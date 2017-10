Tic Tac… Las coordenadas del atraco fallido

By Don Q. Chillito on 20/10/2017

En Juárez, como en todo el estado, suceden cosas tan increíbles que pueden dejar, sin duda alguna, la percepción de que no hay mas recursos humanos que puedan ser menos soberbios o ignorantes, faltos de sensibilidad y que ostentan el poder solo porque fueron bendecidos por una circunstancia.

El responsable no evaluó perfil, habilidades y talentos; el amiguismo, el compadrazgo y los intereses, se consolidan en un nombramiento.

Vivimos en un estado y en una ciudad donde se hace de todo y no pasa nada, no hay consecuencias ni por los actos fallidos, ni por las malas decisiones que perjudican y que agreden al ciudadano o que derrochan recursos tontamente. No se castiga la falta de lealtad al verdadero poder, que son los ciudadanos; por una complicidad atroz y por los compromisos politicos de por medio. Todo, menos los beneficios a los ciudadanos. La arrogancia cómplice del poder; ignorar al ciudadano porque no tiene valor la directriz.

Se dio marcha atrás a las tarifas recaudatorias del Reglamento de Transito en Ciudad Juárez después del enorme encono social que manifestó, en medios y en redes sociales, el rechazo al presidente Independiente, quien terminó ordenando dar marcha atrás.

La misma vara que el preciso Cabada utilizó para los Regidores, Don Q. Chillito se la aplica a él con el siguiente argumento: “si el fue de los que autorizaron en Cabildo el reglamento, a pesar de que dice ser muy sensible, entonces firmó sin ver, sin revisar. Firmó sin saber, ni conocer el impacto de su decisión o, simplemente, le agradó el impacto del reglamento en la recaudación.”

Recordemos que el que manda en la mayoría de los Regidores Independientes es el alcalde Cabada. En los demás Regidores mandan los partidos o la circunstancia, el momento o la remuneración…

Por las mismas palabras de los funcionarios municipales, donde dicen que las multas venían en caída libre y que se estaba recaudando mucho menos que el año pasado, se ve el verdadero objetivo al intentar presentarlo como la panacea para quitar de por medio la percepción ciudadana de que las tarifas del reglamento de tránsito eran recaudatorias.

Vamos entendiendo el interés por subir desorbitadamente las tarifas en el nuevo reglamento, ¡así de sencillo! Ahí estan los datos otorgados por ellos mismos, ahí estan sus declaraciones a los medios, su justificación y lavada de cara…

Se les desplomaron los ingresos por multas de tránsito y buscaron subir las tarifas para compensar esa caída, ese es el verdadero fondo de tan atróz aumento, por mas que ahora la quieran disfrazar con el cuento de que son “oyentes y sensibles”

Cierto es que el municipalisimo Cabada no entra en el arrastre del lápiz y ni en las sumas y restas; ese trabajo lo hacen los auxiliares quienes lo concentran y se lo entregan al flamante “Manager City” quien consolida, analiza y propone al presidente Cabada y este autoriza o rechaza.

Fue Rodolfo “Güerito” Martínez quien pasó la carpeta con el Vo.Bo. a la propuesta del Reglamento de Tránsito a los Regidores. Lo que hayan hecho los Regidores con esa información ya no tiene sentido. El fondo es forma. El origen es causa.

No debemos olvidar el bochornoso espectáculo con los Diputados Locales en el Congreso del Estado, cuando el presidente Cabada entregó el proyecto “Juárez Iluminado”.

Digo bochornoso, porque en su cara le dijeron que “uno de secundaria hubiera presentado un mejor proyecto” y que los agarran en las mentiras y el engaño que pretendían llevar a cabo utilizando al Congreso del Estado, ahi Rodolfo “Güerito” Martínez fue el autor y total responsable de la elaboración de ese, también, fallido proyecto.

Dos situaciones muy delicadas, cuyas coordenadas nos llevan a Rodolfo “Güerito” Martínez, que le han costado al presidente Cabada mucho de su capital político: el proyecto “Juárez Iluminado” y el fallido Reglamento Recaudatorio de Tránsito.

En ambos casos se ha ofendido el intelecto de los Juarenses. En ambos casos han hecho el ridículo y considero que, en ambos casos, como en otros tal vez; Rodolfo “Güerito” Martínez lejos de asesorar ha manipulado las cosas para sacar raja. No olvidemos que es un amante del dinero ajeno y del erario, no hay un solo indicativo de que su bienestar económico provenga de la cultura del esfuerzo, viene de la cultura de la trácala y la tranza, del dinero ciudadano.

Bien lo dijo Juan Manuel Martínez, en su épico resbalon en forma de audio publicado hace unos días: “…ni fue el tiempo, ni fue la forma. ¿Y sabes de quien fue ese pinche error, estoy seguro, el “Güerito” Martinez… que anda con la lana… y en la feria no hubo pérdidas, quedaron tablas…”

Espero que el Sr. Cabada entienda que debe congraciarse con los ciudadanos dando ejemplar decisión de PRESINDIR de los servicios de Rodolfo “El Güerito” Martínez, por que lo único que ha hecho en su gestión de “Manager City” es meter en serios y graves problemas a la, otrora respetable, figura del Alcalde con el Congreso y con los Ciudadanos . Eso es imperdonable.

No lo puede seguir protegiendo como si fuera su “nene” incompetente y tarugo. Ha fallado, es claro, y ha subestimado a los Juarenses, al Congreso, se ha burlado de todos y a manipulado información para las decisiones del presidente Cabada.

Si no actúa y lo retira de la administración Municipal, que no le extrañe que la factura los ciudadanos, los diputados y sus adversarios políticos, que no son pocos, se la pasen y lo desangren en la campaña de reelección. Con amigos y asesores como Rodolfo “Güerito” Martínez para que quiere enemigos el presidente Cabada.

Rodolfo “Güerito” Martínez presentó al presidente Cabada el proyecto para nivelar los ingresos vía multas de tránsito que venían a la baja aceleradamente y para lograrlo había que subir las tarifas, les importa poco la ciudadanía, lo que querían era el billete del bolsillo ciudadano cosa de la que ha vivido toda su vida el incompetente.

Sostenerlo en su posición, será complicidad y el mensaje enviado será claro. Usted nos quiso sorprender como lo quiso hacer con “Juárez Iluminado”.

La decisión es suya, el capital político es el suyo…sacúdase a los JUDAS, y límpiese el beso maldito, la TERCERA y lo aniquilan señor presidente Cabada, con DOS aun le queda oportunidad de congraciarse con la ciudad.

Preocúpese por la caída de recaudación de ingresos por multas, pudiera ser que la diferencia es lo que se esta quedando en los bolsillos de los agentes de tránsito… ¿lo sabrá su administrador de la ciudad…? ¿ha habido campañas de concientizacion que justifiquen esas caídas de ingreso…?

Algo se esta quedando en el camino con su Administrador, o ¿es el GUARDADITO para las campañas del PARTIDO iNDEPENDIENTE…?

Su administrador tiene mucho que comentarle.

Son tiempos de decisiones y ajustes en su administración…