Tic Tac… Los engaños y las trampas del Juárez Iluminado; “2da Temporada”

By Don Q. Chillito on 26/02/2018

Como en las series de televisión, a las cuales deberá estar muy sabedor el presidente Cabada, en este asunto del Juárez Iluminado que ya vamos en la Temporada 2 gracias a que es un asunto que tendrá excelentes dividendos para los inversionistas que ya andan urgidos de la taquilla, así de fácil porque la trama de la mentira continúa y no saben como darle el final feliz después de que se han ahogado con la soga de sus continuas mentiras y empecinamiento de seguir tratando al ciudadano juarense con la mas absoluta falta de respeto a su capacidad de análisis y de entendimiento, de razocinio, de su capacidad de memoria por parte de TODO el equipo completo del presidente Cabada que por supuesto incluye al Canal 44 completito y de todas las plumas chayoteras y facilitos, si son profesionales contesten los cuestionamientos, enseñen el proyecto tal y como lo concibieron, incluso con sus modificaciones que hasta hoy se han negado dizque por seguridad.

PRIMER ENGAÑO .- Recordemos cuando nació el proyecto “Juárez Iluminado” y todo el marketing del proyecto y las declaraciones del presidente Cabada que a los 4 vientos nos decía “El proyecto se paga con los remanentes del DAP municipal” nos quisieron vender el proyecto sustentado en una tremenda mentira abusando de la ignorancia de muchos al desconocer, de inicio, la situación real de la cuenta DAP (Derecho de Alumbrado Publico) municipal, o sea solo nos dieron a conocer, mañosamente, una parte del balance del DAP donde por supuesto nunca mencionó que una partida de recursos muy importante se lo lleva BioGas la empresa de la familia Fuentes… ¿Quién y como se determina el costo de la energía proveniente del metano del basurero?, ¿Cuál es el numero del medidor que regula y cuantifica la entrada de energía proveniente del gas metano del basurero al sistema de CFE? Porque debe ser el mismo proceso, al menos, de control y facturación que CFE utiliza para los PANELES SOLARES (entrega de energía y retorno de energía)

Los recursos que genera el DAP al municipio desde * Enero 2010 y hasta Diciembre del 2017 son clarísimos y estos sustentan el porque se ha dicho, y se sostiene, que ha sido un engaño, una mentira, del presidente Cabada a la sociedad Juarense, veamos y analicemos:

Por concepto de:

DAP Recaudado (2010 a 2017): $ 1’655,939,926.00*

Pago a CFE (-): 1’249,657,996.00

Pago a BioGas (-): 292,230,591.00

Excedente DAP: 114,051,339.00

Pagos x AMPAROS vs. DAP (-): 264,235,256.00

Remanente negativo del DAP: ( 150,183,917.00)

El primer engaño está sustentado y no solo eso, del DAP municipal durante estos 7 años el municipio le ha tenido que poner de su presupuesto y recursos más de 150 millones, lo que quiere decir que NO SOLO es negativo el DAP sino que se le quitan a la administración municipal y a la ciudad RECURSOS para pagar el DAP… ¿Qué me desmientan sus voceros televisivos? ¿Podrán?

SEGUNDO ENGAÑO.- Entre las comunicaciones que otorgaban declararon que el proyecto “Juárez Iluminado” se pagaba además en 10 años con los recursos provenientes del remanente del DAP a lo que Don Q.Chillito les comenta estimados lectores que es una mentira o una ignorancia total de lo que estaban hablando y le explico, el DAP en los 7 años que lleva, Enero 2010 a Diciembre 2017, si no tuvieran que pagar a BioGas y retornar los recursos por los amparos de los empresarios locales hubiera un remanente positivo de 406 millones de pesos en estos 7 años, ni aún así podrían cubrir el proyecto de “Juárez Iluminado” ya que ellos mismos han informado que representan 2,000 millones de pesos la inversión… ¿de donde sacan que en 10 años pagarían el proyecto con los remanentes DAP?…. las cuentas ¿de donde apà?… solo cuentos chinos.

TERCER ENGAÑO.- Se han venido justificando los independientes en la administración municipal que el Municipio está prácticamente en banca rota por lo elevado de su deuda, que así recibieron la administración y que no hay dinero y lo vino repitiendo el presidente Cabada durante todo su primer año de gestión, ¡¡¡ a caray ¡¡¡ entonces ¿como esta que quieran endeudarla mas con el “Juárez Iluminado”?… ¿está o no está carente de recursos la administración por el fuerte endeudamiento?, veamos información muy relevante que delata a quien esta mintiendo:

“De acuerdo con el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de las 13 localidades de la entidad que entregaron información sobre sus pasivos, sólo Juárez, al tener adeudos por un 66.6 por ciento de los ingresos que recibe, es el único que rebasa el tope de 60 por ciento considerado “sostenible” para este indicador.- También con alerta amarilla se encuentra el nivel de sus “obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales”, con un 18.9 por ciento, cuando lo “sostenible” en este renglón es deber menos de un 15 por ciento.- Y con alerta roja o en nivel de “endeudamiento elevado” se encuentra el renglón de “servicio de la deuda y obligaciones como proporción de sus ingresos de libre disposición” –como comisiones o intereses por los créditos- y que son de un 10.2 por ciento, cuando lo sostenible es pagar menos de cinco por ciento.” (Fuente: El Diario de Juárez)

CUARTO ENGAÑO.- No es gratuito que el Congreso del Estado se haya sentido ofendido y muy molesto con la presentación del proyecto “Juárez Iluminado” que llevaron Armando Cabada y Rodolfo Martínez para su autorización de una manera burda y torpe y además subestimando la capacidad de razocinio y de análisis de los Diputados Locales con el proyecto que presentaron intentaron engañar al Congreso y no pensaron que si algún organismo conoce de la situación de las finanzas de los municipios es precisamente el Congreso, intentaron engañar y salieron corridos por los Diputados y a la opinión publica con la fuerza de sus plumas chayoteras y con su canal de televisión (Canal 44) intentaron desvirtuar su desacierto y desaseo manipulando la información para crear la animadversión social hacia los Diputados o sea no solo engañaron sino manipularon la información y transgiversaron la verdad que los delataba, buscaron ocultarla, engañar a los juarenses.

MÁS Y MAS ENGAÑOS han venido siguiendo la trama de la telenovela “Juárez a Diario” que ya va en su segunda temporada basta revisar las declaraciones posteriores de la temporada 1 con las de la temporada 2 y veremos que ya cambiaron las “razones del proyecto” al grado tal de que ya hablan de que si no alcanza con el DAP se tomaría del gasto corriente para completarlo quedando entonces ¿HAY O NO HAY DINERO?

Armando Cabada asesorado por el negligente Rodolfo Martínez “El Guerito” ha intentado convencer a los juarenses de que el proyecto “Juárez iluminado” no representa deuda alguna para el municipio bueno si SE LO REGALAN por supuesto que no lo será pero si el municipio lo compra, por la vía que sea, y se lo dan con financiamiento es DEUDA, a menos de que los principios contables ya hayan sido modificados sobre todo el que dice “Si es a crédito / financiamiento es DEUDA y se registran en pasivo” y han insistido que NO COMPROMETE recursos y Don Q. Chillito responde ante tajante indexada, “si se lo regalan claro que no compromete recursos”

Hasta hoy no han mostrado el proyecto armado con los sustentos, soportes, datos, valores, costos financieros, etc lo han mantenido en lo oscurito siendo tan fácil como el presentarlo y soportado con el origen de los recursos con los que se va a financiar, así de simple.

El Hecho de que la familia Cabada haya recurrido al sistema LED en su empresa no quiere decir que lo que ellos instalaron sea lo que requiere la ciudad, definitivamente no es lo mismo ya que ellos lo instalaron en lo interno y lo que requiere la ciudad es externo entonces…. ¿porque querer hacerlo a como sea?

El ùnico camino que existe para que tal vez el DAP financie el proyecto seria con LAMPARAS fotovoltaicas / Celadas solares en cada lámpara de la ciudad que les permita ir instalando y cancelando el consumo de la red eléctrica de CFE porque en la medida que se avance la instalación esta cancela el consumo a CFE… ¿porque insistir en LED, sistema que si les funciono en ahorros en Canal 44?

La cadena de engaños es larga y continua, ahí les va uno más mis queridos lectores de Tic Tac para que ustedes digan si es o no verdad:

¿Las lámparas se descomponen en serie de mas 30 lámparas de toda una avenida o calle? ¿Las lámparas se apagan todos de un jalón?… ¿Se prenden de un jalón todas? ¿Se pueden apagar las lámparas de todo un fraccionamiento de un solo golpe? ¿Por qué las lámparas de toda una colonia funcionaron hoy y ya por la noche ninguna enciende dejando en tinieblas toda la colonia? ¿Por qué los de Alumbrado Publico al ver que es toda la colonia / fraccionamiento optan por retirarse y no buscar el problema origen?

Don Q. Chillito espera respuestas de los voceros del Municipio Independiente, esos que se han empeñado en desacreditar a quien exhibimos la verdad del proyecto “Juárez Iluminado”.

Por último, ¿le han dicho las autoridades independientes que “algunas” colonias populares de la periferia NO están contempladas en el proyecto?, que es MENTIRA que Juárez Iluminado es para todo Juárez.

¿Hay opciones? Si las hay pero Armando Cabada y sus socios no están volteando a verlas, no son opciones que a ellos les interesen.