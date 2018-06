Tic Tac… Hechos, razones y realidades de los cierres de campaña

By Don Q. Chillito on 29/06/2018

Llegamos al fin de semana dando inicio al reventón con los amigos en el antro o en la casa o en un restaurante; por ello y usando la misma lógica, comento: “Gracias a Dios terminaron las campañas”

Esa lluvia de spots de verborrea, refranes, ataques y promesas; algunas baratas y otras más de lo mismo, pues el prometer no empobrece, pero si pueden jalar el voto del ciudadano…

Si las promesas tuvieran sustento, fueran factibles y realmente estuvieran comprometidos en llevarlas a cabo…

!Nombre, Juárez sería del primerísimo mundo!

Las campañas se han convertido en un lavadero de comadres enojadas porque el compadre no las pela o se metió con la otra comadre y, como dice el dicho, “cuando las comadres se pelean, salen sus verdades.” Realmente para eso sirven las campañas, para saber a qué le huele a la contraparte.

En fin, gracias a Dios ya terminaron.

Pero hablemos de cierres entre música, mariachi y conjuntos que arrastran hordas gente para enaltecer el alter ego de los candidatos que no pueden sustentar sus masas en base a su trabajo, popularidad y por convencimiento, ya que tienen que echar mano de un menú de artistas para jalar y entretener…

No todos fueron iguales…

Existe un candidato que tuvo un cierre por demás espectacular, interesante e ilustrativo para los juarenses, algo que nos sirve, servirá y compromete.

El cierre de campaña de María Antonieta Pérez Reyes es el único que realmente valió la pena ver, analizar, entender y que compromete a la candidata a Diputada con los Juarenses para buscar corregir y solucionar el asunto de los robos en las cargas de gasolina.

El trabajo de investigación llevado a cabo por el equipo de la candidata María Antonieta Reyes Pérez nos trajo a los juarenses la confirmación de lo que está sucediendo con la carga de la gasolina en las estaciones de la ciudad al menos, y digo al menos porque debe ser una constante en todo el país.

Recordemos que María Antonieta Pérez Reyes se aventó a cuestas el reclamo para Gas Natural de Juarez (GNJ) por los cobros indebidos que nos estaban haciendo, lo denunció y les ganó el juicio aunque no se logró nada; pero los puso en evidencia, lo mismo sucederá con las estaciones de servicio.

Obviamente le faltó empuje y apoyo de difusión, pero entendemos que la candidata hará lo suficiente para concluir ese trabajo con los beneficios que le deben traer a los ciudadanos, puso el dedo en la llaga con valentía y se le debe reconocer y, como consecuencia, obsequiarle nuestra confianza.

Del resto sólo cabe decir que los de Morena a excepción del Súper Mocken pasaron sin pena y sin gloria atenidos a la fuerza de AMLO, se la pasaron rascándose las verijas agusto los señores, pero la tienen más que difícil, porque si no se da el voto corporativo se las van a seguir rascando en sus hamacas de su casa.

De los Independientes les sucedió algo similar con sus campañas atenidos a los avances y logros (que no se dieron) de su liderazgo por lo que la suerte de ellos la echaron en el liderazgo, los demás echaron Weba.

El PRI y el PAN, salvo sus candidatos por el distrito 04 federal y a la presidencia municipal la misma cosa con ellos, al menos no conozco a ninguno de ellos…

¿Propuestas? Puras loqueras como el Estado Libre y Soberano de Juárez, y otras linduras más. No tomaron el asunto de alumbrado, pavimento, bacheo, servicios, transporte de la ciudad, ni se diga que tienen una idea clara de cómo abatir la inseguridad y la violencia. Bueno uno sí, pero no quiso detener las matanzas, solo lo participó a la población y no brindó nombres, ni acciones, menos denuncia formal…

La percepción ciudadana con intención al voto en el municipio se orienta como posible ganador, con altas “posibilidades” de que exista un empate técnico, con Javier González Mocken a la cabeza, seguido muy de cerca de Armando Cabada Alvidrez.

El segundo escenario probable es que sea Armando Cabada, muy pegado de Javier González Mocken. En ellos dos está el próximo presidente municipal. Si le dicen, ve, lee o le hacen suponer otra cosa, le están mintiendo…

Todo está en que el estrato social medio, medio alto y alto salga a votar, haciéndolo así es seguro el triunfo de Súper Mocken.

Los votos de la periferia y los estratos de pobreza estarán divididos en 3 partes, Armando Cabada, González Mocken y Adriana Terrazas. El voto duro PRIista está más que dividido y nadie lo tiene asegurado.

Los maestros se perfilan para votar en forma corporativa hacia Morena y eso le quitará votos a Cabada, aún cuando Leticia Diaz Rojero fuera a engordar el caldo al cierre del Independiente, Morena es quien les garantiza su estabilidad laboral y reconocimiento de sus derechos. Los otros, PRI-PAN, corren el riesgo de que se endurezca la parte laboral de la Reforma Educativa.

Si el panorama y escenarios que aquí expongo llegan a darse, pondrán en serios aprietos a algunos funcionarios municipales con su patrón, el presidente con licencia del municipio de Juárez. El tiro está cantado, cualquiera que sea el resultado correrá la “sangre” al río después de las elecciones en el municipio…

En lo referente al estado, el escenario es inédito, el PAN no retomará su liderazgo electoral y el PRI se irá a la tercera fuerza política. El efecto AMLO y la no captura y vinculación de César Duarte restan mucho en la intención del voto de los ciudadanos.

Y para cerrar, faltando dos días para la elección, Don Q. Chillito se aventura soportado en su información y estudios que la fuerza política más importante del país resultará ser Morena y será quien desbanque al PRI y al PAN de la oportunidad de la Presidencia de la República, obteniendo la mayoría en el Congreso, pero…

“La única encuesta válida y real es la elección, lo demás es lo de menos…” – Don Q. Chillito.

PD.- Lo verdaderamente importante será nuestra actitud a partir del 2 de Julio.