Tic Tac… Los actos, los riesgos, las consecuencias.

By Don Q. Chillito on Julio 7, 2017

El presidente Cabada debe estar más que consiente que de los actos y actitudes se derivan riesgos y de ellos se derivan las consecuencias; como periodista, empresario y político más que claro lo debe tener…

Los que a lo mejor ya perdieron la visión de esto son sus asesores URGIDOS de rescatar los recursos invertidos en campaña, porque el tiempo les está ganando, y apremiando…

Por cumplirles el presidente Cabada echó toda su credibilidad y su prestigio (el bueno) a un asador rebozante de fuego y combustible; y cargado de petardos venenosos, aquí se lo anticipamos y en buena lid, sin nada a cambio…

Se ensartó solito… ¿El City Manager amigo…?

En ninguna empresa algún empleado, por sus pistolas, podrá hacer o llevar a cabo una acción que conlleve a comprometerla seriamente, cuando un empleado es como de la familia menos actuaría por si mismo; por lo tanto, el comunicador Fernando Quintana actuó bajo la autorización y libreto del presidente Cabada y del Consejo de Administración del Canal 44 en el video publicado en Facebook y grabado en los estudios de Canal 44; donde les mienta la madre a los Diputados Locales.

Decir lo contrario o intentar hacer creer que “no es la opinión del canal” esa si sería una “mentada de madre trapera” a la sociedad. Hasta hoy, Canal 44 no lo ha dicho, ni a desautorizado a Fernando Quintana…

El pleito por la mentada de madre entre Canal 44 y Diputados nunca debió suceder; pero el resentimiento revanchista y de venganza salió a flote en ambas partes…

¿Y los Diputados se merecen el recordatorio maternal?

Yo creo que los Diputados están ya blindados ante tanta mentada de madre que les hacen todos los días los ciudadanos, pero, el problema aquí es que también les ganó a los Diputados el coraje, el revanchismo y el cinismo, porque si hay una profesión o actividad profesional totalmente demeritada, desprestigiada y carente de credibilidad es precisamente la de Diputado, ya sea local o federal que para efectos sonoros es lo mismo; y la de político.

Las mentadas sonoras, de banda y mariachi, que los ciudadanos les entonan por su servil actuar a los Diputados se las pasan por el arco del triunfo, pero esta, la mentada de madre del Canal 44, si caló y hondo; sobre todo a los PRIistas, porque esa se transmitió y fue viral…

“Así las cosas mis Diputados…”

Miren mis estimados lectores, para que vean lo “mucho” que les importa a los Diputados, en este caso locales, el sentir, las quejas o las denuncias ciudadanas que se les hacen llegar por escrito los ciudadanos: las mandan al basurero y no las atienden por desidia, por apatía, porque no les conviene, porque afecta a los intereses que representa y/o lo mas grave, por desconocimiento.

Un ciudadano envió estudio sobre el DAP a una Diputada por Juárez y la Diputada jamás respondió y eso que era un estudio que esa Diputada bien conoce y sabe que se habla con verdad porque está dentro del ámbito de sus propios intereses. Simplemente lo ignoró. Nos referimos a la Diputada gasera, Adriana Fuentes Téllez.

Entonces ¿Cómo quieren que no les mienten su madrecita? Si para lo que están es representar a los ciudadanos y no lo hacen.

Nos ignoran y vaya que era información que la Diputada Fuentes conoce desde que salió el proyecto Juárez Iluminado.

Ella debió comunicar al Alcalde, ponerlo en perspectiva real y pedirle desde la primera entrevista que tuvieron que aclarara fehacientemente lo del DAP. No lo hizo.

Entonces, ¿se puede respetar a un Diputado que te ignora y desprecia, pero que cobra de tus impuestos, se promueve con dinero publico y fue votado por los ciudadanos?¿en donde quedo la representación ciudadana?

En el bote de la basura de la oficina de la Diputada Fuentes.

Las tribus del PRIAN andan desbocadas y sin control político. Era tan fácil poner a Canal 44 en su lugar sin llegar al enfrentamiento verbal. Nunca debió suceder la mentada y que no se trate de enaltecer esa acción burda, grosera y fuera de forma.

Juárez Iluminado no es capricho, es un compromiso de campaña del presidente Cabada y no necesariamente con los Juarenses. Reiteramos, para que quede clara, nuestra postura NO HAY DINERO DEL DAP y para pagar ese proyecto se requerirá dinero prestado. Lo sabe más que de sobra el presidente Cabada. Y nos engañó…

Siguen sin respuesta las preguntas de Tic Tac hechas al presidente Cabada. Queremos seguir creyendo y no queremos seguir engañados y mucho menos siendo penitentes, porque ni a misa vamos….

Se las recordamos:

¿De que le ha servido a la ciudad la generación de energía por metano de Bio Gas? ¿Dónde se refleja el COSTO-BENEFICIO por lo pagado a Bio Gas? ¿Cómo se registra y calcula la energía producida por Bio Gas? ¿Quién lo hace? ¿CFE como resta la energía producida por Bio Gas del cobro al municipio? ¿Cuánto REPRESENTA en dinero el beneficio de lo pagado a Bio Gas? ¿Se cumple el objetivo de ahorro de mas de 30 millones de pesos que debería ahorrar Bio Gas a la ciudad o solo cambio de dueño ese dinero? ¿A cuanto asciende el beneficio real para la ciudad?

Nos seguimos enterando como se las gasta el Síndico Municipal, Aarón Yáñez. Todos los días las paredes oyen información sobre este personaje, y muy mala por cierto, que nos obliga a hacer la nota….

¿Quién mete mano al cajón de la Sindicatura Municipal? Nada mas y nada menos que su titular: Aarón Yáñez…

Resulta que les hace pachangas a sus coordinadores de zona con recursos del municipio asignados a la caja chica de la Sindicatura de donde por supuesto sale todo para un encargo y lo otro “ahí te lo encargo”.

Debe ser sabroso el saludar con sombrero ajeno y agasajar a sus coordinadores de partido espléndidamente con discada, refresquitos, cervecitas y todo a pedir de boca al fin que el municipio paga y el Sindico se promueve con su “gente” para que colaboren y no anden enojados…

Habiendo tantas cosas mas importantes en la Sindicatura que atender y el “chico temido del barrio” en pachangas pagadas por la caja chica…

Y se queja de que no le dan dinero, que hasta sangre andan vendiendo para completar el chivo sus huestes…

Comilona gratis por Libramiento el ayer… Para la CNOP el martes… Miércoles, otra más por el Granjero… Los colonos agraciados ponen sus casas y ahí les cae la “raza”…

¿Quién audita esos gastos o es juez y parte? ¿Por qué tenemos que pagar los Juarenses porque se promueva este señor?

Nepotismo Municipal ejercido por privilegiados y tolerados por la Presidencia Independiente. Apunte estos nombres: Maria Antonieta Pérez Reyes tiene a su sobrino Alejandro Pérez en IPACULT; tiene a su cuñado, el corrupto y nefasto Rodolfo Baylon en Comercio; quien por cierto ya fue señalado por la Sindicatura como aviador, sin actividad oficial detectada y hasta la fecha sigue cobrando lindo, rico y sabroso a costillas de los Juarenses que aportan al presupuesto municipal con sus impuestos. Vividores del erario, no saben hacer otra cosa…

En el DIF trabaja la esposa de Miguel Ángel Mendoza; Alejandro Loaeza, como buen padre y abnegado esposo tiene a su consuegro en la nomina y Mr. Fong encantado cobre y cobre. ¡Chulada de muchacho caray…!

Con dinero de los Juarenses, ¡no pos así cualquiera!

Para no ser menos que los demás no podía faltar el Güerito Martínez, con su primo Víctor Ortega. Caray si lo único en que compiten no es la cantidad de aviadores, sino en ver quien logra que ganen mas, ¡hombre si son familia…!

Y nuestro Presidente Municipal, Armando Cabada, no podía quedarse fuera y tiene a su consuegro, y bien pagado el Sr. Canseco.

Para que vea estimado lector hasta el chofer, ¡óigalo bien!

El chofer del Sr. Carlos Corona ya metió a su hija en Asentamientos Humanos ¡Con chofer y toda la cosa! No cabe duda, Desarrollo Social si deja y bien…

Y los verdaderos trabajadores municipales viendo los billetes pasar.

Se suponía que todo esto se acabaría con la llegada de un independiente, por ejemplo se suponía que alguien con filosofía PANISTA cambiaría Desarrollo Social, pero nos encontramos las mismas mañas, las mismas tretas que ejercían los que se fueron.

“Así las cosas Armando….”