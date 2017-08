Tic Tac… La prueba del contubernio. Caminos similares, olvidos sospechosos.

By Don Q. Chillito on 25/08/2017

Si alguien todavía tiene dudas en la existencia de ese perverso contubernio político entre el PAN que gobierna Chihuahua y el PRI que es oposición en el estado, junto con las rémoras de esos dos tiburones corruptos la verdad es que es un ciego que tiene vista; es alguien que tiene de frente el hecho de la complicidad y contubernio político y se niega a aceptarlo por sumisión, conveniencia o tozudez, pero el hecho es real, evidente y en proceso de consolidarse…

De primera entrada vimos en el Congreso del Estado como el PRI-PAN y sus rémoras se aliaron, una vez mas, para frenar los intentos netamente ciudadanos, rompiendo cualquier principio de equidad, para participar en las elecciones con una ley Electoral para Chihuahua hecha con la finalidad de buscar el desgano y que no participen los ciudadanos como candidatos independientes; que solo los partidos tengan la oportunidad y los recursos suficientes para hacerlo.

Pusieron los requisitos con un “imposible” de alcanzar y con mínimos recursos, la equidad en ausencia total y el espíritu de la ley equitativa en total desgano en la mente de los Diputados del Congreso del Estado; obviamente porque nace esa ley en el seno y entrañas de los partidos siendo los Diputados solo el instrumento, el conducto del “poder para poder” joder….

Y así, con todo, se lo aprobaron; siendo esto el primer claro indicio del contubernio PAN-PRI y rémoras lideradas por el gober bigotón, que por mas que diga que a su juicio está incompleta porque hace falta elecciones primarias y segunda vuelta; sus declaraciones, tienen un fondo netamente partidista, nada para la participación de los ciudadanos.

El segundo indicio de ese clarísimo contubernio político son las reuniones del gobernador fuera de agenda, con el líder estatal del PRI y posteriormente con todos los presidentes municipales PRIISTAS del estado, obviamente cubiertas con la apertura “democrática” del gobernador, de gobernar para todos…

Solo se le recordaría al Gobernador Corral que el gobernar para todos no es para todos los partidos, es para todos los ciudadanos, todos esos ciudadanos a los que él les negó su derecho de equidad en la Ley Electoral…

La ley Electoral tiene que ser avalada por todos los Ayuntamientos del Estado, al menos por la mayoría de ellos, por lo que comenzó su recorrido de aprobación segura, ya que salvo Ciudad Juárez y tal vez Parral pudiera tener problemas para ser autorizada al ser los dos únicos municipios con presidentes independientes, por el resto de Cabildos es un hecho su proceso de aprobación, son Cabildos PAN-PRI, y veamos si no tenemos razón, Chihuahua capital ya aprobó su Cabildo la Ley Electoral…

A alguien le queda duda de que en Chihuahua, como en el país, las alianzas y contubernios para mantener la partidocracia intacta están vigentes, ¿Quién lo duda?

Es muy interesante no perder de vista como se llevarán las cosas en el Cabildo de Juárez para aprobar la Ley Electoral porque ahí volveremos a ver el contubernio político en acción entre PAN-PRI y rémoras, veremos el precedente que pudiera poner el presidente Cabada, si decidiera ponerlo o el de Parral.

Gobiernos de Coalición, elecciones primarias y segunda vuelta, la propuesta Corralista, no son más que espejitos para intentar curarse en salud.

Una reforma electoral, en el estado, con EQUIDAD les hubiera dado a todos la oportunidad de participar por igual y con todas las facilidades para que lo hicieran, pero le tienen pánico a la democracia.

Es muchísimo dinero lo que los partidos CHUPAN del erario y el erario se forma con dinero de los bolsillos de los ciudadanos contribuyentes. Son carísimos los Diputados a quienes se les paga con ese dinero público, los mismos a los que les negaron su derecho de participar en las elecciones con equidad…

CHIHUAHUA, tierra sin equidad con el Nuevo Amanecer Multicolor…

Una pregunta para el presidente Cabada: ¿Y la denuncia por fraude al municipio por las luminarias…? ¿En que parte del proceso van…?

Tenemos conocimiento que al estar congelado el proyecto “Juárez Iluminado” el asunto de la demanda por fraude que entablo el municipio por las luminarias adquiridas en la administración municipal anterior paso a formar parte del sueño eterno, ha perdido interés el municipio por ese asunto judicial que hoy nadie habla de ello ni hay seguimiento de ello, mucho menos declaraciones formales sobre ese asunto…. ¿Negociación cerrada?

Ahora me veo obligado a volver hablar de la Dirección de Comercio Municipal y esta vez de algo muchísimo mas grave que las denuncias anteriores realizadas por este escribidor, espero que el presidente Cabada tome cartas en el asunto y no vuelva hacer cambios con bolita premiada. Allá Él si no toma en cuenta lo que aquí se le dice de cara a la consideración de la opinión publica.

Los inspectores de Comercio, vaya que le tomaron la medida a la actual Directora y ya son INDEPENDIENTES en sus gestiones de cobro de cuotas, es ridículo ver como mantienen ocupada en trabajo administrativo a la Directora que ni siquiera trabajo de supervisión de campo se está dando, por lo que los inspectores de Comercio construyen su minita de oro.

Resulta que los inspectores están solapando y promoviendo con sus respectivas cuotas a “salones de fiestas” en casas particulares en donde les permiten todo y los protegen contra cualquier interrupción de la autoridad; claro todo ello incluido por una buena cuota a los propietarios. Tan buen dinero cobran que los promueven para que sean aperturados más, ahí se venden licores, cigarros, cervezas, las entradas a las fiestas y por supuesto no existe ni permiso de uso de suelo, ni de gobernación para licores, ni cumplen con ninguno de los requeridos para operar en ese giro y menos de medidas seguridad, o sea están ARREGLADOS CON COMERCIO.

Es importante que en este asunto, también se haga del conocimiento de la CANACO y demás cámaras y asociaciones del giro, ya que es competencia desleal para el comercio organizado, quienes tienen la carga completa de impuestos, derechos, permisos etc…

Enumerar los requisitos para aperturar legalmente un negocio de estos es interminable, además de los costos y tiempo. Pues bien estos giros protegidos por los inspectores de comercio se abren sin mayor aspaviento, sin que nadie los moleste y a cambio el dinero les fluye a carretadas como bien se puede entender.

Nuestras denuncias se las han pasado por el arco del triunfo en Comercio y tampoco es justo que los corruptores se queden en el anonimato, tanto delito es corromperse que corromper ¿no cree Usted amable lector?

Aquí les dejamos una lista de negocios corruptores de quienes, lo señores inspectores, están recibiendo dinero, por concepto de cuota por operar en casas como “salones de fiesta”:

• Salón de Fiestas Lima Limón

• Salón de Fiestas Villamar

• Salón de Fiestas Mundo de Fantasía

• Salón de Fiestas Carrión

• Salón de Fiestas Mi Familia

• Salón de Fiestas El Circo

• Salón de Fiestas Los Pinos

• Salón Terraza Mi Ranchito

• … y algunos más.

¿Necesitan los domicilios para dar con ellos? También se los podemos dar…

Todo este negocio ilegal de los inspectores de Comercio mientras tienen en “estate quieta” a la Directora. Hoy no podemos saber si algún moche le llega a sus manitas, pero hay omisión de actividades evidentes como la supervisión de campo que es lo que les permite a los inspectores seguir llenándose los bolsillos de DINERO ILICITO provenientes de actividades ilícitas.

Presidente Cabada usted prometió en su campaña combatir la corrupción y esto y lo que hemos denunciado es corrupción.

