Tic Tac… Los que están atrás del llanto.

By Tic Tac por Cuchillito de Palo on Mayo 26, 2017

Si escuchas mujeres llorando, por ahí está el muerto dicen para encontrar a los dolidos, esos que necesitan desgarrarse en lagrimas para apaciguar su amargura, su dolor por lo que se fue…

Juan Pueblo está ya como aquel logotipo representativo de Petróleos Mexicanos, aquel que era de México en aquellos años, El Charrito PEMEX, sí, Juan Pueblo está todo arqueado por todas y tantas acometidas que a diario le dan sus autoridades del color, sabor y olor que sean, Juan Pueblo ya está empinado y arqueado, engañado y despechado, violado y traicionado por malas y mañosas querencias…unos llorando, otros molestingando y nosotros Juan Pueblo pujando.

En el pleito por iluminar Juárez ya salió el peine de por donde viene el cuento de que el Sr. Cabada anda “apagando” luminarias y nace precisamente de quien es el principal demandado en el proceso de fraude que entabló el municipio, el Sr. Vicente Aldape Ayala de IntellSwitch, y no es que no tenga derecho a defenderse pero Juárez no merece a que hagan un mitote perverso y mentiroso y, al descubrirse el señor Aldape, detalla a plenitud la cadena de mitoteros en este asunto, los intelectuales y los actores, y vamos desenmascarando a esta gente que busca a como de lugar demeritar el proyecto “Juárez Iluminado” para tumbarlo y a la vez incidir en la demanda penal por fraude, siendo directamente los mitoteros intelectuales el mismo Sr. Vicente Aldape y, por supuesto el segundo interesado Enrique Serrano y, por los actores, el Síndico Aarón Yánez con los chicuelos de Morena utilizando su posición de Síndico para politizar, desvirtuar, difamar utilizando recursos del Ayuntamiento como tiempo, sueldo, equipo y edificio, que lo tenga en cuenta porque su trabajo no es el que hace ahora, su trabajo está rezagado, arrumbado, escondido, afectando a los beneficiarios Juarenses, su trabajo no es servirle a Enrique Serrano, su trabajo es servirle a los Juarenses, cuando le pague Enrique Serrano entonces si podrá ser su servil, antes debe aplacarse y abocarse a lo que verdaderamente le corresponde por el pago que le hacemos los Juarenses y dejarse de politiquero barato… que lo entienda, que lo utilizan como el “idiota útil” y estos, desde que se acuñó el termino, son desechables.

Si hubiera pruebas de que el Sr. Cabada por las noches entra y se sienta en el sistema y comienza a apagar las luminarias el Síndico ya las hubiera exhibido ampliamente, que no le juegue al político maquiavelo porque el es solo actor y no pensante, a él le ordenan que decir, y que hacer, y hasta ahí.

Que pena que Morena se preste a hacer el juego de esbirros (Persona pagada por otra para que lleve a cabo acciones violentas en su lugar) y que los estén utilizando para hacer trabajo sucio porque obviamente no pueden, o no quieren, utilizar a su partido el PRI, desgastando a Morena en Juárez y es de esperarse que Morena corrija y que corrija pronto y dejar a los PRIistas hacer el trabajo que les ordenen sus patrones.

Es necesario recordarle al Sr. Vicente Aldape de IntellSwitch que así como describió lo que se puede hacer en su sistema eso mismo se podía hacer desde que lo instaló y cabe preguntarle ¿porque en la zona ribereña y cerreña los sistemas y luminarias no funcionaban? Y formaba una parte importante del servicio y producto que vendió, el Sr. Aldape mismo “dijo que había dicho”, y conste “dijo que había dicho”, que en esas zonas no funcionarían y mas sin embargo instalo sistema, luminarias y las cobró, cosas como estas son las que sustentan la demanda por fraude al erario municipal y es de tanto peso este asunto que sumados a los dichos por los “sapos”, y las pruebas, pueden llegar incluso a tocar puntos muy sensibles de la campaña de Enrique Serrano que no salen aún a la luz publica porque como siempre, no son tiempos políticamente correctos aún, pero saldrán.

“No podemos abrirnos ante lo que sabemos, y nos consta, porque nos han dicho que el PRI regresará y se las pagaríamos con nuestro trabajo” es el decir, y pensar, de muchos de los miembros del sindicato y empleados del municipio, no se sienten seguros, ni los del sindicato, si llegaran a decir todo lo que les consta que se hizo con el los recursos del municipio en las administraciones pasadas, saben que pudiera regresar el PRI por todas las triquiñuelas que posee para demeritar el mandato popular, uno de ellos me comentó “nomás vea como traen al Sr. Cabada” “imagínese como nos irían a traer a nosotros, son vengativos y no entienden razones” a esta persona le falta poco tiempo para jubilarse y me dijo, “no me voy arriesgar”, pero de que con las luminarias tranzaron, tranzaron y bien, nos tienen bien vigilados, hay soplones y dedos por todos lados, recuerde que no se han desprendido de todos los PRIistas corruptos en esta administración y nada mas están vigilando, curioseando por todos lados me dijo, son los que menos jalan y son bien chismosos.

Se han mostrado en Internet, redes sociales, fotografías tomadas por empleados municipales de bodegas llenas de luminarias, luminarias de desecho, para el kilo y las han querido presentar como que ahí están las luminarias que el Sr. Cabada esta escondiendo…que malo por quienes la suben, muy malo por las personas que se dejan llevar por las apariencias de fotos de tomas lejanas pero no es otra cosa mas que la firme intención de destruir y no construir… la mano Sindica que les mueve la cuna, desesperada por pruebas…

En política no hay amores, solo hay intereses, es por esto que vemos alianzas increíbles, inverosímiles, ilógicas pero se dan, por eso vemos alianzas donde antes había garrotazos, hasta donde las filosofías políticas son “distintas y distantes” hasta ahí hay alianzas porque son intereses, sucede en los negocios, en los negocios políticos, en la política y hasta en las “mejores” familias, esas que “tanto aman a Juárez”.

Esas alianzas se están construyendo dentro del municipio ante tanto desorden de politiquería barata y de intereses desde la oficina de la Administración de la Ciudad, cada quien tiene sus objetivos, pocos enfocados a los objetivos del presidente municipal y eso tarde que temprano traerá consecuencias, no entendemos porque el Sr. Cabada no pone orden ante tanta politiquería tanto del Administrador de la Ciudad como del Síndico… es comprensible que hay veces el Sr. Cabada tenga que salirse de las juntas a tomar aire y calmarse, sabia postura, pero hasta el mas sabio pierde los estribos y en algún momento esto sucederá, al escribir esto recuerdo una nota de un presidente municipal de Tabasco que agarró a sillasos a un regidor municipal que había ya logrado sacarlo de sus casillas, esto puede suceder ya en el Cabido local, en algún momento el Sr. Cabada le recetará un sillazo por el lomo al Síndico Municipal que bien ganado lo tendrá… la verdad algo de esto puede pasar y pronto, lo veo en el rostro del Sr. Cabada cuando “discute” con el Síndico, es de humanos responder así ante tanto hartazgo.

En el Congreso del Estado no cantan tan mal las rancheras, leía una nota que el voto en el Congreso tiene precio y hay que pagarlo, el precio puede ser político, de servicios o económico y dependiendo la envergadura del asunto, por supuesto lo que menos importa son los beneficios a los ciudadanos y sus ciudades, basta recordar los proyectos PMU y el plan de luminarias de la administración de Serrano, esos fueron autorizados por los diputados locales de acuerdo a la directriz y a el tiempo que dicto el gobernador, autorizaron sin miramiento alguno el endeudamiento de Ciudad Juárez, hoy que es propuesta de un Alcalde que no es de sus partidos les sale “lo vigilantes” del endeudamiento, cuando no lo hicieron con los casi 50,000 millones que le autorizaron a Cesar Duarte, por supuesto tuvieron sus gratificaciones correspondientes, confirmándose una vez mas que los diputados solo le sirven a quien les paga y no precisamente a los ciudadanos que les pagamos sus sueldos y prestaciones con impuestos que sudamos, y pujamos, para pagar… PRI y PAN boicoteando el proyecto de “Juárez Iluminado”…

Para concluir, me gustaría recordarle al Sr. Carlos Angulo que tiene cuentas pendientes con la sociedad mexicana y con los Juarenses, al recordarle su frenesí por la Reforma Energética y que hoy nos tiene sumidos a todos en la pujanza de costo de vida… nomás que lo recuerde, porque no puede ser premiado con tan siquiera una candidatura, menos con una presidencia municipal, no tomó en cuenta la opinión de los ciudadanos que lo elegimos, yo vote por él, como diputado y votó a favor de la Reforma Energética.