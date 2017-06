Tic Tac… Enconos por las balconeadas…

By Don Q. Chillito on Junio 26, 2017

“Si no hubiera materia prima, no saldría producto terminado, así de simple es la ecuación de la fórmula de la cuestión…

Si estas en la vitrina y haces de tus complejos una exhibición pública y con ello buscas del conocimiento y entendimiento del pasillo para que se den cuenta lo poderosamente inútil que eres, pues no les extrañe que los balconeen, que los exhiban… el escaparate de la farándula política tiene sus contras, y mas cuando la trama son raterias, abusos, humillaciones, tranzas, y si te descubren o te denuncian ya no puede haber silencio porque el silencio es cómplice, y no hay engaño porque el engaño ahoga y ya no hay miedo porque el miedo aniquila, y el miedo ya es historia .”

– Don Q.Chillito.

Y sigue la “Guerra del Agua” entre el municipio y el gobierno del estado.

Lo que sucede no es nada nuevo en el horizonte de Juárez. Los pobres siempre son los que más sufren y por los pobres son por los que más se preocupan. Desde años, las autoridades, los partidos y los políticos tienen tanta la preocupación por los pobres que los pobres no salen de pobres; se hunden más en la pobreza y se suman más familias a ella por la altísima preocupación de los políticos. Programas van y programas vienen para las familias pobres. Se rasgan las vestiduras. Lloran. Rezan y se van a bailar a Chalma por ellos y los pobres cada día son mas pobres y cada día más y más Juarenses se sumen en pobreza y pobreza extrema…

Sin embargo, la pobreza genera RIQUEZA, enorme riqueza…

Nada mas habrá que sumarle todos los presupuestos federales, estatales y municipales para la atención de la pobreza y nos daremos cuenta de la ENORME riqueza que les genera a unos cuantos…

¿Alguien habrá sumado alguna vez cuanto es lo que se le asigna a Juárez para atención de la pobreza…?

Si vemos a quienes han manejado esos presupuestos, ¿habrán mejorado su situación económica personal y familiar?

Solamente hay que ver el pleito Estado-Municipio por la foto populista de la “Guerra del Agua”; como muestra un botón. Para atender la pobreza, más que expeditos están todos los políticos, autoridades y líderes de colonias; pero, ¿han mejorado las personas en pobreza, en pobreza extrema?, en su respuestas me dará usted la razón…

Qué BARATO venden su voto las personas en pobreza, un activista político de Derechos Humanos en la capital del país me comentaba que el voto (si lo van a vender), debería andar en cerca de los 10,000 cada uno, en cash, en efectivo; más los otros embutes por compra de voto…

Al contrario, el voto hoy se vende por una despensa, un refresco, un sombrero y 500 pesos, una bagatela para quienes se encumbran con ese voto…

EL AGUA es la fiel ejemplo de todo lo que arriba describo…

El presidente Cabada hizo lo correcto, actuó bajo su ámbito de responsabilidad y generó acción de respuesta que por supuesto duplicó los medios de la entrega de agua a la población en situación de emergencia.

La “Guerra del Agua” entre municipio y gobierno del estado por primera vez ha beneficiado a los que no tienen acceso al vital liquido, hoy no serán los paganos de acciones de las autoridades, hoy son beneficiarios.

Medios especializados han previsto una temporada de calor infernal para la región noroeste del país con temperaturas que llegado hasta los 52 en el municipio de Moris, Chihuahua, el pasado 5 de Junio.

Ante tales condiciones la Junta de Agua y CFE deberán mostrar la habilidad e inteligencia para dar el servicio de primer mundo que pagamos. Los aires evaporativos de paneles y agua han dejado de ser útiles en esta zona y el hecho de que la población este migrando a la refrigeración, deja un claro indicio que aumentará el consumo de energía. Se requerirá más energía casa por casa para afrontar los calores que se avecinan.

En El Paso Texas desde hace ya algunos veranos, han estado promocionando los aparatos de refrigeración 110 watts de ventana a precios que varían desde los 100 a 175 dólares que se utilizan, dependiendo el tamaño de la recamara.

En Juárez, si los encuentras de la misma capacidad, cuestan el doble; son una buena alternativa, al menos para poder dormir sin el agobiante calor. Los Cooler ya no funcionan, hacen del interior de las casas un bochorno.

Hemos estado recibiendo información de ciudadanos Juarenses con respecto a las Compañías de Seguridad Privada en la que refieren que seguridad es lo que menos proporcionan. Solo son personas de servicio de pórtico, que abren y cierran las puertas de los fraccionamientos.

En primera porque NO existe capacitación alguna sobre seguridad patrimonial y de personas. Segundo porque los perfiles de los elementos dejan mucho que desear.

No hay un control estricto sobre quienes ejercerán la seguridad en los fraccionamientos, vulnerando a los residentes al conocer sus patrones de hábitos de entrada y salida. Porque, los mas equipados tienen hasta videos donde queda perfectamente claro el vehículo que usa, placas y la imagen del residente; pero se ha preguntado:

¿Quién resguarda y maneja esa información?, ¿Bajo resguardo de quien está?, ¿Cuáles son los controles de seguridad de la información de esas compañías?, ¿Quién garantiza la confidencialidad de los videos, audio y documentos sobre residentes?, ¿Qué garantiza que esa información, personalísima, no sea vendida a personas mal intencionadas? ¿Qué garantía existe…?

Tiene ya un tiempo que se ha venido dando un fenómeno en el que se involucran las Compañías de Seguridad Privada y los presidentes de los comités de vecinos de los fraccionamientos, sin esa mancuerna de trabajo, complicidad y tolerancia el fenómeno de “invasión de casas” no se daría, o de “renta” de casas fraudulento tampoco se daría… pero se está dando y penetrando como una actividad debidamente estructurada, liderada, coordinada, todo un sistema de trabajo para lograr su fin, apoderarse temporalmente de un bien o un ingreso que no les corresponde.

Todo nace con la ubicación de la casa que van a invadir o rentar y, según nuestras fuentes, no andan recorriendo las calles de los fraccionamientos simplemente llegan a las casetas y les entregan la información de las susceptibles a invadir o rentar fraudulentamente, las casetas las manejan los presidentes de comités y las compañías de seguridad, pero hay que remarcar también que habrá fraccionamientos y presidentes de esos fraccionamientos que no se prestan a ello y por lo tanto no tienen ese problema.

Es Seguridad Publica quien esta obligada a supervisar a todas las compañías de Seguridad Privada, pero no lo hace o las esta tolerando y ante esa apatía por hacer el trabajo o ante esa tolerancia están sucediendo situaciones fuera de la ley que afectan patrimonios y seguridad de las personas, esperamos que tomen cartas en el asunto y que Seguridad Publica haga su trabajo en este rubro de su responsabilidad.

Vaya con el cinismo, ahora si que realmente los sorprendidos somos nosotros y desgraciadamente tenemos que continuar con el Síndico Aarón Yánez Limas, resulta que este señor cínico publica en su cuenta de Facebook un recordatorio a propósito del DIA NARANJA e invita a mantener viva la erradicación de la violencia contra las mujeres.

¡De verdad, cuanta hipocresía, cuanta falsedad!; porque viniendo de un GOLPEADOR DE MUJERES ofende el solo leerlo, lastima la inteligencia y sobre todo, que busque abusar del desconocimiento de su real comportamiento con las mujeres; no tiene vergüenza este señor, no la conoce…

Fernando Reyes, el diputado de MOVIMIENTO CIUDADANO que fue detenido y metido al bote por ladrón; ya ha quedado en libertad al aceptar toda su culpa y participación en el fraude cometido en contra de los dineros del erario del estado.

Ha logrado su libertad condicional durante su proceso, al reponer con fianza al estado la cantidad de 2.4 millones de pesos que indebidamente recibió por no hacer nada y que fueron un regalo de Cesar Duarte el ex gobernador, vaya con el Cesar, cuanta amabilidad con el dinero ajeno.

Por supuesto que Duarte le regaló ese dinero por lo que representa y por ser miembro destacado de control en MOVIMIENTO CIUDADANO, por mas que sus directivos hoy se hagan los sorprendidos, no les queda el desconocer los acuerdos con Duarte porque no dudamos que habrán tenido también su untadita de manos como partido.

¡Qué lindo el Cesar Duarte regalando dinero de los Chihuahuenses! La verdad que ya huele mal, porque con eso de Juanga prestando avión del gobierno con todo pagado y regalando millones de pesos, pues nos huele ya muy mal, nos pudiera dar la certeza de que le hace agua la canoa a este generoso ex Gobernador.

Ha terminado un AMORÍO municipal y la doña no quiere que se sepa para que no se le acerque nadie. ¡Órale…!

La regidora Irma Medrano terminó con el CP Enrique Moreno, el mismo que fue despedido por Víctor Valencia Jr., se acuerda, lo comentamos en entregas pasadas.

En el tip que nos llega mencionó, “que la gente se vaya enterando sola, porque a mi también eso me sirve, aparte a mis hijos, para que nadie se me acerque, ahorita no estoy para estupideces…”

Bye Enrique, ya veremos quien se anima a ser el próximo estúpido. No cabe duda que la vanidad y el narcisismo femenino de esta doña no tiene precio, ¿o si…?

El próximo miércoles le toca a CENTROS COMUNITARIOS; alguien haciendo de las suyas…