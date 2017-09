Tic Tac… Las tres verdades

By Don Q. Chillito on 15/09/2017

No porque tú lo digas es la verdad, ni porque yo lo diga; tampoco es la verdad.

La verdad hay que buscarla en los conflictos porque siempre está enterrada sobre toneladas de mentiras y distorsiones.

La verdad es la joya de la corona en la justicia y la justicia, la mayor de las veces, no juzga con la verdad. A las mentiras les ponen sobrenombres como aquella de “la verdad histórica” con la finalidad de acallar y enterrar mas la verdad.

Demeritar el programa de “testigos protegidos” no es mas que el firme interés por intentar enterrar las verdades que puedan salir a relucir por el trueque entre autoridad judicial y el posible imputado, o indiciado, en una investigación judicial o por el posible tercer interesado, que sabe que si la verdad sale él podrá tener consecuencias.

Por eso intentan demeritar el programa. Buscan restar autoridad moral al “testigo protegido”, buscan restarle valor a las declaraciones del testigo… es estrategia de manipulación para salvar el pellejo.

Cruz Pérez Cuellar, ex candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gobernatura de Chihuahua en el 2016, ha sido señalado por un testigo protegido, que su campaña fue financiada con recursos de procedencia ilícita al haber salido de una operación derivada de peculado con recursos del Gobierno del Estadostado de Chihuahua; dando pormenores de la triangulación de los dineros por valor de 16.5 millones de pesos y que fueron autorizados por el ex gobernador César Duarte, hoy prófugo de la justicia y residente, dicen, en El Paso Texas.

Lejos de defenderse aportando sus “verdades”, Cruz Pérez Cuellar se defiende demeritando el valor de las declaraciones del testigo protegido y esto es en automático una aceptación tácita de valor al contenido de las declaraciones, porque el demeritar con el simple “porque yo lo digo”, sin aportación de prueba alguna, es claro que busca ocultar la verdad.

Declarar banalidades y deméritos no es mas que el reflejo de que “la verdad no peca, pero incomoda” y duele; encuera.

Una más de las acciones ilícitas de los chicos de Movimiento Ciudadano (MC) que salen a flote. No cabe duda que Cesar Duarte los arropó con las arcas de erario del Estado.

Siempre se supo que Cruz Pérez Cuellar era protegido, apoyado y mimado por César Duarte y Teto Murguía. En todas sus actividades políticas dentro del PAN en los tiempos Duartistas, siempre actuó como esquirol, siempre golpeando a Javier Corral incluso hubo recursos del erario y gente del PRI en la elección interna del PAN para determinar candidato a Senador.

Ante tanta evidencia del amasiato político de Cruz Pérez Cuellar y Cesar Duarte no nos debe caber ni la menor duda de que el testigo protegido esta declarando la verdad y el peso de la ley debe caer encima de Cruz Pérez Cuellar como también a los dirigentes formales y de facto de Movimiento Ciudadano (MC), habrá evidencias contundentes para meterlos a la cárcel.

MC deberá regresar esos dineros al erario estatal y deberá ser sancionado con la suspensión al menos en el estado de Chihuahua. Tristemente, MC se convirtió en guarida de oportunistas y corruptos que venden los servicios y la franquicia al mejor postor.

Morena debe extender sus antenas y ajustar sus audífonos ante tremendo esquirol que quieren incluir en su membresía de partido con oportunidades que da la ley electoral sin mérito alguno dentro de Morena y sobre verdaderos valores militantes.

Parece ser que la dirigencia de Morena y Cruz Pérez Cuellar se atraen políticamente, de ese tamaño es el negocio, el partido les importa poco, la opinión de la ciudadanía menos y la de sus afiliados un cacahuate, la franquicia es productiva cuando se utiliza como membrete esquirol o como fraterno apoyo desde las posiciones en organismos de aprobación y de decisiones.

La franquicia se vende bien y gana bien, nomás habría que preguntarle al diputado Fernando Reyes Ramírez prominente miembro actual y activo de ese partido-franquicia MC al que Duarte le regaló 2.6 millones de pesos.

La impunidad es la sepultura de la verdad siempre porque si se juzgara con la verdad acompañada con voluntad la impunidad no existiría en la justicia.

Veamos un ejemplo de las verdades ocultas y que invitan a promover la cultura de la impunidad, a saberse impune, en los mensajes de autoridades y políticos:

Hace unos días nuestro presidente municipal Armando Cabada declaró sobre el asunto de los autos PAFOS y autos sin placas ni permiso que andan circulando ya en la ciudad en cantidades aun pequeñas, pero con una tendencia a crecimiento acelerado. El presidente Cabada dijo “No toleraremos autos sin placas ni reconoceremos validez de engomados, pero no nos convertiremos en cazadores de ellos porque no afectaremos el patrimonio de los juarenses”, lo dijo a los reporteros de la fuente en entrevista.

Como nos podemos dar cuenta es una muy “amable invitación” a que circulen con la garantía de que al menos las autoridades de transito municipal no los molestaran y en efecto ni con el pétalo de una rosa los están molestando.

Están jodiendo a los que traen placas y les falta una luz, un ecológico, las placas las trae ocultas en el habitáculo del auto, etc… a esos si todo el peso de la ley, pero a los de las placas rojas con letras y números, o unos que dicen IDENTIFICA-T u otros que traen los colores de escudo nacional, por supuesto que no los tocan, y me consta.

Bonita manera de aplicar la ley y el reglamento. Es injusto el presidente Cabada y protector de la impunidad, está cambiando impunidad por votos. Ni duda cabe de ello y los tránsitos vigilantes de la garantía de impunidad.

Por supuesto el presidente Cabada no es el responsable de que esos autos hayan entrado al país ilegalmente, pero si es el responsable de que circulen en la ciudad con total impunidad, nadie más que él es el responsable de que ese negocio de PAFOS este creciendo, él es el único responsable de que circulen. Nos cuenta “medias” verdades con el cuento de la afectación del patrimonio.

El administrador de la Aduana local en Ciudad Juárez, José Francisco Rangel Mora, declaró que habían sido detenidos ya 200 carros que intentaban ingresar al país sin la documentación legal y vigente correspondiente.

DEBERIAN DARLE VERGÜENZA esas declaraciones porque si voltea tantito hacia la ciudad y sus avenidas encontrará que 200 carros detenidos en los puentes es una baba con respecto a lo que anda circulando de autos introducidos ilegalmente al país. Seguramente habrán pasado por arriba de la Aduana porque no se dio cuenta. Habrá que coserle el bolsillo y quitarle las viseras que le impiden ver a los lados. E$o$ carro$ que circulan ilegale$ pasaron con ala$.

Si el presidente Cabada cumpliera cabalmente hacer respetar la ley y el reglamento, no anduvieran circulando esos autos y si no pueden circular deja de ser negocio introducirlos al país, dejando de ser negocio para los vendedores y promotores de la ilegalidad, pero si el presidente Cabada SIGUE promoviendo la circulación ilegal, el negocio seguirá creciendo rápidamente.

Si el alcalde Cabada hace lo que esta obligado hacer, se acabarán los autos PAFOS circulando, pero el negocio debe ser tan bueno que lo promueve con sus declaraciones. La pelota esta en la cancha del presidente Cabada, impunidad o votos…

PRESO POLITICO, que se considera preso político y consultamos el portal de la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos y encontramos:

“Un preso es un preso político cuando su encarcelamiento y condena vienen en contra de la Convención Europea de Derechos Humanos y de las garantías fundamentales, en particular la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de expresión y de información, la libertad de reunión y la libertad de asociación, cuando la detención ocurrió por razones puramente políticas, no relacionadas con un delito, cuando la duración del encarcelamiento o las condiciones carcelarias por razones políticas evidentemente no están proporcionadas al delito, si la persona está en prisión por razones políticas en forma discriminatoria en comparación con otras personas o si la detención es el resultado de procesos claramente injustos y parece estar relacionada con razones políticas del gobierno. Las personas que utilizan la violencia o incitan a la violencia, no pueden atribuirse el mérito de ser “presos políticos”, aunque afirmen haber actuado por razones “políticas”.”

Nada de lo que reconoce la definición como PRESO POLITICO puede aplicarse a la detención en crujías del Arq. José Luís Rodríguez “El Puma”, dirigente y activista de Ciudadanos Vigilantes, quien, en días pasados, el mismo se declaro PRESO POLITICO ante la prensa. Nada hay que así lo pudiera acreditar, por lo tanto su declaración es improcedente.

Hace Don Q.Chillito de nueva cuenta la denuncia de que en la ciudad se siguen dando los casos de INVASIÓN DE CASAS en fraccionamientos, también se continúan dando los ARRENDAMIENTOS DE CASAS fraudulentos sin que ninguna autoridad realice ninguna actividad o acción para frenar estas actividades delictivas en donde están estructurados desde delincuentes, cerrajeros, guardias de seguridad, presidentes de Comités Vecinales coordinados incluso con agentes inmobiliarios.

Exhortamos a la ciudadanía que al arrendar una casa y antes de pagar depósitos y rentas verifiquen si quien les esta otorgando el contrato es efectivamente el propietario del inmueble. Dicha información puede ser obtenida en el Registro Publico de la Propiedad, cuide su dinero, desconfíe, investigue, protéjase ya que hoy por hoy es una actividad que goza de total impunidad.

Si en un fraccionamiento hay invasiones silenciosas de casas es porque alguien que tiene toda la información del fraccionamiento la otorgó para saber que casas invadir.

Si en un fraccionamiento hay arrendamientos fraudulentos es porque alguien dio la información de cuales casas están sin habitar, con problemas legales y como consecuencia se podría decir abandonadas.

Los delincuentes no llegan a los fraccionamientos con sus clientes a ver que casa les van arrendar y a que casas llevar a los cerrajeros.

Las tres verdades: Mi verdad… Tú verdad… La verdad…