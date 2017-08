Tic Tac… La ley del emperador

By Don Q. Chillito on 04/08/2017

Cuando escuchamos de una sociedad política tradicionalmente hermanada en, y por, un sistema político y de corrupción, pero con diferente colorido de campaña que hablan de ALIANZAS y COALICIONES; me viene a la mente aquel cuento de que “ahí viene el lobo”…

Suena falso además de hipócrita y se convierte en un proceso de estrategia manipuladora para lograr que todo continúe igual y sin perder uno solo de los privilegios, mucho menos negocios altamente productivos y menos la Corona de la partidocracia oligárquica nacional: Las industrias de energía PEMEX, CFE y lo que pudiera quedar de ellas sigue siendo altamente deseable. Aún queda toda la infraestructura de distribución nacional de energía, gas y gasolina…

Escuchar a Madero, no el mártir de la revolución sino al vende patrias de Chihuahua; y a Manlio Fabio Beltrones, ese que colocó la deuda pública de Sonora dentro de la panza de FOBAPROA y que con ello entregó su administración sin deuda pública; escucharlos a ambos de la “necesidad” nacional de “cambiar” el sistema político y formar un gobierno de COALICIÓN es para que todos los mexicanos de buena leche, y madre, nos pongamos a rezar porque al Mexico que nos tiene por hijos le van a dar los santos óleos… La puntilla final irrevocable.

Los vientos de necesidad de cambio son día a día apremiantes para una sociedad agraviada, humillada, ignorada y saqueada y son precisamente esos vientos los que obligan a los neoliberales corruptos y corruptores a intentar subir sus velas para aprovechar esos vientos y una vez, según ellos, logrado convencer y ganar; HACER TODO para que nada cambie, para que TODO siga igual.

No hay razón mas falsa y perversa que esa de Gobierno de Coalición porque el verdadero fondo de ese pensamiento es RESTARLE al máximo al hartazgo social los votos de castigo a esos partidos, PRI-PAN-PRD… A esos personajes poco les importa el país, lo que les importa únicamente son sus privilegios y negocios, así de claro y simple.

“Un político beneficiado jamás cambiará nada de lo que lo hizo beneficiado, son corruptos no pendejos, tal vez lo mejoren para roer más, pero para atrás ni para tomar impulso…” – Don Q.Chillito.

Cuándo ha visto o vivido, estimado lector, de una ALIANZA entre gobierno y ciudadanos; al menos yo JAMÁS. La última alianza de la partidocracia fue “El pacto por México” en donde vendieron y aniquilaron la soberanía que aún hubiéramos podido tener administrando nuestra energía e hidrocarburos.

Fue alianza entre ellos y da la casualidad que ya consumada HOY, se retractan y se justifican de que ellos no “querían que fuera como fue…”

Hasta dentro del PRI se incomodan de esa Alianza o pacto. Nada de lo que se dijo o prometieron sucedió, sino todo lo contrario; nos jodieron mas, con todo, por todos lados y de esa MENTIRA ahora se quieren sustraer.

Hay alianzas por conveniencias, por intereses y alianzas por miedo…

La alianza que promueven Madero y Beltrones es una alianza por miedo, por pánico a que el voto de castigo lleve al poder a alguien que intentaría corregir lo hecho por estos tahures y malhechores. Iría por todo lo que representan y al menos 6 años se la pasarían sin sus beneficios corruptos y sus ingresos mal habidos, a eso le tienen pánico y por eso desarrollarán todo el entramado del engaño a una sociedad harta y asqueada de ellos.

El Nuevo Amanecer Multicolor tiene que moverse con cuidado porque se mueve con un guía político que es un hampón y vende patrias, traidor al pueblo de México, nada que ver con el mártir presidente de la revolución…

Esa alianza del vende patrias Madero con el gobernador Javier Corral no llevará a nada por lo distantes de pensamiento, será un ejemplo de lo que no funciona, ni aún por miedo.

Una alianza que se gesta en lo local, aparentemente inverosímil, pero no por nada está en el máximo de los secretos; es la candidatura a un municipio, de los más grandes del estado, en donde el PAN del gobernador Corral se une con un fuerte candidato que se gestiona Independiente para obtener el poder a través de esa fórmula inverosímil políticamente y mas por los zambombazos que se recetan a diario. El show ya comenzó…

El Congreso del Estado es el arma efectiva para frenar al presidente Cabada, quien tenga duda de ello no sabe de política…

El Congreso del Estado, con la Ley Electoral que será aprobada por casi unanimidad de votos el 31 de Agosto, habrá terminado con el sueño independiente, mas no el proyecto de la reelección a la presidencia municipal. Anótelo se lo dijo Don Q. Chillito pa’ servir a uste’.

Los panistas afines al gobernador Corral están intentando desinflar y debilitar al presidente Cabada, pero nadie lo ha logrado tan bien que el mismo Cabada y sus asesores. Inverosímiles sorpresas nos dará la vida…

El Lic. Carlos Ángulo demandó al presidente Cabada y lo hizo con fundamento y razón, y no por joder; ya que desde su punto de vista Cabada se brincó al Congreso del Estado con su proyecto Juarez Iluminado, por lo que se le acaba de abrir otro frente sangrante al munícipe independiente…

Insisto, son pésimos sus asesores que sí funcionarían si vivieran en tiempos idos, como hace 30 o 40 años atrás; donde el poder hacia lo que le viniera en gana y no había opinión pública que le señalara sus actos, hoy las redes son de tanto peso que marcan diferencia. Se sigue llenando la mochila…

Parece ser que a algunos les molestó que el presidente Cabada tomara un descanso para atender “asuntos personales” y yo creo que como cualquiera tiene ese derecho de descansar. Habrá que ponerlos a los que no les parece como costal de box para ver si aguantan tanto trancazo de propios, como de extraños. Yo pienso que nadie aguanta.

Es correcto que tome un descanso porque todo le ha venido saliendo mal. Creo que no ha visto ni una de las peleas que sin sentido ha buscado, gracias a sus asesores, la mano izquierda brilla por ausencia…

Si el municipio no tiene injerencia en las decisiones de la aplicación de los recursos de los puentes, el FIDEICOMISO DE PUENTES DE CHIHUAHUA no tiene razón de ser. Lo que están gestionando de obra es una ridiculez que huele a “aplaca redes y medios” que a una aplicación consensuada con los interesados y beneficiarios de esos recursos QUE YA COMPROMETIERON con acreedores bancarios, aun no generan y ya se los gastaron…

La obra anunciada es una tomada de pelo. HUELE A RATA el fideicomiso…

Por si no fuera suficiente la justificada y fundada desconfianza, duda y complicidad provocada por el nombramiento de Alejandra Molina Molina; nos llegan vientos de denuncia y en esta ocasión se trata de Maribel Posada Madrigal otrora directora de OMEJ con Javier Mocken y administradora del Parque Central en la administración Duartista, hoy administradora de SUMA y de quien nos dicen tiene EXPEDIENTE ROJO con 6 años de inactividad involuntaria y forzosa a la sombra para que no le pegue el sol, 6 años son muchos y debió haber sido por algo delicado o grave… En SUMA se manejan recursos. Nos echaremos un clavado en este tema. ¿Qué le sucede al presidente Cabada?

Creo que el municipalísimo Cabada se metió en otro frente sangrante más y sus directores lo exhibieron al estar peleándose entre ellos para ver quien recogía mas firmas de apoyo a Juarez Iluminado. Directores y empleados del municipio dieron más que evidencia de la utilización de recursos en posibles actos de campaña, quien así logre tipificarlo y denunciarlo habrá metido al presidenta Cabada en otra bronca mas, y se comprueba lo de la gratificación “pior” se pondrá este asunto…

Nos comentan las paredes que les ha quedado claro a todos en el municipio que la única voz de mando es la Ley del Emperador Cabada y todos se tienen que alinear les guste o no y ya dieron cuenta de ello algunos comunicadores de la ciudad que se “atrevieron” a ser librepensadores y expresar su opinión en sentido contrario o adverso al Emperador: Héctor Molinar, Sergio Armendáriz, Mario Héctor Silva, Héctor González, Pepe Loya y va creciendo la lista…

Quien no está a favor esta en contra. No escucha ni entiende razones de nadie. Dicen…