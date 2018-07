Tic Tac… La nueva administración municipal

By Don Q. Chillito on 09/07/2018

Lo que menos deseamos los Juarenses es ver la continuidad de PRIistas / Cabadistas en la administración municipal. Lo afirmo porque el mensaje ciudadano fue muy claro negado 90,000 votos a Armando Cabada para su reelección en comparación al apoyo que le brindamos en la elección pasada.

El mensaje es que ya no queremos más PRI ni como partido ni como funcionarios ni empleados, ya fue suficiente con todos esos sujetos buenos para nada que han medrado y vivido del sueldo que se les paga con nuestros impuestos. ¡Ya no más!

En estos momentos algunos sufren por el conteo de votos para Ayuntamiento que se está llevando a cabo y que llevará hasta la madrugada del martes, según dicen los que están allí.

Yo ni sufro ni me acongojo porque se que Javier González Mocken ganó a la de ley, sin trampas ya que a lo mucho habrán comprado los votos a los que Cabada les compro. Así que para cabrón, cabrón y medio. Estoy siendo sarcástico por supuesto…

El Lic. González Mocken tiene una enorme responsabilidad con los Juareses y partido que confió en él postulándolo. Uno de los primeros indicativos de su administración será la gente a la que dará nombramientos para ser sus colaboradores, es ahí donde nos daremos cuenta de la realidad de las cosas.

A todo el grillerio “tetista” se le conoce. A todos los PRIistas corruptos de medio pelo se les conoce. Obviamente si los vemos dentro de la administración del Lic. González Mocken los juarenses habremos perdido otra vez y nos veremos en la necesidad de señalarlo porque ya estuvo bueno de tanto bandido dentro del Ayuntamiento. ¡Poltrones buenos para nada!

La administración que, gracias a Dios, termina estuvo compuesta de puro sinvergüenza con igualdad de género, no había para donde irle todos, entiéndase todos por complicidad, por vocación u omisión se despacharon con la cuchara grande, la más grande que encontraron. Esa gente por supuesto no nos gustaría verla dentro de la nueva administración, entendemos que teóricamente no sería así, pero como ya hay puentes chacoteros tendidos entre algunos “Directores Cabadistas” hacia el equipo y al mismo González Mocken…

No es posible que no entiendan, o no conozcan, que en Juárez hay más ciudadanos con capacidades mayores que la bola de zánganos que han procurado rodearse y que hasta planta sindical tienen hoy en día…

Ojalá y no nos decepcione, se entenderá que los compromisos y las presiones serán fuertes, pero esperemos que no caiga en la misma porquería, por el bien de Juárez.

Juárez es mas grande que los compromisos y los grupos, la gente de Juárez merece más, mucho más, que de lo mismo que nos han recetado hasta hoy por lo que lanzamos un exhorto al Lic Javier González Mocken para que no se rodee de gente de conocida insolvencia moral y de valores, fue electo por los Juarenses hartos de la corrupción y mala gestión; no por grupos específicos de poder…

Que tan mal están los Cabadistas que despiden de sus poros el odio, el resentimiento, la impotencia combinada con la frustración y lo demostraron con el desconocimiento total del proceso al solicitar a la AME que el funcionario electoral Ricardo Gándara se retirara de las instalaciones y del proceso de apertura y conteo de la elección municipal por que lo acusaron de ser un representante del Gobernador Corral… ¡Cuanta ignorancia además!

Creo que si alguien fue respetuoso del proceso electoral fue precisamente el Gobernador Corral. Si no hubiese sido así y, si su interés lo hubiese obligado a ganar a como sea, entonces Juárez y el estado hubiera tenido una elección como la del estado de Puebla.

Son, precisamente, los gobernadores los que mayor influencia tienen sobre los funcionarios y empleados electorales; para el caso recordemos que Moreno Valle operó para llevar a su esposa como la nueva gobernadora Panista… y el PANista, también, Javier Corral y no lo hizo…

Lo que hizo Javier Corral de reconocer el triunfo de González Mocken es exactamente lo mismo que hizo el presidente de la República EPN al reconocer el triunfo de Andres Manuel Lopez Obrador.

No cabe duda la ira y la frustración ciegan; que sumada la ignorancia terminan por acabar de aniquilar la poca prudencia política que pudiera haber quedado al final de Armando Cabada en esta historia que llega a su final…

Le espera una ardua tarea a los Cabada para intentar reponer el rumbo y la credibilidad de su empresa Canal 44 que ha terminado tremendamente agotada, tendrán que hacer reingeniería total empresarial y familiar para poder mantenerse en la opinión pública y poder salvar los juicios que se les avecinan, sobre todo el juicio de los que hoy han ganado el Ayuntamiento, las facturas están muy, pero muy caras…

El acabose de Armando Cabada y su empresa familiar, Canal 44, es no haber entendido su actividad y los cánones de profesionales de la comunicación. Profesión de la que viven y no la respetaron, se entregaron a la confianza de la primera elección y ser viscerales con los disidentes de su proyecto, hacerse ajenos a los errores, culpar a los demás, ser soberbios e insolentes en la comunicación por lo que hoy obtienen lo que la gente de Juárez consideró que se merecen… LA DERROTA.

Ahora si cabe decir, amable lector, “Checa la fuente…” por que si salió de Canal 44, seguro lleva un interés pendenciero…

“La naturaleza de los hombres soberbios y viles es mostrarse insolentes en la prosperidad y abyectos y humildes en la adversidad” – San Agustín