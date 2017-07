Tic Tac… La infamia de los pésimos munícipes.

By Don Q. Chillito on Julio 19, 2017

Estar preparado es una cosa muy diferente a decir que se esta preparado. Una cosa es decir amar a Juárez y otra cosa muy distinta es demostrarle a Juárez verdaderamente ese amor.

Es una verdadera infamia perversa el saberse y conocerse como incapaz y decirse preparado para ejercer la función de presidente municipal. No lo decimos solo por el presente sino por TODOS los que han pasado por esa silla; tan codiciada por algunos y desdeñada por la gran mayoría de los Juarenses. En nuestro acontecer social diario, estamos llevando nuestra penitencia: La infame infraestructura urbana de Ciudad Juárez, digna del 4to mundo.

Ni porque tenemos al primer mundo de vecino algo se nos pega, pero esos, los que han usado esa silla les encanta vivir allá y ni con eso se les pega algo que puedan hacer aquí; ayer escuche en noticiero de la mañana del 44 que no se puede hacer lo que Juárez necesita. En la maye, el no se puede nos ganó ya…

Amor si han demostrado que tienen, pero al ERARIO MUNICIPAL y son tan desvergonzados que se rigen por el “toma todo” y no dejes nada y la prueba fehaciente, indiscutible de que así es, de que han sido chupadores insaciables del presupuesto municipal que solo basta ver las condiciones en que está la ciudad y desgraciadamente no es por uno de ellos, es por TODOS los que han pasado por ahí, ninguno se salva ni tendrá vergüenza para rebatirnos este punto, los que aún estén vivos, y los que estén ya en el valle de los “acostados”, esos estarán pagando sus pecados y raterías en el infierno. La ciudad ha sido su juez y les dicto merecida sentencia…

La desvergüenza como norma de vida y lo ladrón como hábito y costumbre procedente de su genética que ha sido el perfil hipócrita para llegar a la silla municipal lo demuestra claramente las condiciones de la ciudad.

Una cosa es acontecimiento de la naturaleza que se convierte en tragedia y otro muy distinto es la tragedia derivada de la ineficacia, ineptitud de las administraciones municipales, esas que se llevan a cabo cada vez que llueve, o truena o relampaguea… mucha lluvia nos ahogamos… y llueva cada año, desde que la naturaleza es naturaleza entonces ¿porque nos sucede esas “tragedias” con el agua?… la respuesta es por falta de drenaje pluvial, situación que no es nueva para nadie, los mismos problemas año tras año sin soluciones.

Falta voluntad para darle soluciones al problema del drenaje pluvial, no recursos, voluntad y ¿porque no hay voluntad?, nuestra respuesta es porque las tragedias y las emergencias son negocio para todas las administraciones municipales, HAY LANA, y cuando una administración huele oportunidad de lana jamás dará soluciones definitivas para que ya no haya lana… y lo sustento con el estado de la ciudad… usted amable lector, ¿Qué opina?…. son jugosos los fondos federales para emergencias.

¿Es difícil, o será imposible, resolver el problema del drenaje pluvial en Ciudad Juárez…?

Claro que no lo es y la solución la pudieron implementar junto con el PMU si hubieran tenido un poquito de visión y conocimientos de ingeniería hidráulica, pero no lo hicieron.

¿Serán ignorantes las autoridades? Por supuesto que no y mucho menos pensando, y sabiendo, que en Juárez existen intelectos de ingeniería egresados de nuestras universidades, pero no lo hicieron. La falta de drenaje pluvial sigue causando estragos en la ciudad, para vergüenza de todos.

Si no es la naturaleza es la mano del hombre inepto y corrupto la que nos puede desgraciar la vida en un momento de mala suerte o de pasar por el lado equivocado en el momento menos conveniente, de todos modos Juan Pueblo te llamas, la sufres y te jodes.

Escuché que Pancho Barrio quiso meterle mano al drenaje pluvial ¡y no lo dejaron¡

¡No manches! Estaba eunuco, pues, ese señor que después fue gobernador. Vaya justificación de los panistas evadiendo su responsabilidad como autoridades en su momento también.

Veamos un ejemplo más ¿Quién se va a beneficiar directamente con la sustitución del “asfalto de alta resistencia” que se llevaron las aguas?

Le doy un tip, vive en Chihuahua… Ese si se esta llevando muy buena LANA. Solo su seguro escribidor lo ha mencionado y ni decir que no lo sabe el presidente Cabada ¿Será el precio correcto el aceptado en Municipio…?

¿No que era “excelente” la decisión de utilizar ese asfalto de alta resistencia…? Vea estimado lector lo que le comento, nada será bien hecho, porque no les conviene hacerlo, no es negocio para ellos hacerlo bien, así de simple…

Para los del ASFALTO esta temporada es de vacas gordas, ¿o no? ¿así o mas rico?…

Y conste los parentescos POCO IMPORTAN cuando se hacen las cosas bien, pero lo que si importa e importa mucho es el precio. ¿A cuanto se compra ese ASFALTO?

Para no variar y nos vengan con reclamos de que ya los olvidamos. Rubí Holguín ex coordinadora administrativa del 2013 al 2016 en la Dirección de Transito Municipal, hoy esta en la nómina del síndico Aarón Yañez.

Para solo saber su actuar. En tres semanas solo ha tenido 2 asistencias a su trabajo y le pagan al 100%. ¡Ah! Pero eso si, puntual en los eventos del PRI y ¡en primera fila! ¿El síndico hablando de orejas…?

Independiente la administración Cabadista con aviadores al servicio del PRI…

¿Pues no que no le autorizan personal? ¿No que ya no iba a haber mas contrataciones? Le presentamos Karen Gutierrez, la nueva adquisición en “cinicatura”.

Como en examen de primaria: Explique ¿Cómo es que da de alta, si no le autorizan movimientos en recursos humanos? Es absurdo y Recursos Humanos, como dicen por allá; comiendo camote…