Tic Tac… La simulación, negación y mentira como norma.

By Don Q. Chillito on Junio 16, 2017

La Reforma Energética, esa que hoy todos dicen que “ellos no”, que “así no fue”, que “los chamaquearon”. Esa que todos los responsables hoy niegan la paternidad, al menos su participación; pues bien, esa reforma es y será la madre de todos nuestros males presentes y futuros.

Esa reforma, de la cual hoy sus propios padres y madres tratan, a como de lugar, desprenderse de la responsabilidad de los hechos por venir: LOS AUMENTOS de precios.

Para que haya gestación y nacimiento se requiere padre y madre, pero los de la Reforma Energética y PACTO POR MEXICO no quieren hacerse responsables del chamaco, pero bien que la disfrutaron, la festejaron y se premiaron con efectivo y dádivas políticas.

La gran simulación de la apertura del mercado gasolinero. Una reverenda mentira, que no es de extrañar, se la van a endosar al empresariado.

Ellos serán los culpables de los próximos aumentos de precios en los combustibles. Su voracidad será el clamor social ante los aumentos, nada mas falso que eso y conste, no defiendo a los empresarios, ellos que aprendan a realmente defenderse solitos; porque siempre han sido sumisos al poder y hoy se los van abrochar bonito…

Hoy no puede haber libre y abierto comercio de combustibles cuando solo hay un solo proveedor y este sigue siendo el mismo de siempre, PEMEX…

PEMEX solo importa gasolinas de 86 y 92 octanos y bajo una sola fórmula de producción. Aún si las gasolineras cambiaran de imagen hoy, la gasolina seguirá siendo la misma. A lo mejor mas cara y con otra marca, pero la misma gasolina…

¿Precios diferenciados de venta? Si, tal vez, pero serán los precios de los empresarios chiquitos vs. los precios de los empresarios grandotes. El objetivo es la formación de grandes consorcios de estaciones de servicio Atracomulqueros…

¡Qué gusto nos ha dado la decisión del presidente Cabada!

Dar el primer paso para corregir el corrupto cochinero que hay en la Dirección de Comercio del Municipio y sobre todo por la decisión oportuna. ¡De nada…! 😉

Como recordará, amable lector, este escribidor le anuncio antes que nadie la red de corrupción en dicha Dirección. Después un medio nos refriteó la columna casi con puntos y comas. 🙄

La cosa es que Don Q. si le dio seguimiento. Aquí se lo dejo nuevamente, para que complete la historia 1 y 2.

Don Armando, no vaya a dejar a Flor Karina Cuevas Vázquez como oveja sangrante frente a la manada de lobos, sería un gravísimo error, no olvide que es panista y que aprenden rápido las malas mañas, para muestra un Gober Bigotón.

El éxito de la contadora Cuevas dependerá, en mucho, de la firmeza del apoyo del Presidente Cabada para acabar con esa Dirección de Extorsiones Municipales y la cofradía de extorsionadores que la opera; incluida “la que solo la puede mover Cabada y eso si el quiere”, Yadira Carrillo.

Por supuesto, será un factor importantísimo, la voluntad y buena fe que los comerciantes y vendedores le muestren a la nueva Directora, para llevar las cosas como deben de ser.

Usted descuide, Sr. Cabada, nosotros estaremos muy atentos a que funcionarios, inspectores, vendedores y comerciantes dejen de estarle jugando al vivo, al inteligente. ¿Sí salía para la cuota extorsionadora, pero no para los impuestos y permisos? Chulada de facilitos estos…

A fumigar los mercados señores, porque se les acabaron los certificados de 500 pesos. Ahora a pasar los exámenes sanitarios y de manejo de alimentos o los cierran. Incluso los certificados de salud de todo el personal que tiene contacto con alimentos y clientes, se ACABO EL FESTIN…

En estos asuntos no se tratan de “sacrificio de la cabeza” para calmar a los ciudadanos enfadados, empleados municipales y comerciantes; se trata de limpiar Comercio de la cabeza a los pies.

Si cambian la cabeza y dejan a todos los corruptos y extorsionadores, como “la dama que todo las puede y el presidente protege”, no habrá razón de haber hecho ningún cambio, salvo que haya sido solo por vanidad o hartazgo ante nuestro señalamiento. Comercio seguirá dándonos material para muchos Tic Tac, ojalá sea para bien…

Hay que reconocer que el buen Polo Canizales tenía razón cuando objetó los nombramientos de mediocres y de muy, pero muy, dudosa solvencia y compromiso con el proyecto político del presidente Cabada. Entonces dudo del tesorero, Oscar Luis Pérez Pérez, de Flor Cuevas y hasta de Patricia Inés Salinas Vega, la nueva contralora. Es solo cuestión de tiempo para que se vean los verdaderos colores.

El Diablo sabe mas por viejo que por Diablo. ¡Lo importante es que se corrige el rumbo…!

No estaría por demás echarle una revisada a Desarrollo Social de María Antonieta Pérez Reyes. Una compulsa del Síndico y Contraloría pondrían al descubierto algunos pecadillos que si no actúan ahora, cuando salgan a la luz no habrá excusa para decir: no sabíamos y es la administración Cabada la responsable.

No porque el presidente Cabada le dio espaldarazo en las fotos, vamos a dejar de señalar que “algo apesta” en Desarrollo Social y que el hedor llega hasta Tesorería, lo hemos venido diciendo para que sea esta administración la que corrija.

Ya que estamos en Desarrollo Social; hay un individuo muy prepotente, además de fanfarrón, cuenta con todo el apoyo de la Directora Maria Antonieta.

Cobra por mas de lo que hace, si es que hace algo. Es íntimo de Jorge Gutiérrez Casas, quien dicen es un problema para la administración por su actuar, altanería y otras cositas que pronto sacaremos a la opinión pública.

En la última administración del “TETO” era quien extorsionaba a los fraccionamientos y fomentaba los grupos antagónicos. El es quien por una módica cuota de $5,000 decidía si continuaban o no las rejas de los fraccionamientos. Se hacia valer del apoyo de la fuerza pública y manejaba a los empleados de Desarrollo Urbano a su antojo y conveniencia.

Hablamos de un tipo muy prepotente y corrupto: Rodolfo Baylon Estrada, el cuñado de Maria Antonieta Pérez Reyes, la Directora; a quien por cierto el Sindico Municipal señalo ampliamente al principio de la administración Independiente como una persona que cobra muy bien, sin hacer absolutamente nada…

Creemos que le llegaron al precio al SINDICO, Aarón Yánez, porque bajó los brazos y no finiquitó lo que descubrió: cobra muy, pero muy bien, en la nomina de Desarrollo Social. Coraje y rabia en el resto de los empleados municipales, los que si trabajan…

La familia de Maria Antonieta vive bien de los dineros de los Juarenses. Habrá que ver si el presidente Cabada lo sabe, o el autorizó a los aviadores de la familia Reyes…

Cuando las “fichitas” se juntan no es precisamente para jugar dominó y lo traigo al comentario porque se andan juntando las fichas del PRI y la grilla se puso buena, buena: Enrique Licón, Oscar Nieto, Fernando Rodríguez Giner, Jorge Gutierrez Casas, Nora Yu, Sergio Vázquez, Luis Murguía, Roberto Barraza Jordan, Mayrita Chávez, Guillemo Dowell, Jaime Cano y el Inge Barraza.

¿Para que creen mis amigos lectores…? para dizque mayoritear a favor de Enrique Serrano. Que por cierto estaría bien para que el PRI tenga su primer presidente estatal tras las rejas, porque de que las baterías apuntan hacia allá, apuntan hacia allá…

Nomás que hay algo que no nos checa, el “Teto” y su grupo anda por el lado de Graciela Ortiz o de su muchachita, la también senadora Lilia Merodio.

Las apuestas están en el aire: Graciela va al PRI, Lilia va a la Presidencia y Serrano va a la cárcel, que por cierto se escuchó conversación entre dos en ese sentido…

Recordemos que la política es el arte de servirse de los demás y hay quienes no pueden vivir sin servirse de la política. En esa mesa de “Los Arcos” hubo quienes sufren, quienes disfrutan y quienes anhelan, pero todos son magos con los dineros del erario municipal y uno que otro chapulín del erario del estado…