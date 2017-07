Tic Tac… El embrollo de 10 millones de dólares.

By Don Q. Chillito on Julio 14, 2017

Después de conocer la noticia sobre LOS pobres patitos y LAS pobres tortugüitas que se están muriendo en los lagos del Parque Central por el agua tan contaminada; leo la declaración de un funcionario independiente en el Gobierno del Nuevo Amanecer Multicolor, el señor Andrés Carvajal, donde dice que la planta potabilizadora de agua costó 10 millones de dólares y que se concesionó a la familia Martínez del Grupo Roma, hace 19 años, por el gobernador panista Francisco Barrio; y luego se les escapa por ahí que esa planta solo abasteció de agua al Fraccionamiento “Los Lagos”.

Más tarde, escucho la SORNA del Canal 44 sobre este asunto con la frase: “¡qué no sabían!” Me puso alerta y me dije “aquí hay gato encerrado”

Acabo de leer que los lagos del Parque Central los están llenando con agua de pozo de la JMAS. ¡OoPS!, interesante el embrollo…

Vamos a ver, ¿para que se construyó una planta potabilizadora de agua de 10 millones de dólares para unos lagos que podían ser abastecidos, por agua de pozo cercano?

O le sobraba en demasía dinero al Gobernador Barrio, convirtiéndose en un derroche de gobernante manirroto, o simplemente no tenia razón transparente de haberse hecho.

Por otro lado, que un Gobierno Estatal invierta 10 millones de dólares para abastecer de agua potable a un fraccionamiento exclusivo menos justifica esa inversión, para eso esta la JMAS. Además, es obligación del constructor instalar todos los servicios y el constructor era Grupo Roma…

¿Porqué el Gobierno del Estado montó una planta que no es socialmente benéfica?

Y caben mas preguntas, por ejemplo: ¿Por qué nadie, ninguna autoridad, reclamó que no se le estaba dando mantenimiento a los lagos del parque central? Quienes van al parque habrán visto desde hace muchos años que esos lagos no tenían mantenimiento…

¿Porqué no se les obligó a los señores Rodolfo Martínez padre y Rodolfo Martínez hijo (hoy flamante Manager City de Juárez) propietarios del Grupo Roma? ¡No les costó ni un peso…!

Pues bien, yo me pregunté: ¿Qué hay, o hubo, para los Señores Martínez de Grupo Roma que requirieran de una planta potabilizadora? El parque central por supuesto que no era el motivo, el agua potable para las casas del fraccionamiento por supuesto que tampoco era el motivo.

Entonces, ¿Cuál era el fondo de construirles una planta potabilizadora…?

Obviamente el señuelo era el Parque Central, esa era la justificación, que por supuesto no respaldaba una inversión de esa magnitud, no ameritaba teniendo un pozo que podía abastecer los lagos del parque, entonces…

¿Qué había atrás de todo esto?

Nada tenía que ver la ciudad, nada tenía que ver suministrarle agua potable a la red de JMAS y claro que nada tenía que ver el parque central…

El beneficiario directo de esta inversión de 10 millones de dólares, que el gobernador Barrio realizó y concesionó a la familia Martínez era UN CAMPO DE GOLF en el fraccionamiento Los Lagos.

Lo que sucedió después, usted ya lo sabe, el campo de golf fue un rotundo fracaso y como consecuencia todo quedó abandonado y el costo quedo a cargo del Gobierno del Estado, entonces encabezado por Francisco Barrio.

Chulada de ca… nijos emprendedores con lana ajena. Así cualquier penitente es empresario. Eso le explica, querido lector, porque la planta esta en franco deterioro…

Pero no es todo, a 19 años de distancia nos dan a conocer todo este embrollo y es lógico pensar que por algo chueco es. Seguro, nada bueno para la sociedad. Al tiempo…

Rodolfo Martínez es hoy el Manager City de la ciudad. Vive y ha vivido del erario, del dinero de los contribuyentes, comensal de mesas finas con dinero ajeno…

Ese es el que administra la ciudad y protegido del presidente Cabada. El “Güerito” Martínez, el progenitor de los garrafales desaciertos del Juárez Iluminado, el que subestimó a todos y el responsable del diseño de ese engaño…

Rescatar a los “patitos y tortugüitas” es otra maquinación engañosa que le costo a la sociedad, de todo el estado, dinero que benefició a los Martínez y que aún nos costará aún más. Ya se explica porque sale a la luz pública, apelando a la conciencia verde y humanitaria de la sociedad. ¡Ah caray…!

¿Habrá justificación para aumentos en los ingresos de los Regidores? No creo que haya justificación alguna para que los Regidores se hayan aumentado en 10 mil pesos sus ingresos mensuales. No la hay y no la merecen, mientras el resto de los verdaderos trabajadores del Ayuntamiento no reciben ningún aumento en estas fechas. ¿Se estarán comprando conciencias…?

Ahora ganan la no despreciable cantidad de 78 mil pesos al mes y eso que se iban a ajustar salarios y reconsiderar la nómina del municipio. No cabe duda, el dinero del contribuyente es muy mal administrado. ¡Como no les cuesta…!

Siendo empresario, el presidente Cabada, llama la atención lo facilito que es para aflojar el dinero público. Ahora entendemos que por no ser suyo no lo cuida igual…

¿Hay justificación a ese aumento? Y conste, no estamos en contra de que ganen por sus responsabilidades, pero que sea lo justo. “Ni más. Ni menos.” Diría Don Guillermo Terrazas…

Hacemos un llamado a Seguridad Pública de nueva cuenta con respecto a hacer efectivo el reglamento que regula a las empresas de SEGURIDAD PRIVADA.

Sería deseable que se cumplieran, al menos, dos de los puntos de dicho reglamento.

El primero, con referencia a que cada personal que esté desempeñando actividad de Guardia de Seguridad es OBLIGATORIO la portación del gafete correspondiente otorgado y autorizado por Seguridad Pública.

El segundo, que se cumpla la OBLIGATORIEDAD de hacer efectivo los exámenes antidoping a quienes se desarrollan el trabajo de guardia de seguridad.

Esta muy relajada la supervisión a las empresas de seguridad privada, originando situaciones fuera de la ley que suceden, diariamente, en algunos fraccionamientos cerrados, por ejemplo: invasión de casas, rentas fraudulentas, vandalismo de casas solas, entre muchas situaciones más que no deberían de existir por las mismas condiciones de los fraccionamientos. Repito, todo nace en la caseta de vigilancia a cargo de guardias de seguridad sin supervisión adecuada.

Todo esto es solo parte del problema. La otra parte le corresponde a Desarrollo Social Municipal, que promueve comités de vecinos ad hoc a sus intereses, utilizando los mismos procedimientos que usaban los PRIistas, violando los reglamentos establecidos por la propia Dirección de Desarrollo Social que los manipulan a su antojo y conveniencia de acuerdo a cada circunstancia que se les presente.

De acuerdo a mensajes de lectores que hemos recibido, coinciden en que se puede corregir simplemente si Desarrollo Social respetara su propio reglamento para comités de vecinos y esa es su obligación…