Tic Tac… Enconos, resentidos y delatados.

By Don Q. Chillito on Junio 30, 2017

Así como decimos lo uno, decimos también lo otro y, ahora si el presidente Cabada se fue muy lejos al declarar que solo recibirán y participarán en el proyecto “Juárez Iluminado” aquellos que lo hayan apoyado, y los que no, ni lo van a oler…

Le apoyaremos en que neutralice al Síndico, porque ahí no hay nada que hacer con él. Todo lo que haga será negativo, pues no es gente de razón, es gente de subordinación sin capacidad propia de decisión; pero no lo apoyamos en esa actitud de no hacer participes a todos los Regidores, ahí si no porque estaríamos apoyando una acción ejecutiva fuera de toda razón y de procedimiento.

El presidente Cabada está mas que obligado a entregar información, invitar a participar y a escuchar a todos los Regidores, sean o no sean afines a su proyecto, no es cuestión de si quiere, es cuestión de su responsabilidad y de su investidura. O todos coludos o todos rabones…

Que sencillas son algunas cosas y que causan tanto revuelo sin necesidad alguna, se escuchan las voces de políticos locales gritando “que es una aberración endeudar mas a Juárez”, “que el DAP no alcanza”, “que hay corrupción y ventaja en todo el proyecto” del presidente Cabada, pero ninguna justifica su dicho.

Ninguna voz, que por cierto están en su derecho, justifica sus dichos de manera contundente, clara y precisa; al contrario, todo esta abierto, sin amarres, sin soporte sin nada que permita a los pensantes decir “tiene razón…”

¿Quién, más que nadie, conoce las finanzas precisas del municipio? Suponemos que nadie mejor que el presidente Cabada. Si no es así, ¿Cómo toma decisiones…?

Luego, ¿Quién conoce, mejor que nadie, los ingresos del DAP? También es de suponer, por lo anterior, que el presidente Cabada…

¿Quién se juega su credibilidad como administrador, político y candidato? Nadie más que el presidente Cabada…

¿Entonces…? Si las cosas fueran como los detractores dicen que son, el presidente Cabada está en una posición de vulnerabilidad increíble en donde él solito se metió, por lo que pudieran estar pasando dos cosas: o los detractores no lo han olido, o no tienen sustento alguno más que la ira, el coraje, la envidia y la verborrea ponzoñosa…

Es tan fácil hacer sumas y restas para determinar la viabilidad del proyecto “Juárez Iluminado” que parece que tiene detractores analfabetos que ni sumar ni restar saben, ¿verdad?

El presidente Cabada, sin ser exacto, declaró las sumas y restas del DAP y asentó que el proyecto es viable con esos recursos. Quiero pensar que sabe de lo que habla. Quiero pensar que tiene la certeza de lo que dice y considero que demuestra la nobleza de su actuar por Juárez, aunque lo quieran por todos lados demeritar, o tiene asesores que lo quieren hundir…

Es más, dijo que no es deuda y para acabar de rematar a detractores como Carlos Angulo, nuestro Gober Bigotón dijo que el proyecto “Juárez Iluminado” no es deuda y no lo es, claro que no lo es; porque los recursos del proyecto existen, se generan cada mes y los pagamos todos los ciudadanos a través del DAP que nos cobra CFE…

Deuda es pedir prestado y aquí no hay préstamo, simplemente se toman recursos de lo que se genera en la operación de la ciudad. ¿Verdad Sr. Cabada?

La postura del partido PRD parece ridícula al amenazar con desaforar al presidente Cabada. Nadie en su sano juicio amenaza para que lo reciban. Por otro lado, la postura de Morena es mas mensurada, hasta que salgan los estudios en los que sus asesores están trabajando. La del PRI ya se conoce por default…

¡Espero que este cómodamente sentado! Don Q. Chillito recibió información valiosa de uno de nuestros gentiles lectores.

-Nos dijo: “Don Q. no publiques mentiras, mira que desinformar a la población no es bueno.”

-Don Q. le reviró: “Amable lector, no digo mentiras, eso del DAP es la postura oficial del mero preciso Cabada y de su Proyecto Juárez Iluminado, eso lo hace oficial…”

-¡Zas! que responde: “Mira Don Q. infórmate bien. Aquí están los datos provistos por INFOMEX sobre el DAP:

A decir de las cifras que emanan de los datos oficiales, algo no cuadra con la versión oficial del presidente Cabada. Alguien de su equipo le está mintiendo Sr. Cabada explíquenos bien, porque después de esto no comprendemos: ¿Cómo se pagará Juárez Iluminado, si para efectos prácticos el DAP no esta disponible…?

¡Qué interesante es ver cabalgando juntos al gober Corral y al presidente Cabada!

Este asunto de “Juárez Iluminado” y las declaraciones del Gober Bigotón, nos deben dar la idea de que las cosas ya marchan bien entre ellos, como si estuvieran “re-enamorándose” o “coqueteándose” y encaminadas al bien común de todos los Juarenses.

Sin duda es un mensaje directo a Regidores y Diputados Locales Panistas. A ver si lo pescan, porque si mi olfato no me engaña, algo más hay entre el Gober y el presidente Cabada, estoy seguro que veremos cosas muy interesantes, importantes e increíbles…

En otros temas; adivine quién anda buscando asesor para el manejo de crisis en redes sociales. Le daré una pista: lo trae directamente desde la CDMX. ¿No? Otra pista más, “en épocas pasadas salieron disgustados…”

¡Le atinó! Don Aarón Yánez, para variar siente pasos en la azotea después de su silencio forzado en la sesión de cabildo y claro por la marcación personal de este, su seguro escribidor…

¿Cuánto se gastará el Síndico en asesores de imagen, redes sociales y demás para intentar mejorar su pésima reputación?

Su actuación ha sido de mediocre a mala y haberse puesto a disputar al presidente Cabada, en lugar en lugar de llevar una relación mensurada, inteligente y ejerciendo sus responsabilidades con decencia, pues lo saco del camino…

El PRI tiene una imagen muy desgastada y todavía permitiendo que personas como Aarón Yánez piensen que pueden tener oportunidad de buscar algo que no merece. ¿Carencia de verdaderos liderazgos…?

“Las formas en política son mensajes, quien los entienda sobresale…” – Don Q. Chillito; o sea yo mero.