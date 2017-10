Tic Tac… El Juego de Juan Pirulero.

By Don Q. Chillito on 04/10/2017

Dejemos claro, Don Q. Chillito no le entra al juego de Juan Pirulero donde cada quien atiende su juego porque creo que Ciudad Juárez es el juego de todos y es el que debemos atender todos, ni la carga para unos ni la apatía inducida para otros, en Juárez TODOS PONEN para el mismo juego y no se vale que solo UNOS mamen de lo que TODOS PONEN.

Menos se vale que ante lo contundente de los hechos y a la vista de todos vengan insistentemente a intentar, con INSERCIONES PAGADAS en medios, a manipular la opinión de los ciudadanos con el asunto mentiroso de que “VAMOS BiEN” porque no es cierto, es falso NO VAMOS BIEN, es más, ni siquiera vamos…

Existe una verdad y esta es que todo lo que se inicia con CERO, el UNO ya es bueno y así sucesivamente lo malo es que a Juárez se lo dejaron al presidente Armando Cabada con su Juárez Independiente tal vez en 5 y estar en DOS definitivamente es pésimo.

Ciudad Juárez es un todo y no porque en un punto te dicen “¡¡¡ eres el mejor campeón ¡¡¡” quiere decir que por automático todo lo demás es igual es como una casa bonita por dentro, pero por fuera es un muladar que no te permite evaluar lo de adentro igual a lo de afuera y tal parece que el presidente Cabada gobierna mas hacia fuera y “el que dirán” que gobernar eficazmente y contundentemente para los Juarenses NO lo esta haciendo y eso desmiente el que VAMOS BIEN.

Estimados lectores que no nos roben los intentos por vivir en una mejor ciudad, por aspirar a crecer como comunidad, que no nos convenzan a vivir en la mugre, la cochinada, la hipocresía, la vanidad petulante, que no nos digan que la caridad publicitada es la que mejor vale, que no nos quiten las intenciones de acabar con los corruptos de la ADMINISTRACION INDEPENDIENTE. No aceptemos que valoricen a los incompetentes, que no nos quieran obligar a aceptar reconocimientos con la apariencia de la sublime calidad de las personas. Un reconocimiento debe tener el valor de la persona que lo hace y no porque usted lo diga señor presidente Cabada la persona tiene el valor que indebidamente usted le quiere poner cuando los elementos denunciados la implican en la corrupción.

No fortalezca la mediocridad con alabanzas mentirosas a sus funcionarios, los hace mas poltrones e irresponsables y si usted sale a la calle como lo declaró en su Canal 44 a lo mejor y si, pero no ve hacia los lados porque sabe que eso le golpea con el verdadero resultado de su gestión, las prioridades de toda la ciudad usted las concentró en una sola área urbana en esa en la que cree usted que le darán mas votos… Cuanta equivocación.

Cada vez que usted diga VAMOS BIEN y estemos comprobando que es una mentira manipuladora de imagen con erario Juarense yo, Don Q. Chillito saldré a decirle que MIENTE, por mi no va a quedar, yo haré lo que mi conciencia y observancia me dicta.

El FIDEICOMISO de Puentes Fronterizos de Chihuahua sigue en su letargo mafioso de no soltar los recursos para OBRA en Ciudad Juárez como lo dicta sus lineamientos de su protocolo de constitución, solo hasta hoy a servido para PEDIR PRESTADO y pagar con los ingresos de los puentes fronterizos de Juárez, solo para eso y para nada más.

El pedir prestado sin realizar ninguna obra querrá decir que se pidió a lo baboso o para cubrir gastos sin que ello represente ningún beneficio para nadie, bueno si, a los que cobrar por tener por administrar ingresos que no son muy claros porque me informan que hay una formula del 3×1 en los puentes, tres pagan y uno no, que se utiliza durante el día porque en las noches aumenta la relación del no pago por mas cámaras y plumas que tengan o que nos comprueben con el trafico de cruce diario (24 horas) y compulsarlo públicamente con trafico-ingresos-pruebas aleatorias.

Nos llevaremos tremenda sorpresa, según nos dicen.

¿Por qué están entrando tanto vehículo por los puentes que terminan circulando con engomados ilegales tolerados por la Presidencia Municipal?… y el flamante administrador de la aduana simplemente tragando camote mientras la materia prima para los PAFOS sigue pasando, pastelito de tránsitos y municipales.

Y sigue la mata dando, ayer 3 de Octubre han presentado en la Contraloría Municipal debidamente sustentada una DENUNCIA CIUDADANA por la omisión, corrupción o trafico de influencias donde el Municipio ha dejado de ingresar recursos tan necesarios en estos momentos y pudieran ser derivados de multas y recargos por la instalación de pendones publicitarios en la infraestructura municipal previsto en el Reglamento Municipal del Entorno e Imagen Urbana así como también el Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana, se calcula que se han estado colgando un promedio de 2,000 por semana con un cálculo total aproximado de 100,000 colguijes que violan los Reglamentos Municipales.

Para que le calcule el municipio puede multar a los originarios de tal violación hasta con 30 UMAS que equivaldría a $2,264.00 por faldón o colguije…. Multiplíquele estimado lector…

¿Pero que cree? Todas las Dependencias Municipales que han recibido una carta sobre esta denuncia se han hecho avestruces o indejos para resolver esta violación solapada de particulares: Desarrollo Urbano, el flamante City Manager (que le encanta hacerse del billete ajeno), Servicios Públicos; TODOS escondiendo la cabeza y lo mas triste, el propio presidente Cabada la recibió no ha contestado… ni contestarán aun teniendo la obligación de hacerlo…

Repetimos y repetimos que la IMPUNIDAD camina muy de la mano con la Administración Municipal Independiente, ciegos, sordos y además indiferentes los INDEPENDIENTES.

El desprestigio del PRIAN local como partido no tiene candidatos, al menos a la vista, que puedan MOVER A JUAREZ y los INDEPENDIENTES lo consideran como una ventaja. Pudiera ser, pero con tanto que hay que reclamarles a los INDEPENDIENTES egresados del Municipio y con “pelos en la mano” es muy probable que SI vayan a requerir, y mucho, del VOTO DURO MERCANTIL que esta al mejor postor y si fuese cierto un estudio que circula entre activistas de que el VOTO tiene un precio real de entre $10 y $15 mil pesos cada uno, valor en cash mas las dadivas políticas, entonces estaremos ante las elecciones mas caras del mundo.

Ya comenzaron los destapes Independientes, ya comenzó el presidente Cabada a soltar a sus huestes rumbo a las elecciones, Don Q. Chillito les comenta a los Independientes del Juárez Independiente NO LA TENDRÁN NI SENCILLA, NI FÁCIL, pero si muy costosa.

La primera Maria Antonieta Pérez Reyes: amable, inteligente, tenaz, objetiva, trabajadora, visionaria…, pero habiendo conocido su equipo de trabajo, especialmente a su cuñado incómodo y corrupto, echa por tierra muchas simpatías que había ganado a pulso desde que ayudó a la Maestra y luego en su demanda contra Gas Natural.

Exhorto a mis queridos lectores a que nos pongamos bien, pero bien abusados. Para estas campañas se requerirá MUCHO billete y gran parte de ese billete saldrá de las arcas del Municipio, de las tranzas, de las cuotas, de las extorsiones municipales, son expertos y graduados, lo han demostrado en su tiempo de gestión…

JUAREZ iNDEPENDIENTE el gran fiasco regional.