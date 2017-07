Tic Tac… Juárez Iluminado: ¿una maquinación?

By Don Q. Chillito on Julio 3, 2017

La credibilidad de un político se la gana con su actuar, cuando habla con la verdad, cuando involucra, cuando promueve, cuando ejerce el poder con inteligencia, cuando demuestra con el ejemplo, cuando reconoce el mandato y lo ejerce buscando el bien común, simplemente cuando actúa sujeto a las normas de su deber y responsabilidad.

Ganar la credibilidad de sus gobernados lleva tiempo, se construye paso a paso, primero se gana la confianza, después se logra la credibilidad. La credibilidad no es algo que se dice tener, es algo que dicen tener, una gran diferencia.

Perder la credibilidad es algo que se va construyendo también, se va perdiendo con hechos contundentes, poco a poco, uno tras otro hasta llegar a perder totalmente la oportunidad de ser creído.

Más grave aún, cuando la falta de credibilidad procede de una mentira maquinada. Es imperdonable en un político el ser descubierto en una mentira, que se lo comprueben y que se sostenga mintiendo, simplemente lo aniquila o lo toca y marca de por vida como MENTIROSO…

Como ejemplo basta ver el concepto de Diputado, presente o pasado es lo mismo, no tienen credibilidad, la perdieron por agachones, sumisos, mentirosos, corruptos, traidores y vende patrias, levanta dedos…

El presidente Cabada ha mentido a los Juarenses y lo hemos descubierto mintiendo. El presidente Cabada a maquinado un perversa mentira para sacar adelante su proyecto Juárez Iluminado, nos ha traicionado a todos los que votamos por él, a los que creíamos en el hasta ayer. Nos engañó, nos vio la cara de penitentes…

En el municipio hay responsables de esta maquinación y son el Administrador de la Ciudad, el “Güerito” Martínez; la Contralora, Patricia Salinas; el Tesorero, Oscar Luis Pérez; el Secretario del Ayuntamiento, Roberto Manquera y hay alguien también que no hizo su trabajo jamás, el Sindico del Ayuntamiento, Aaron Yañez que con esto que denunciamos desde el viernes queda fehacientemente demostrado que no sirven para nada. Les pagamos a estos poltrones únicamente para que posen sus sentaderas cómodamente en sus oficinas, y nada mas, todos ellos son cómplices de una gran mentira.

Veamos, “el Cabildo aprobó que sea el DAP la garantía del pago al proyecto Juárez Iluminado, pero también aprobó que en caso de que los recursos no sean suficientes se comprometan los propios del municipio”

El presidente Cabada ha defendido su proyecto argumentando que solo se utilizarán los recursos provenientes del DAP y que no se va a subir ni un peso el Derecho de Alumbrado Publico (DAP) a los ciudadanos y empresarios, si esto fuese así, ¿porque el Cabildo aprueba “que en caso de que los recursos no sean suficientes (DAP) se comprometan los propios del municipio”…?

El presidente Cabada siempre ha dicho que el proyecto Juárez Iluminado se paga con recursos proveniente del DAP, nunca ha dicho ante la opinión publica, y medios, que también se requerirán recursos del municipio. No la ha dicho por lo tanto lo escondió, simplemente engañó. Con esto, sin ver lo que denunciamos mas adelante, el presidente Cabada realizó una maquinación con el proyecto…

MAQUINACIÓN: Plan urdido para conseguir algún propósito, generalmente sirviéndose de medios poco honestos.

He revisado a detalle la información que se nos envió sobre el comportamiento del DAP desde el 2013 hasta el 2017 al mes de Abril. Información que el presidente Cabada esta mas que obligado a conocer. Información que el presidente Cabada debió entregar a todos los Regidores o los Regidores debieron haberla solicitado obligatoriamente antes de dar su voto a favor o en contra.

Es obligación del Sindico haberla exhibido, pero ni la conocía. Es obligación de Contraloría, de Tesorería, vaya es obligación del Administrador de la Ciudad conocer y exponer la situación del DAP al Cabildo y a la opinión publica…

Todos ellos por complicidad o ignorancia callaron, demostrando fehacientemente su incompetencia profesional para estar en los puestos de responsabilidad financiera del Municipio. No son dignos de confianza, forman parte de la maquinación del proyecto “Juárez Iluminado”, han perdido toda su capacidad de vergüenza porque los hemos agarrado con las manos en la masa.

Veamos el DAP. Desde el año 2013 hasta el mes de Abril del 2017 (52 meses) se ha cobrado por CFE por derechos de alumbrado público la cantidad de $941,317,665 de los cuales han ingresado a caja del municipio la cantidad de $312`722,962 y de esos recursos ingresados al municipio se le ha pagado a Bio Gas por concepto de energía proveniente del gas metano del basurero municipal la cantidad de $248,722,962 quedando un remanente POSITIVO de $64,056,455

Ahora bien, de ese remanente se han tenido que tomar $104,393,892 para reembolsarles a los empresarios y ciudadanos LOS AMPAROS que se han otorgado por el cobro indebido del DAP, quedando al final de este lapso de análisis un remanente NEGATIVO por DAP ya ingresado al municipio por -$40,337,437

En otras palabras, no solo es deficitario el DAP, si no que el municipio, de ingresos propios; le ha tenido que poner dinero a la operación del DAP. ¡Qué gran mentira, que tremendo engaño a la ciudadanía toda…!

Entonces si el DAP es negativo en sus saldos (que por supuesto lo saben el presidente Cabada y sus cómplices) se preparó un plan maquinado y el Cabildo contribuyó con ello por ignorantes o perversos al momento que en su acuerdo insertan “que en caso de que los recursos no sean suficientes (DAP) se comprometan los propios del municipio”…

No, del DAP no alcanzan los recursos. Por lo tanto el proyecto “Juárez Iluminado” se financiará con otros recursos del municipio, recursos que no tiene de sobra y que necesariamente van a requerir apalancamiento fuera de los recursos naturales propios del Ayuntamiento, como pudieran ser préstamos.

Al presidente Cabada lo hemos agarrado con las manos en la masa, nos estamos llevando tremenda decepción si no hay una ACLARACION pública. Una aclaración detallada que convenza a todos del porque nos mintió y engañó con el cuento del DAP.

Si no lo hace, habrá perdido su credibilidad en todos los sectores donde se le creía, pero lo mas grave, habrá perdido credibilidad su empresa, Canal 44, que tanto ofendió a los detractores; su apellido Cabada siempre estará ligado a la mentira, al engaño, a la maquinación; lease corrupción…

Le exigimos presidente Cabada una explicación a esto que ya se considera un engaño, una traición, un negocio corrupto donde usted, al parecer; es la cabeza.

Es necesario que explique el distractor de las demandas de fraude porque hasta hoy, no hay nada concreto en ellas. Para poder creerle como hasta ayer es necesario que nos dé una amplia y satisfactoria explicación pública, de lo contrario toda la oportunidad de un nuevo liderazgo habrá concluido. Los ciudadanos nos habremos equivocado de nueva cuenta y usted, presidente Cabada, no podrá ser mas de lo que le queda ser hoy…

¡Ojalá y escuche! ¡Ojalá se bañe con humildad y se digne a explicarnos, a convencernos a que no dejemos de creer en usted!

Y por ahí viene otro engaño más…

El mismo día en que rindió protesta como Presidente Municipal, Armando Cabada aseguró que la instalación de las 200 lámparas forma parte de la primera fase de “un ambicioso proyecto de alumbrado público”, que él mismo calificó como el más importante de su administración…

Aquí esta el verdadero, y tapado, proveedor de Juárez Iluminado. El que cubre con tanto recelo el presidente Cabada, ¿perder el tiempo con tanto show de bases y comités es parte de la maquinación Cabadista…?

Le diré con sus mismas palabras; porque en Tic Tac, este su escribidor favorito; ha venido apoyando el proyecto. Con sus mismas palabras le refuto: “Con qué derecho quieren saber, si no están interesados, el interés en negarlo por negarlo, le van a tener que responder a los juarenses, por qué le querían negar a los juarenses el derecho de tener un sistema de alumbrado público eficiente, los regidores y los señores diputados y las señoras diputadas, hay que ver con qué les responden a los juarenses, sobre todo cuando terminemos el proyecto”, declaró Armando Cabada.

No es el proyecto, es la maquinación, el engaño, la mentira Sr. Cabada…

Si no hubiera explicación, habremos entendido que con certeza tocamos la verdadera situación del proyecto más importante de la Administración Cabada.

Solo quiero cerrar este decepcionante asunto transcribiendo una declaración de un funcionario municipal: “yo represento a la ciudadanía y estoy para responder a ellos, como es posible que con el capricho del presidente nos limiten la información..”

Pues bien, señor Síndico Municipal, Aarón Yánez; le comento que en efecto para eso esta usted ahí, para eso se le eligió, para eso lo pusieron sus patrones del partido, pero usted no tiene conocimiento de absolutamente nada y se lo digo porque usted debió mas que nadie conocer los números reales del DAP y hacerlos públicos, y dada su condición de animadversión contra Cabada eso hubiera sido un detonante que lo hubiera lanzado a ser respetado y ser reconocido en su responsabilidad como Síndico, pero no lo hizo porque NO LO SABIA y esa es una negligencia en su actuación mucho más que mediocre, su mediocridad no se la quita ni el mejor asesor de imagen mundial, porque en su caminar la transpira.

Hablando de otro PRIista, con más rango, pero igual de emproblemado en su imagen pública y credibilidad, nos referimos a Guillermo Dowell quien fue cesado fulminantemente de su condición de Notario Público.

Imagine usted amable lector, el líder de los PRIistas en el estado es CORRIDO del notariado estatal por faltas graves durante su desempeño.

¡Nada viene gratis!, atrás de esta corrida denigrante vienen acciones muy duras para Dowell.

Es tan delicado lo que se sabrá que había primero había que quitarle su condición de notario para no afectar la actividad notarial y esto definitivamente será un acierto más de nuestro “Gober Bigotón”, Javier Corral.

¿Qué pensará nuestro gobernador Corral sobre los números reales del DAP y que declaro “que no es deuda”?

Otro engaño a la sociedad es el asunto del ex Diputado Fernando Reyes al que le cambiaron el delito por uno mas cómodo a cambio de soplarle al oído todas las tracaladas que hicieron los diputados PRIistas de la legislatura local pasada a el nuevo amanecer multicolor…

Desgraciadamente aquí esta metida la justicia, porque lo que logró esta rata de Reyes, líder de Movimiento Ciudadano, no lo logra ningún mortal.