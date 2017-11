Tic Tac… Fuego Amigo

By Don Q. Chillito on 29/11/2017

Viendo todo el tablero electoral municipal. Viendo todos los medio de comunicación, atando conjeturas, cruzando información podemos encontrar que hay mucho fuego amigo.

Mucho de todos contra todos para que “llegue yo”, por abajito para que no se note, pero dándole duro. Filtrando información, poniendo zancadillas, pero no nos extraña porque la política es el prototipo del cuento aquel de la “olla de cangrejos” que dice porque triunfan unas culturas y otras fracasan, y el cuento dice así:

“ Un hombre estaba observando a otro que pescaba cangrejos en la playa y se dio cuenta que echaba ciertos cangrejos en una cubeta tapada y otros en una cubeta al descubierto, así que no pudo mas con su curiosidad y se acercó a preguntarle que ¿Por qué estaba haciendo eso?, a lo que el pescador contesto: porque unos son cangrejos mexicanos y otros japoneses y lo cangrejos japoneses los tapo así porque si no se montan uno encima del otro y uno llega hasta arriba y empieza a ayudar a los demás a salirse de la cubeta, por eso los tapo… y ¿los mexicanos? A bueno por esos no me preocupo ni me ocupo, no es necesario ponerles tapa porque si uno intenta subir los demás lo jalan hacia abajo y ninguno se sale de la cubeta”

Estamos ya por entrar a la competencia política y muchos están en férrea lucha por lograr alguna de las posiciones que están en juego.

La lucha es atroz, las filtraciones sin límite ni recato alguno, todos quieren a costa de lo que sea, o al menos quieren que los volteen a ver, que sepan que ahí están haciendo todo tipo de maniobras puñaleras sin importarles las consecuencias para quien los tiene dentro de su equipo. “Métele el puñal a Juan para que volteen a ver a Pedro”, así son los políticos; todos carentes de principios y valores como la lealtad, el honor y el compromiso para cumplir, bueno la mayoría porque hay excepciones como los albinos en las especies.

El PAN del Nuevo Amanecer se prepara para un frente en las elecciones con el PRD y MC, la misma alianza nacional, por lo que la lucha por las nominaciones es a muerte, no acaban de entender los PANISTAS que ambos partidos son sumamente distantes en todo y que realmente sus posibilidades, al menos en Juárez, son nulas al menos con los nombres visibles hasta hoy y en la repartición con el PRD y MC pueden perder mas capital dentro de sus propias filas por las inconformidades y frustraciones que generaría.

Y ahora que ya conocen el nombre del “ungido” (o dedeado) candidato PRIista, la lucha entre grupos, corrientes y tribus será encarnizada, a muerte ya que la nuevecita y naciente corriente del “ungido” (los que se sienten que fueron tocados por el dedo) se sentirán con todo el derecho de las posiciones en disputa, muchos sin merecerlas.

Se rumora la salida de Pablo Cuarón de la Secretaria de Educación, ¿será el verdadero “ungido” Panista para la Alcaldía de Ciudad Juárez? … Sinceramente sería un excelente candidato para la sociedad mas no para los grupos sindicales de maestros y que tal vez esa sea la razón de su alianza con el presidente Cabada, recordemos que un tiempo fue el PRE-candidato a la Alcaldía y se tuvo que retirar de la contienda por un serio problema de seguridad en su familia.

Don Q. Chillito piensa, y sostiene, que Pablo Cuarón Galindo seria un excelente candidato por el PAN para los ciudadanos, se requiere de un político de mano dura para corregir todo el desorden en la presidencia municipal, el heredado y el actualizado… ya esta en la grilla Don Pablo, entonces ¿que es “tantito mas”? y Don Pablo tiene arrastre…

Que conste que no es destape de Don Q.Chillito, es pregunta y es llano comentario. Yo hago conjeturas nomás…

Por el lado del PRI el que anda muy vivito y coleando (dije coleando) es Don Teto Murguía que a querer y no, bien que le sabe a la cosa de la grilla política. Hoy mas experimentado que nunca después de las “puñaleras” traiciones del que era el Cesar en el estado. Ha aprendido Don Teto con los años, y los guamazos recientes.

Tal vez un poquito mas humilde ya con las canas y con las ganas, pero es una pieza de decisión dentro de su partido, factor indudable de arrastre que logra hacer, y provocar, las diferencias. Político que sabe hacer sentir su presencia…

Nos dará mucho que escribir Don Teto todavía… Lastima que a los que él llama traidores le están dando cuerda en su partido, pero no hay duda alguna, el viejo zorro plateado sabrá llegar a puerto dentro del PRI…. Y en algunos otros partidos también.

Para poder lograr aplicar la ley y las responsabilidades PRIMERO hay que tener la autoridad moral para hacerlo y me refiero a las declaraciones del SÍNDICO municipal Aarón Yánez Limas quien carece de cualquier hálito de autoridad moral dentro de las estructuras del municipio independiente, es cinismo puro el decir que ha hecho observaciones a las Direcciones Municipales y que espera sean respondidas.

Exhibicionismo puro, show carnavalesco la de este señor encuerdado de autoridad. Bien haría Auditoria del Estado revisar la administración de la Sindicatura en donde hay una inanición de equipo de trabajo coordinado y con ese simple hecho da nota para entender, y saber, de las capacidades administrativas y de liderazgo del Síndico Yáñez.

No se crea mucho lo de los 150,000 votos como resultado de su carisma y arrastre, es una falacia que lo hace sentirse hinchado de soberbia que recala en los empleados de la Sindicatura, salvo sus aviadores y sus relaciones personales incrustadas en la nomina, nadie mas le mantiene respeto, mucho menos interés por hacer las cosas para ayudarlo a sobresalir.

Persona corta de alcance, engreído y además hinchado de soberbia es el cóctel perfecto de la petulancia política, la Sindicatura tiene un ambiente laboral muy nocivo.

Piensa mal y acertarás dice el refrán y Don Q. Chillito es requete mal pensado….

Ayer cruce a El Paso por el puente Zaragoza / Ysleta y me tope con algo que me llamo mucho la atención.

Estaban cobrando el cruce por la linea de la extrema izquierda sin otorgar “comprobante” ni control de conteo digital, únicamente había dos personas en una caseta improvisada, una que cobraba y otra que hacia anotaciones sobre una tabla, al exigir mi boleto me percaté de que ya tenían cortados los boletos para el ciudadano que lo pidiera… ¿Y en fechas de fiestas…?

Que enorme casualidad que sea en estos tiempos donde TODOS quisiéramos tener dinero suficiente para enfrentar los gastos de las fiestas, LINDOS los viejos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua

¡Abusados los canijos…!

¿Cuanto pudiéramos decir que se cobrará mientras exista esa forma de cobro…?

Nomás échele cuentas, cada vehículo paga $26.00….

¿Quién audita que los ingresos de esa caseta realmente vayan a ingresar al Fideicomiso…? Son juez y parte.

Si conocemos la información de vehículos que cruzan a diario y la enfrentamos contra los que están cruzando a partir de que comenzaron con este método de cobro, podremos decir de cuanto es LA TRANZA, pero de que es una cantidad muy importante diaria lo es…

A ver que explicación dan los del Nuevo Amanecer, porque los del Fideicomiso creo que serán mudos…

“Nunca hagas cosas buenas de dinero que parezcan malas”, porque te crucifican…

Demos el derecho de la duda, pero se requiere explicación contundente…. ¿La darán?