, no dan avances y puede haberse negociado tras bambalinas y pasarse al archivo “Enterrar y Olvidar” y si eso fuera el caso, entonces estamos ante una perversa manipulación de la información y de los hechos, utilizando el engaño…

O para chantajear a la opinión pública y a los involucrados; poniendo en perspectiva clara lo que pudieran ser los denunciantes: extorsionadores con la información, simuladores de hechos, nos habrían engañado a todos los juarenses una vez mas.

Los señores Diputados deberían tomar cartas en el asunto de estas demandas interpuestas por el municipio porque ahí estaría la verdad del “Juárez Iluminado” antes de volver a reunirse para dar su opinión. Si fueran buscadores de verdad por ahí hubieran empezado, todo lo demás pudiera venir de consecuencias por negociaciones entre actores.

El gobierno del estado no canta mal las rancheras en este tipo de casos en donde dan el golpe noticioso y en el transcurso del tiempo estan como el “Monje Loco” donde “nadie sabe, nadie supo” y no hay información de avances ni nada que la opinión pública merezca saber, pero eso si, Gustavo Elizondo remarcó en su declaración “un daño patrimonial al Fideicomiso y que daría avances conforme se fueran dando las investigaciones, pero tal parecer las investigaciones no avanzan en el sistema de justicia del Nuevo Amanecer porque no ha dado hasta hoy ningún avance, por lo tanto preguntamos:

3.- ¿En que parte del proceso penal se encuentra la denuncia que interpuso el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua en contra de quien resulte responsable y que se informó que era daño patrimonial efectuado por la administración anterior…? Recordemos declaraciones:

“Es una denuncia por el manejo irregular que se dio a los recursos del fideicomiso en la pasada administración y por ende, es un quebranto en perjuicio de los chihuahuenses”, declaró Gustavo Elizondo. – El Diario

4.- ¿Qué tanto poder tienen los denunciados por Gustavo Elizondo que han logrado detener, y prácticamente enterrar esta denuncia, aún dentro del sistema penal del Nuevo Amanecer?, ¿Será que hubo compulsa de información que compensó, o aniquiló, las acciones de Justicia para Chihuahua?

Por último estimados lectores, ya son muchos días los que han transcurrido para que el gobierno independiente del municipio hubiese RENDIDO las cuentas claras sobre el Estado de Resultados de la Feria de Ciudad Juárez.

Sin embargo, ya es murmullo generalizado que traspasó mas allá de las paredes de las oficinas de los involucrados: Rodolfo “El Güero” Martínez, quien se agandalló la lana a través de alteraciones de recibos y facturaciones.

Es tan descarado el ROBO de los dineros de la FERIA que no pueden consolidar un informe porque las evidencias saltan de inmediato y al hacerse público quedaría muy mal (¿mas?) la administración de la Feria.

Don Q.Chillito ha venido denunciando que se han hecho acciones ilícitas dentro de la administración independiente para ir formando con recursos ilícitos, el llamado “Guardadito” para el proceso electoral que se avecina para solventar los gastos de las campañas de los candidatos del PARTIDO iNDEPENDIENTE DE JUAREZ (PIJ)…. Lo bueno que el final del nombre es Juárez y es J.

Seguiremos haciendo gala a nuestro seudónimo de “Don Q. Chillito” porque somos de palo y somos perseverantes, incisivos y contundentes, por lo que exhortamos a las autoridades que DEN RESPUESTA a los ciudadanos.

“El Silencio es de sabios, pero también puede ser de malhandros culpables y cómplices”… Don Q. Chillito.