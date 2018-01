Tic Tac… El IMSS indiferente con sus derechohabientes

By Don Q. Chillito on 22/01/2018

El IMSS es un instituto compuesto de forma tripartita donde son tres partes las que hacen las aportaciones para su funcionamiento, aportan los trabajadores, los patrones y el gobierno y los tres están representados en el consejo directivo del instituto por lo que en teoría las intereses de los aportantes estan debidamente representados, esa es la teoría porque la realidad es que los trabajadores son representados por miembros de las centrales obreras donde su verdadero interés solo radica en un honorario por ocupar la silla en el consejo directivo sujetos a las directrices emanadas de la Direcciòn General del instituto, los empresarios con sus recompensas comerciales y de negocio por supuesto que poco les importa lo que suceda al contrario anhelan la caída del IMSS como oportunidad de expansión y el gobierno solo lo ve como un mal necesario, un gasto, una carga social molesta y por supuesto un botín ya que, el gobierno, es la única voz cantante en la administración del IMSS y por lo tanto como todo lo que toca y administra el gobierno LO PROCESA ya que el gobierno es el aparato digestivo nacional por excelencia, desde el Salinato hasta la fecha las Administraciones del instituto han sido dirigidas por politicos ineptos y corruptos, recomendados ladrones y un Consejo de Directivo tripartita corrupto y tolerante al saqueo de los administradores en turno, ha sido un botín definitivamente con el objetivo de desaparecer y cederlo a la iniciativa privada, al sector patronal del país, los mismos que estan sentados en el Consejo Directivo, los grandes corporativos hospitalarios deseosos de los recursos del IMSS ya que la salud de los mexicanos es un apetitoso botín financiero.

En el mes de Diciembre 2017 un derechohabiente fue consultado por el área de especialistas de la Clínica IMSS # 6 de Ciudad Juárez ubicada en el sector de PRONAF y los especialistas le generaron solicitud a realizarse exámenes para poder determinar su real tratamiento de su enfermedad y como los exámenes requeridos NO los realiza el IMSS deberían ser subrogados, cabe mencionar que el derechohabiente para llegar al especialista paso un tiempo largo después del envío por parte del medico familiar quien por supuesto no lo pudo determinar y mucho menos recetar dado que los medicamentos que pudiera requerir son de receta exclusiva del especialista, mientras tanto, la enfermedad avanza.

Durante el mes de Diciembre no pudo obtener la autorización del IMSS para que las solicitudes de los especialistas fueran subrogadas ya que según la Jefatura de Enfermería no había ya autorización de la administración del hospital a que se subrogaran estudios de los derechohabientes hasta después de la segunda semana del mes de Enero 2018, llegó la segunda semana de Enero y se presenta a solicitar la autorización para subrogar sus estudios y le informan que no hay autorización de la administración y que posiblemente sea hasta después del mes de Febrero 2018.

Por lo pronto el derechohabiente ya pierde las citas de Enero 2018 programadas desde Diciembre 2017 con sus especialistas al no haber estudios y tendrá que esperar hasta posiblemente Marzo 2018 para con estudios en mano le puedan determinar con exactitud su enfermedad pero tendrá que volver a hacer el tramite para ser atendido por los especialistas, o acudir con los especialistas sin los estudios y volver a encontrarse como cuando fue su primera cita con los especialistas.

Habrán transcurrido ya casi 90 días desde que logró obtener la primera cita con los especialistas del IMSS para cuando posiblemente el instituto le autorice subrogar los estudios solicitados por los médicos y de ahí esperar a que se le asigne nuevas fecha de cita con los especialistas del Hospital # 6 del IMSS… todo un vía crucis para obtener la intervención adecuada a su enfermedad como resultado de una administración deficiente, indiferente, insensible del hospital ya que si los contratos con empresas a las que les subrogan vencieron y hay que negociar nuevos la eficiencia directiva y administrativa te indica claramente que lo tienes que hacer con tiempo suficiente para que den inicio los nuevos contratos al vencimiento de los viejos contratos, lo contrario es deficiencia, ineptitud o corrupción.

Mientras tanto la enfermedad avanza… y no hay nadie que proteja a los derechohabientes en sus derechos y menos en su salud, la composición tripartita del instituto sirve lo mismo que nada y para nada.

Hace unos días sonó mucho el caso de una recién nacida que un ciudadano se encontró tirada en la calle con todo y cordón umbilical, intervino la policía y llevaron al bebe a el HOSPITAL INFANTIL como es lógico suponer ese es el hospital adecuado para el recién nacido y como recordaremos le fue negado el acceso ya que “no disponían de camas y había cupo lleno” cuando la situación del bebe requería atención mas que inmediata.

Que tremenda ironía de la vida cuando a escasas cuadras de distancia existen HOSPITALES sin terminar, hospitales de la época del Duartismo que no pudieron ser concluidos, hospitales que por su propia situación de abandono DENUNCIAN corrupción sin que nadie, absolutamente nadie haga nada para poder poner en operación esos edificios hospitalarios de la calle Vicente Guerrero aun lado del ex Galgodromo.

Son una vergüenza, una bofetada para la sociedad juarense esas construcciones sin concluir, olvidadas donde ni los medios, ni los empresarios, ni los partidos, ni los politicos, ni los diputados, ni los senadores, ni el gobernador, ni el presidente municipal han hecho algo para buscar terminar esas obras y ponerlas en operación ante la demanda de las necesidades de salud de la población juarense y por supuesto no hay ninguna investigación del porque estan sin concluir… un bebe pudo haber muerto ante su rechazo en un hospital por haber cupo lleno mientras a unas cuadras de distancia una obra hospitalaria se pudre con el paso del tiempo y la corrupción.

“Juárez debe sentir vergüenza ante su silencio y complicidad por hechos contundentes donde se huele corrupción y peculado, nadie puede decir que nunca lo necesitará porque tarde que temprano la vida te pondrá en ese camino de necesidades.” Don Q.