Tic Tac… Lo que le quitan a Juarez y lo dan a Chihuahua

By Don Q. Chillito on 04/06/2018

Don Q. Chillito recibió invitación a tener una reunión con algunos empleados de la Administración Municipal y del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, me lograron contactar, primero por un correo electrónico, pero nome dio confianza; luego a través de una persona conocida que sirvió de enlace con la redacción.

Cuando hablamos para programar la reunión, y ante preguntas mías, me respondieron que platicaríamos sobre temas que podría hacer cambiar a Don Q. Chillito, dándose una oportunidad de escuchar diferente opinión sobre la que tengo de la administración del Gobernador Corral y es aquí donde tocaron mi curiosidad y acepte.

Lo que escuché, a grosso modo, es que hay recursos asignados que recibió el estado y no fueron transferidos al municipio por instrucciones precisas del Gobernador Corral. Lo que fui enterado, es que hay recursos suficientes en el Fideicomiso de Puentes para que la ciudad, al menos, tenga programas de pavimentación en proceso sostenido y que no quieren, ni le van a entregar al Municipio…

También escuché con atención, que el señor presidente con licencia, Armando Cabada; no ha movido, ni denunciado, absolutamente nada por precaución y se la ha pasado solo lanzando “palomitas de pólvora” porque no quiere azuzar el avispero…

Comentaron que el Gobernador Corral ha CAMBIADO la intencionalidad de los recursos, contraviniendo los acuerdos con la Federación y esos recursos que la federación canaliza por el gobierno del Estado se han quedado en…. ¡Chihuahua!

Entonces me pregunté ¿Quién esta siendo el principal enemigo de Juarez?

Con lo que escuché pudiera ser el Gobernador Corral, pero también Armando Cabada por no ejercer la autoridad y la responsabilidad para atraer esos recursos con decisión y energía…

Al menos denunciar debería haberlo hecho… GRITAR era el camino.

Lo que si me queda claro y me confirmo, es que Juárez no avanza por sumisión, por capricho, por pleitos de políticos a los que les ha venido quedando grande el puesto.

Siempre me he preguntado porque esta así la ciudad y hago comparativos con otras ciudades del mismo estado y veo a Juárez en el atraso, olvido… Y saqueo de sus recursos.

Se acercan las elecciones y vamos a votar por un político para llevarlo (o reiterarlo) a la Alcaldía. Le invito, amable lector, a hacer un ejercicio de evaluación de algunos escenarios y definamos nuestro voto reponsablemente:

Si Ramón Galindo (PAN/MC) llegara a ganar las elecciones, entonces el Gobernador Corral vería a Juarez desde otra óptica, pudiera ser, tal vez.

Lo mas seguro es que se pondere la sumisión política y de voluntad propia por sobrevivir en su administración de al menos con las migajas que se sirvan darnos, la voluntad del Gobernador Corral seria incuestionable.

Si ganara la elección Javier González Mocken (MORENA/PT/PES) sería una administración enfrentada con el gobernador Corral como la presente, pero con un PERO así mayúsculo… pudiera darse que las puertas en la Federación se abran a su favor y eso sería una bendición para Juárez y tal vez, solo tal vez, por fin llegaran los recursos que realmente merece la ciudad ,ya que el Gobernador Corral estaría muy debilitado para poder interponerse…

Si ganara de nueva cuenta la elección Armando Cabada Alvídrez (INDEPENDIENTE) la situación para la ciudad se complicaría mucho mas, pues las relaciones entre el gobernador Corral y Cabada definitivamente no están, ni estarán, nada bien. Además se le pondría difícil con la Federación si las expectativas de voto en las elecciones presidenciales se cumplen, por lo que Armando Cabada es el que mas difícil la tiene de acuerdo al escenario político.

No he mencionado, además, que se complica por su personalidad conflictiva y mentirosa. El gran perdedor sería Juárez definitivamente porque por ningún lado se le abrirían las puertas, su política de “tender la mano” por el Ayuntamiento y “dar el garrotazo” por su empresa definitivamente lo pone en su exacta dimensión, no es confiable.

Si ganara Adriana Terrazas las elecciones de plano Juárez tendría que esperar mas años para que, tan siquiera, podamos pensar en salir adelante y transformarnos como ciudad moderna.

Sería el peor de los escenarios, así como lo lee mi estimado, a pesar de los 3 anteriores, cabe recordar que la señora Terrazas representa al grupo de los que “aman a Juárez” y lo han saqueado.

Mi opinión por supuesto que no cambia sobre el Gobernador Corral, pero no puedo dejar de reconocer que también ha aplicado la ley de “rosca y tornillo” para Juarez porque no hay administración afín a sus intereses políticos de trascendencia y control, pero contraviene totalmente a sus promesas de campaña.

Podemos resumir que los dineros para Juarez están, pero se los niegan por caprichos y necedades. Se los niegan por falta de entendimiento de la democracia y por las soberbias personales que ciegan las verdaderas responsabilidades y compromisos con lo que debe ser, es eso ¿O acaso es estrategia y se los guardaron a Galindo?

Entonces ¿por quien debemos votar? esa es la cuestión y definitivamente va muy de la mano a su observancia y experiencia de vida sobre la ciudad en que vivimos. Y tenemos la ventaja de que ninguno de los candidatos anteriores nos es ajeno en su forma de administrar la ciudad y eso nos da la oportunidad de poder escogen a quien darle el voto…

Solo bastan 5 minutos de lluvia para que Juarez presente su verdadero rostro sin maquillaje y eso no lo podemos ocultar, ahí esta…

Alejandro Loaiza Canizales, nuestro presidente municipal en funciones, ¿es realmente un presidente efectivo o es simple comparsa de Armando Cabada?

En los hechos pareciera que la respuesta es que no tiene la capacidad o el interés por ejercer el cargo. Sin embargo la historia reciente nos dice que la tiene y puede eclipsar incluso al alcalde con licencia, bastaron unas semanas a principio de año para darnos cuenta de ello, por lo que nos hace pensar que no puede decidir, por mandato, sin la debida consulta con Cabada…

Si tuviera la libertad de gestión de un presidente municipal libre ya hubiera actuado contra los autos “chocolates” o PAFOS, por decir lo menos, pero mas escandaloso; dándole las instrucciones a los tránsitos para que actúen aplicando el reglamento… Pero no lo ha hecho…

Hay tantos problemas que tiene la ciudad que ya no se vale que Alejandro Loaeza salga por las mañanas a dar cafecito y pan, son tantos los problemas que lo que menos aguanta Juárez es la simulación y comparsa en la presidencia municipal.

Son los tiempos que llegan para evaluar realmente lo que son y no aceptar lo que dicen que son, ¿es presidente o comparsa Cabadista?

“Es muy triste que alguien te quiera enseñar que es la luz, pero cuando se va, todo realmente ha sido siempre oscuridad”