Tic Tac… Lo que se llevaron lo pagaran los Chihuahuenses.

By Don Q. Chillito on 24/01/2018

Algunos se niegan a ver el alcance, y a entender, el propósito real del gobernador Corral, le andan buscando “chichas” a las gallinas con mil y una suposiciones que quieren hacerlas verdad para desvirtuar “La Caravana por la dignidad de Chihuahua” ya que es un acontecimiento inédito en el México moderno que ha puesto el dedo en la llaga al centralismo corrupto de Los Pinos y del PRI, un movimiento que toca los fondos y las formas de operación financiera ilegal y fraudulenta entre los gobernadores sumisos y ladrones y el poder central para financiar las campañas del ventajista PRI y el escamoteo de los recursos, era de ingenuos pensar que el PRI con sus recursos de prerrogativas electorales pudiera comprar una elección presidencial como la del 2012, el actuar del gobernador Corral puede correr el velo sobre el verdadero financiamiento de las campañas y ahí es donde los focos rojos de alarma están encendidos en el tablero del cuarto de guerra presidencial en Los Pinos.

El endeudamiento de Chihuahua por el gobierno de Cesar Duarte anda cerca de los 50,000 millones de pesos es mucho muy cuestionable ya que la obra con todos esos recursos no se ven por ningún lado porque debemos recordar que aparte del endeudamiento el estado de Chihuahua ejerció un presupuesto descomunal que le daba maniobrabilidad a la administración Duartista y en esa administración hubo campaña presidencial y de gobernadores, es importante solo echar un vistazo y analizar los PRE y los POS tiempos electorales y enfrentarlos a los endeudamientos del gobierno Duartista, solo basta revisar cuando se disparó la deuda del estado y por supuesto meterse a encontrar donde se aplicó, es bien sencillo ya que por un lado entran los dineros y por el otro lado se sabe a donde se fueron, que aplicación se le dio.

Nadie sensato y de buen análisis puede oponerse a que el gobernador Corral quiera retribuirle al estado de Chihuahua lo sustraído ilegalmente por el Duartismo y es aquí donde los detractores se la curan pero se “justifican” en que son tiempos electorales y que el gobernador esta usando #justiciaparachihuahua para llevar agua a su molino partidista a lo que Don Q. les dice a esos timoratos lo siguiente, breve y cortito:

“El dinero que se llevó el PRI fue para procesos electorales, entonces que les extraña que sea en tiempos electorales cuando se destapa todo este estercolero. ¿Usted cree que al gobierno central y al PRI se le puede reclamar con florecitas y con besitos?… creer que si, es de ingenuos.”… para que la cuña apriete tiene que ser del mismo acero, con la misma vara, con la misma forma y con el mismo fondo.

Es un hecho contundente el que TODO el dinero que se haya malversado por el Duartismo será pagado por los ciudadanos de Chihuahua, no nos podemos sustraer a ello, toda la deuda la pagaremos nosotros los ciudadanos mientras el Duartismo y el PRI disfrutaron de los dineros mal habidos sustraídos de Chihuahua, lo pagaremos con mas impuestos, con mas tarifas y la pagaremos con menos infraestructura, con el deterioro de los servicios por falta de inversión, todo absolutamente todo saldrá de nuestros bolsillos porque del cielo no caerá absolutamente nada porque todo se lo llevo EL Duartismo y el PRI.

El que va en caballo de hacienda es el presidente con licencia Armando Cabada ya que les ha duplicado, y mas, la cantidad de firmas necesarias para su registro para la reelección así como todo el equipo independiente logrará su registro con el volumen de firmas necesarias, tendremos muy probablemente presidente municipal y diputados locales independientes después de las elecciones, esa es la expectativa y lo estan demostrando con creces los independientes.

El panorama es muy claro rumbo a la elección, Armando Cabada es inalcanzable ya que realmente no tendrá contrincante enfrente, el PRI cada vez estará mas dividido y las desbandadas de politicos tradicionalistas será abrumadora para la estabilidad de ese partido para enfrentar la elección, prácticamente no tienen ninguna oportunidad y el PAN verdaderamente no tiene candidato fuerte para enfrentar al tsunami Cabada .

Todo lo que es el supuesto “voto duro” del PRI la gran mayoría la tiene el independiente Armando Cabada quien se da el lujo ya de apoyar pidiendo firmas para sus compañeros independientes y eso mis estimados lectores, quieran o no, es un síntoma de fortaleza electoral de Armando Cabada indiscutible.

El presidente con licencia Armando Cabada puede llegar a lograr una votación de un 41% del padrón que vote, un porcentaje suficiente para tener una nueva administración con holgura y el porcentaje lo obtenemos de nuestras propias encuestas en diferentes medios y estratos sociales así como de información que comparamos en distintos instrumentos de medición, es una medición, calculo y opinión de las conclusiones de Don Q. Chillito que las convierte en pronóstico.

Estimados lectores de Tic Tac les comento que para aclarar el panorama de la politica nacional, y que obviamente abraza a la politica local, en el pais desde hace aproximadamente 3 años las huestes políticas, del color y sabor que sean, se dividieron en dos grandes frentes, uno formado por los reacios Tecnócratas Neoliberales encabezados por Luís Videgaray Caso y el otro el de los politicos de carrera con tendencias suavemente nacionalistas encabezados por Miguel A. Osorio Chong y se lo comento para que tenga certeza de que lo que hoy pasa en todos lados es porque es un choque de trenes frontal que pudiera llegar incluso al cambio de candidato presidencial en el PRI, por eso hay fuerza y acción, por eso hay preocupación en las elites, usted mismo ubique quienes son de cada bando pero todo se corre por esas dos líneas en todo el pais, incluye Chihuahua.

