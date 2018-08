Tic Tac… Las huellas de los corruptos, ladrones y tranzas

By Don Q. Chillito on 06/08/2018

Gran parte de las cosas y sucesos que vivimos a diario y que violentan o alteran nuestras formas y razones de vida y de tranquilidad son como resultado de un proceso de corrupción, o por el cúmulo de ello, ya que en su mayoría son previsibles y por lo tanto pudo haber un procedimiento correctivo siempre y cuando la autoridad correspondiente quiera hacerlo, o tenga la autoridad moral para hacerlo, o se sienta comprometida con su responsabilidad para hacerlo, cuando no se hace y suceden los hechos es porque la autoridad responsable es corrupta y por lo tanto tolerante.

Las autoridades no son tolerantes por bondadosas o entendedoras de justicia por injusticia de las leyes, son tolerantes siempre por corruptas, el incumplimiento de las leyes son su negocio.

Veamos algunos ejemplos:

¿Por qué existen Camiones de pasajeros Piratas…? Por la sencilla razón de que son tolerados previos acuerdos económicos con las autoridades correspondientes y son tan lucrativos esos acuerdos que por supuesto que nunca, por más accidentes fatales que existan, van a cerrar los puntos de “venta y abordaje” totalmente focalizados de esos cacharros de camiones que prestan el servicio, que no pagan impuestos, que no están asegurados y por lo tanto carecen de seguros de responsabilidad civil y daños terceros.- Los hechos y sucesos los delatan indiscutiblemente, los muertos están ahí regados en las carreteras, pero mientras fluya la lana corrupta hacia las autoridades responsables ahí van a estar los muertitos tirados sin posibilidad de atención más que por sus familiares y a como puedan, mientras ellos son sabedores de que nada les pasará por lo que no tienen que cumplir con sus muertos, nada ni nadie los obliga.

Las corruptas autoridades utilizaran los dineros públicos para compensar y tapar su corruptela cubriéndose con la imagen de samaritanos apostando al olvido hasta el siguiente suceso pero, esos hechos, los señalan COMO CORRUPTOS sin que ninguna otra autoridad correspondiente investigue y sancione con fines correctivos y menos preventivos, poderoso caballero Don dinero que circula por la escalera de la corrupción.

Para que esto exista la corrupción se da en forma de escalera ascendente ya que con ello se detona todo el manto encubridor y protector.

¿Por qué existen vehículos circulando sin placas y/o placas apócrifas…? En nuestras narices está la prueba “madre” de la corrupción de las autoridades locales, estatales y federales (la escalera de la corrupción) y más cuando de tiempos electorales se trata ya que son una buena fuente de recursos en efectivo para cubrir gastos de aquellos que tienen autoridad para decretar la tolerancia en su circulación sin ser molestados; o por aquellos que permiten su entrada al país y de aquellos que teniendo la autoridad y el poder de las fuerzas policiales no hacen nada por retirarlos de circulación ante la flagrancia de las violaciones a ley aduanera, al reglamento de tránsito y ante la evidente evasión de impuestos, tres niveles de autoridades y los tres cómplices protectores del negocio de los autos circulando sin placas y/o placas apócrifas.

Los líderes promoventes de la ilegalidad vehicular embolsandose miles de pesos y disfrutando del manto de protección de los tres niveles de gobierno, a la vista de todos, el delito, el contubernio, la corrupción a la vista de todos con nombres y apellidos, direcciones de ubicación y todo para hacer cumplir la ley… y no pasa nada, mientras los ciudadanos comunes y legales a expensas de los atropellos de todos los que deberían cuidad cumplir la ley, la muestra clara de la corrupción sin duda alguna.

¿Porque en las avenidas se forman “oleajes” de asfalto…? La respuesta es simple, porque se están agandallando con los costos y las calidades del asfalto que están utilizando, porque están pecando de omisos al no tomar en cuenta que por esas avenidas circulan camiones y por lo tanto no le prestan atención en la calidad del asfalto que debería llevar y que por supuesto si lleva el costo como de primera y de uso adecuado y más cuando dicho asfalto se le está comprando con intermediación de familiar directo del presidente municipal.

¿Por qué existen hospitales sin concluir y sin entregar…? Un dato que delata el altísimo grado de corrupción de la administración estatal anterior es precisamente el estado en que se encuentran los proyectos de hospitales de la Av. Vicente Guerrero en donde no pudieron ser concluidos por los altísimos costos inflados que presentaron y esto conllevó a agotar los presupuestos, revisando la obra encontramos que no podrán ser utilizados como hospitales si los llegaran terminar porque están altamente contaminados por hongos en su construcción y si hoy revisamos la obra vemos que se está cayendo a pedazos la fachada de ellos EXHIBIENDO en toda su magnitud el grado de corrupción que imperó en su construcción, lo más grave es la complicidad del gobierno estatal actual al permitir que esa obra no esté en servicio a la comunidad haciéndose cómplice de la corrupción imperante y buscando sacar raja al ofrecerlo a la iniciativa privada sin consecuencias para nadie… este caso es el prototipo claro del borrón y cuenta nueva, por lo que nos lleva a pensar el grandísimo negocio que hay atrás si se los entregan a la iniciativa privada.

¿Por qué hicieron el estacionamiento primero del Centro de Convenciones de Juárez…? Una prueba clarísima de actos de corrupción es el Centro de Convenciones ya que por la prisa de TOMAR los recursos autorizados para su construcción, y ante la detención del suministro de mas partidas hasta que se aclaren montos tomados ilegalmente y desviados por mas de 70 millones de pesos, decidieron los corruptos hacer los estacionamientos para que las lagartijas se asolearan porque no existe nada que justifique que haya estacionamientos ahí de concreto mientras no se haya construido el edificio del Centro de Convenciones, les urgía tomar los recursos convirtiéndose la obra como un monumento clarísimo de corrupción a la que nadie le ha prestado atención mucho menos investigar y sancionar, ni siquiera el presente gobierno de El Nuevo Amanecer convirtiéndose en cómplice de todas las tranzas ocultas en esa obra comenzada solo por la URGENTE necesidad de robarse los dineros, ahí esta la muestra inocultable de todo un proceso corrupto sin sanción alguna, y menos dar explicaciones por las autoridades competentes porque su explicación los delataría como cómplices por omisos y tolerantes por el tiempo transcurrido.

¿Por qué Vivebus pudiera estar en quiebra…? La tolerancia de las autoridades de transporte todas ha llevado a esa empresa al punto de que una sola persona hace y deshace a su antojo con los recursos ya que no es posible que una empresa con los flujos de efectivo diarios les falten los recursos para salir adelante con éxito, solo puede ser producto de una pésima administración tolerada y solapada donde el administrador se sienta protegido y cubierto.

Vivebus es una muestra inequívoca de corrupción y latrocinio a la vista de todas las autoridades de transporte, corrupción y latrocinio solapadas por supuesto por autoridades en pago de favores con recursos ilícitos para campañas electorales y de “mochadas” para que exista la tolerancia… ahí están los hechos y nadie hace nada.

Las fortunas de los Medina ¿porque los cambian de manos…? Cuando alguien utiliza la estrategia de cambiar los bienes de nombre es un claro indicativo de que definitivamente son mal habidos y cuando son perseguidos por sus corruptelas lo tienen que hacer para protegerlos de que les sean incautados, es la estrategia de los ladrones de cuello blanco.

Todos veían enriquecerse a Everardo y Armando Medina pero todos querían tenerlos cerca porque eran fuente de negocios turbios con dineros públicos y nadie denunciaba nada, sus mismas fortunas y amistades eran sinónimo de corrupción a la vista de todos y ninguna autoridad fue capaz de proceder por cómplices, por omisión, por supervivencia laboral.

El control del estado para encubrir corruptelas. – Don Q. Chillito se convence mas y mas de que Juan Carlos Loera de la Rosa quien fungirá como representante del nuevo gobierno federal en el estado tiene la oportunidad de ser el ENCUBRIDOR de los corruptos de siempre o el que los denuncie para ponerles un alto y evitar que anden cambiando de ropaje para auto protegerse de las medidas anti corrupción que se avecinan, lo sabremos pronto con la visita de AMLO el próximo martes y, de vender su protección a los corruptos Don Q.Chillito lo denunciará por los conductos adecuados con los integrantes del nuevo gobierno federal y también en los medios libres se encargaran de su complacencia corrupta si lo hiciera porque definitivamente solo lo hará por dinero.

Se conoce a los corruptos, estaremos atentos a no ser encubridores de corruptos y vividores de los dineros de los contribuyentes.

Recordemos que: “En un espíritu corrompido no cabe el honor.”

Lo que Juárez, el Estado y México necesitan es gente y políticos con honor.

Exhortamos a Juan Carlos Loera de la Rosa a que ponga del conocimiento de Don Andres Manuel Lopez Obrador los monumentos de la ignominia que existen en Ciudad Juárez…

Sería un buen comienzo (lo hace él o lo haremos nosotros en su oportunidad) ahí le veremos la zanca al pollo.