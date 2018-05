Tic Tac… ¿En que momento nos rebasó la irresponsabilidad?

By Don Q. Chillito on 07/05/2018

En este país, en este estado y en este municipio, las autoridades pueden ser tan irresponsables en los manejos financieros, administrativos, patrimoniales y de seguridad tanto como les venga en gana. Se sienten, y se saben, protegidos por las complicidades con el poder, el “si señor, lo que usted ordene” funciona y funciona ampliamente bien en el bajo mundo del hampa política… hasta hoy.

Viene al cuento porque paso todos los días por los tres monumentos a la IGNOMINIA de Juarez, o la afrenta impune al pueblo de juarez como monumento a la vista de todos, que son el Centro de Convenciones, los Dos hospitales terminados, pero sin posibilidad sanitaria de poder ser usados, según las mismas autoridades actuales del Gobierno del Estado.

Pues bien, circulando por la Vicente Guerrero rumbo a la Bermúdez me topo siempre con los dos hospitales blancos sin terminar o poder usarse que con bombo y platillo anunciaba Cesar Duarte que eran los que necesitaba Ciudad Juárez.

Ahora bien, solo voltear a verlos con detenimiento te puedes dar cuenta que se comienzan a caen en pedacitos, las losetas decorativas de la fachada han comenzado a desprenderse, aparte de la irresponsabilidad financiera y el abuso discrecional en el inflado de los costos al construirlos, también se desprende el pésimo trabajo que mediocres hicieron en esos edificios, no tienen mas de 2.5 años terminados y ya se están cayendo “a pedazos” demostrando así la mediocridad, chapucería y transa en su construcción.

¿Y que sucede? O ¿que sucederá con los responsables de esa obra?, nada, absolutamente nada al contrario, todo ese dinero invertido de los contribuyentes para su bienestar se irá a la basura para beneficio de algunos de la iniciativa privada que con responsabilidad social lo tomaran para ejercerla como hospital esa obra.

Hubo cambio de señales, no mas hospitales públicos y la obra se paró para dejarla morir y a mejores tiempos para poder darse a los salvadores de la patria, la iniciativa privada, cientos de millones de pesos se los regalaran a las empresarios de la salud, solo hace falta que se deterioren un poquito mas.

Tiene que haber mas deterioro visible que justifique las acciones del Gobierno Estatal para hacer la transferencia a los privados, pero por supuesto no ejercerá acción alguna dentro de #justiciaparachihuahua ante tremenda IRRESPONSABILIDAD del gobierno de Cesar Duarte…

O, usted estimado lector, ¿sabe de algún movimiento que haya iniciado el Gobernador Corral para castigar a los responsables de tan aberrante irresponsabilidad…?

No, no hay ninguno, salvo el anuncio que se le puede hacer la terminación del proyecto con la iniciativa privada del área de salud, habrá que ver bajo que condiciones lo hacen… pero castigo a los culpables hasta hoy no se avizora.

“Mega pantalla de 4 millones de pesos para hospital en crisis” es el encabezado de primera plana de El Diario de ayer domingo;. No cabe duda, le buscan hasta el mas mínimo detalle los del sicariato editorial anti Corral en El Diario de Juárez.

Se puede entender que hay cosas mas importantes, tal vez donde invertir algo de dinero, como es la cantidad que el gobierno de Javier Corral se gastaría en una pantalla enorme y todo el software que se requiere para hacerla funcionar, pero de ahí a merecer primera plana nos indica que son ganas de joder y de seguir presionando para lograr recursos públicos para el periódico que debe estar entrando a una etapa de inanición financiera.

Hace evidente que le hacen falta los recursos del erario que le otorgaba César Duarte. Eso es estar acostumbrado a la “libertad de expresión” con la mano que coge la pluma, mientras con la otra cobra comprometida del dinero público y no tener la habilidad de que el periódico viva de su comercialización natural y eso que es el líder. Mientras no cambien la estrategia puro chile con la cola van seguir haciendo…

La cosa se está poniendo cada día mas candente entre los involucrados con el asunto de los dineros que nos robaron los PRIistas a todos los chihuahuenses y que mandaron a su Comité Nacional coordinados por Alejandro Gutierrez “La Coneja”, subordinado de Manlio Fabio Beltrones.

Dicen los que están cerca de él en el centro penitenciario, que el señor ya muestra señas de cansancio y de fastidio, que a sus interlocutores con el gobierno federal ya da muestras de que no les cree que estén haciendo todo lo necesario para sacarlo de la cárcel y todo porque no entiende eso de que alguien le este dando abiertamente la pelea a Enrique Peña Nieto en sus designios. No lo entiende, señales de esperanza le llegan y señales de desesperanza también y eso ya lo tiene muy agobiado…

No cabe duda que la pelea, aunque no es pareja, la viene dando con inteligencia y decisión el gobernador Javier Corral, pero debemos estar bien conscientes que al final alguien saldrá victorioso y el Gobierno Federal también pelea contra el tiempo.

Les urge tener en su poder, cuanto antes, a los socios ladrones de César Duarte porque saben muy bien que La Coneja conoce en amplio detallo los valores de los tiempos y de los tiempos agotados.

La Coneja tiene todo el tiempo del mundo para que desde la tranquilidad de su celda vaya preparando la garganta y lo tonos para su canto, o prepararse para estar encerrado al menos 5 años mas…

¿Aguantará o cantará…? ¿Que cree usted estimado lector…?

Un canto que le sacaría lágrimas de sangre a muchos grandes en México… Se lo dijo con tiempo Don Q.Chillito, aquí en su columna Tic Tac…

Los que no se pueden sentir engañados por el Diputado René Frías Bencomo son los maestros de la sección #42 del SNTE.

Que no le jueguen al loco, porque lo que hizo el Diputado Frías no es otra cosa mas que venderlos a César Duarte en su momento. Los maestros tuvieron en sus manos el documento que se firmó entre Duarte y Frías, el documento en el que su líder, en aquel momento; les cercenó sus prestaciones para tener y dejar contento a Duarte para que este se exhibiera en el poder central como un gran controlador o de plano no saben leer los maestros.

Si no leyeron ese documento, pues entonces caro están pagando su flacidez corporal ante su traidor líder René Frías Bencomo. Es a él a quien tienen que reclamarle, no al gobierno de Javier Corral. A Frías Bencomo es a quien tienen que llamar a cuentas.

Me llama mucho lo que declaro el Diputado Frías Bencomo cuando dice “en ese momento no imaginábamos que iba a llegar al gobierno esta administración…”

Se necesita ser bien, pero bien, penitente para no entender el sentido de la poca responsabilidad ante sus compañeros maestros, lo clarito de su sumisión y más claro aún el respeto que les tenía a sus representados. Es claro que los vendió por 30 monedas de cobre…

Ahora que se quieran hacer los que no sabían y quieran buscar que el gobierno de Javier Corral les subsane lo que ellos toleraron a su líder Frías Bencomo ya es cosa de ellos, pero mientras no asuman su responsabilidad ante la tolerancia en su momento no podrán lograr absolutamente nada… o aguántense como lo que son… Maestros.

“La sumisión y tolerancia no es el camino moral, pero sí con frecuencia el más cómodo.”.– Martín Luther King