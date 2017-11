Tic Tac… Los mismos cartuchos quemados

By Don Q. Chillito on 22/11/2017

Pronto sabremos con quienes será la pelea por la presidencia municipal el próximo año y sabremos como se pondrán las cosas realmente.

¿Qué tan interesante será la pelea, como se verá el panorama final y quién con posibilidades de ganar?, por supuesto hospitalizado y con sondas de las “madrinas” que se pondrán en el ring…

No duda cabe, Armando Cabada es la cereza del pastel en todo este proceso electoral.

El que está provocando que los partidos tradicionales, principalmente el PRI, tengan que ser cautos en sus designaciones de candidatos es Armando Cabada. Deberíamos agradecerle, presionar por su sola presencia, la calidad en la competencia; por supuesto si prevalece la inteligencia en la selección de candidatos.

Por los partidos tradicionales se ven los mismos nombres de los de siempre. Los mismos de quienes “aman a Juárez” y que han tenido la oportunidad de demostrarle a la ciudad su amor y ha dado como realidad un “amor apache” de ese “puñalero”, traidor, hipócrita, falso, mentiroso y lo confirma el hecho de solo mirar la ciudad para darse cuenta de lo que han hecho los de siempre, los “que aman a Juárez”, esos políticos y empresarios que han capturado a la ciudad como propia, como botín de “méritos” de administración y como constante en ella, la corrupción para generarles riqueza patrimonial y repartirse la ciudad como botín.

Hay algo que será totalmente diferente a la elección del 2016 y es que en el 2018 también habrá elección federal y el fenómeno Morena / AMLO volverán hacer diferencia y arrastre de votantes.

La raza anda encabritada, pero a los de siempre los ciega el ego y la soberbia creyendo aún que todo se lo merecen cuando lo único que merecen es una patada en el “fundillo” y mandarlos al ostracismo político definitivo. Ya estuvo con ellos, bienvenida gente nueva a trabajar por la ciudad, es urgente hacerlo, por el bien del futuro de Ciudad Juárez.

Lo grave para el PRI y para el PAN es que no tienen candidatos “limpios y frescos” que puedan salir adelante en las elecciones, su militancia es pasiva y sumisa y a los activos no los dejan salir, los Dinosaurios acaparan todo para lograr mantenerse en el poder al menos en sus partidos, ese es un gran problema para el PRI-PAN y por ello tienen que recurrir a los mismos cartuchos quemados de siempre.

De ser así las cosas, Don Q. vaticina que el presidente Armando Cabada participará en las elecciones impulsado por su arrastre popular y ganará la elección para la presidencia municipal, pero definitivamente será un triunfo más modesto que el obtenido en el 2016.

A algunos “traidores” los han metido los PRIISTAS al redil, a algunos no, ni a todos y dependiendo el candidato pudiera haber más “traidores”, como llama “Teto” Murguía a quienes no están de acuerdo con él o con sus intereses personales o de partido; pero eso sí, NO TUVO los suficientes blanquillos para denunciarlos por su nombre, se le frunció el uyuyuy hacerlo en su momento…

En el asunto de la CENTRAL CAMIONERA el gobierno independiente aplicó todo su enojo y poder en contra de comerciantes dentro de esa central de autobuses clausurando algunos negocios, algunos consideran que en revancha o presión. Lo cierto es que los infractores habían sido tolerados por años…

Es importante señalar que el parque vehicular con engomados ilegales de los denominados PAFOS sigue creciendo en forma acelerada. Solo para dar un dato, una de las placas que circulan, las de fondo blanco con números rojos, ya van a cerca de 11,000 placas de cartón ilegales que se han otorgado, según fuente confiable y efectivamente vimos circulando un cartón con número de 10xxx una de esas veces que se te da la oportunidad “accidental” de confirmar informaciones.

¿De cuanto dinero creen estamos hablando, estimados lectores, en este negocio ilegal de placas PAFAS…?

Un pajarito le dijo a Don Q. que se han ingresado a los bolsillos los promoventes cerca de 9.5 millones de pesos; temiendo equivocarse porque puede ser “un mucho” más, pero ya estamos hablando de la primer decena de millones de ingresos a ese negocio de “CHUECOS”. Basta recordar que, en sus tiempos, ONAPAFA fue una organización de la cual se hicieron millonarios sus dirigentes, la historia se está repitiendo.

Entonces, haciendo sumas ¿Cuánto vale ya el negocio de las placas y los autos PAFOS…?

Para principio de cuentas ¿Cuánto cobran por auto chueco que cruza los puentes los de la Aduana?, ¿Cuánto cobran de “cuota” los del SAT por los lotes de autos “CHUECOS” que están exhibición en los lotes suburbanos?.

Nos dimos a la tarea de cazar una patrulla de tránsito para ver, y confirmar, la actitud hacia este tipo de autos PAFOS circulando y logramos detectar que es de TOTAL TOLERANCIA, cuando su responsabilidad es detenerlos y sacarlos de circulación, también observamos que ante una falta cometida de tránsito por estos vehículos son detenidos y dejados previo momentos de diálogo entre infractor y agente de tránsito…

Entonces. ¿Cuánto vale el negocio PAFO en forma integral en toda la cadena de corrupción e ilegalidad…? Don Q. Chillito no lo sabe y no se atreve a aventurarse en una cantidad, pero de que hay billete hay billetote y verde.

Si queremos legalidad de pico sigamos como estamos, pero si queremos legalidad realmente debemos entender que la ley es para todos por igual, sin diferencia alguna para nadie.

El problema PAFO sigue creciendo aceleradamente como lo hemos denunciado muchas veces ya en esta columna. Don Q. Chillito visualiza que les estallará en las manos, incluso le costará recursos federales al Estado de Chihuahua.

¿En qué partidas presupuestales están los RECURSOS que bajaron y cacarean los diputados federales para la Ciudad Juárez…? y ¿los recursos APA on’tán?