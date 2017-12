Tic Tac… Encargado del Despacho

By Don Q. Chillito on 11/12/2017

Es perfectamente entendible que los políticos sean cautos en su caminar y en su accionar, pero que alcancen a entender y creer en la gente después de una real medición de RESULTADOS y visiones en sinergia, que su índice de desconfianza no se contraponga con el contenido de las leyes, los procesos, las formas.

Que tampoco quieran ser ilusos creyendo que nos pueden ver la cara de indejos cada vez que se les venga en gana y todo el tiempo porque se consideran dueños del poder, cuando el poder lo tienen prestado y por poco tiempo muchas de las veces.

El verdadero PODER, no el poder de servidumbre como muchos poseen y que enaltecen hasta creer que forman parte del olimpo o de la corte celestial; cuando su función a sido reducida únicamente a servidumbre de ese real poder en ejercicio, en funciones temporales, reconociendo únicamente al que les paga y no al verdadero pagador que es el ciudadano si no al intermediario a quien le profesan la sumisión por las 30 monedas.

El presidente Cabada ya está analizando a quien dejar como el “Encargado del Despacho” de la Presidencia Municipal o sea, ya le quiere dar la vuelta al título de Presidente Sustituto, INTERINO o suplente.

Esa figura para él ya no existe, ante tanta polémica desatada por su confidente Rodolfo Martínez, su flamante City Manager, quien viendo sumamente lejanas sus posibilidades para quedarse con la Presidencia Sustituta, asume la posición de “no es para mi, no es para nadie.”

De esa estatura es este personaje a quien el presidente Cabada todo escucha y todo ejecuta, dándose frentazos que le han costado muy caro en lo político y en su relación con los ciudadanos.

No le ha bastado al preciso Cabada los sendos tropezones que ha tenido por culpa de este inepto colaborador que lo único que sabe hacer, y no necesariamente bien, es la tranza con los dineros ajenos y con el erario; así se ha formado su fortuna.

No conoce de otra y quiere ejercer con el cajón abierto en ausencia de Armando Cabada, no importando violentar la ley y el mandato ciudadano buscando DARLE LA VUELTA…

Rodolfo Martínez ya esta como Dante Delgado de MC, repartiendo huesos y puestos para quitar rocas en su camino, ver al presidente Cabada darle la vuelta a la ley nos dará claro mensaje de que lo que menos le importa es precisamente la ley, no importa el tiempo que se ausente, hay un COMO se debe hacer las cosas.

Por otro lado y hablando de “darle la vuelta a las cosas” en dias pasados David Gamboa escribió sobre la imagen del municipio y sin querer usurpar el tema, Don Q. Chillito abordará el mismo, pero con su propio estilo llano y claro.

Ese cambio de imagen de Independiente que se le dio al Ayuntamiento en toda su identificación y que nos costó a todos los Juarenses no es otra cosa más que evitar que el preciso Cabada sea denunciado ante las autoridades electorales, porque efectivamente su política de identificación pública de Independiente en toda la estructura Municipal fue un descarado proceso de marketing de identificación con los recursos municipales.

El cambio de identificación, que nos volverá a costar a todos, no es más que una vacuna o darle vuelta a las cosas antes de que se le convierta en un problema, pero durante todo su mandato nos “inyectó” la imagen de INDEPENDIENTE, es un asunto delicado que desde el principio no midió el alcance y que paso por desapercibido por todos, de verdad hay cosas que hacen que ni como ayudarlos, mas cuando consideran que somos manipulables a su conveniencia…

Hablando de recursos públicos es necesario hacer notar, y mucho, las contradicciones de el Nuevo Amanecer ya comienza a dar indicios de pintar igual o tal vez peor que el desdichado y corrupto gobierno de César Duarte al tener en entre dicho licitaciones principalmente en el Sector Salud y estar jugándole al enmascarado, con los recursos a la gestión de Gustavo Madero.

César Duarte desvío recursos al PRI a través de descuentos por nómina de los trabajadores del estado, que incluso hay expediente judicial. Por su parte, Javier Corral está desviando recursos financieros y humanos del presupuesto y estructura de Chihuahua hacia actividades partidistas y proselitistas del PAN y del “FRENTE POR MÉXICO” a través de Gustavo Madero cubriéndolas como desarrollo de gestiones del gobierno de Chihuahua con crecimiento muy importante en la partida presupuestal 2018.

Esto sucede justo en el tiempo cuando el estado está pugnando por una reestructura financiera para poder salir adelante con su operación mostrando, además, ningún recato en la disposición de los “limitados” recursos del presupuesto para 2018, tremenda contradicción del gobierno de Javier Corral, nuestro gobernador…

¿Cómo creerles?

Para poder ejercer la ley hay que predicar con el ejemplo y el Nuevo Amanecer se está alejando, y mucho, en ser un ejemplo predicador de la ley y el buen manejo de los recursos, al menos así se le está percibiendo.

Darle la vuelta a las cosas y disfrazar las verdaderas razones de gasto del erario van descubriendo la verdadera realidad de cómo ven a los Juarenses y a los Chihuahuenses nuestros gobernantes y cabe preguntarnos:

¿Pos de que nos quieren ver la cara…? Estamos llegando a comprender que tal vez fue un quítate tu para ponerme yo, ¿y los demás? Ahí nos los manejamos…