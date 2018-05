Tic Tac… El show de las falsas promesas

By Don Q. Chillito on 28/05/2018

Se decía cuando un personaje era engañoso, mañoso, trolero o cuentistas que eran más FALSOS que un billete de 2 pesos y con ello se ilustraba claramente la intención calificativa al embustero, al falaz y al nada confiable por su propio estilo y acciones de vida, por su comportamiento social donde su honorabilidad y su responsabilidad la ha truequeado por monedas de cobre; como buen ejemplo de Judas Iscariote, sólo que Judas lo hizo por plata y estos políticos lo han hecho con los mexicanos por cobre.

Han empezado las campañas políticas para lograr llegar a la presidencia municipal y parece ser que a los 4 candidatos reales (PRI-PAN-Morena-PIJ*) se les ha olvidado por completo el estado que guardan las arcas presentes y futuras de la ciudad, al menos es de lo que se ha quejado el presidente municipal con licencia Armando Cabada, la ciudad no tiene, ni tendrá, recursos, ¡¡¡está quebrada¡¡¡… o ¿nos sacamos la lotería gringa que ya se puede hacer todo?… partamos de la MENTIRA MADRE de todo este Show tipo Las Vegas que nos comienzan a recetar los candidatos “pinocheros” a la alcaldía… o ¿nos estuvo mintiendo el presidente municipal Cabada? ¡Sinceramente no sería sorpresa que eso fuera!

Escuchar que se promete convertir a Juárez en ESTADO causa risa porque yo he escuchado en mi vida con esta 3 intentos de salirse del ámbito centrista un estado o en este caso una ciudad y la verdad viene desde hace más de 80 años y yo aún veo esos estados en el contexto de lo que es la República Mexicana, ni República del Yucatán, Ni República de Chíapas simplemente siguen siendo parte de la República Mexicana así que siguiendo la misma tónica será lo que Adriana Terrazas esta prometiendo, solo le falto decir que pudiera lograrse dentro de DOS SIGLOS…. Y ella no estará… cuanta ridiculez de política, aun cree que puede engatusar con espejitos a los ciudadanos, se equivocó Enrique Serrano, perdón Adriana Terrazas.

Si hacen presidente municipal a Don Q. Chillito les prometo que nos anexamos a Texas y les prometo que ponemos de patitas en Villa Ahumada a todos estos políticos “prometedores” y sinvergüenzas para anexarnos sin lacras y sea más fácil y expedita la aceptación de los gringos… ¿Qué les parece?… Háganme presidente municipal y les prometo anexarnos a Texas o a Nuevo México, lo que sea más fácil y primero, les aseguro que con todo lo que tenemos debajo de nuestras patas de inmediato nos toman o, ¿porque creen que el Grupo de Duarte con cabeza de playa Enrique Serrano por conducto de Adriana Terrazas quiere hacerse estado? Si indejos no son, son ladrones, pero indejos no son.

Ahora bien, lo que se le olvida a Adriana Terrazas candidata del PRI a la presidencia municipal es que precisamente estamos como a ella le duele por la sumisión de gente como su padrino político Enrique Serrano y su guía moral César Duarte y todos los PRIistas que los antecedieron que a todo les decían “si señor, lo que usted mande” al gobernador en turno, cómplices han sido del estado en que se encuentra Juárez y a quienes les debería reclamar su DOLOR es precisamente a su partido el PRI y a quienes desde ese partido han ostentado el poder en el estado y el municipio, solo recordemos la función de Serrano en el Congreso del Estado y lo que desde ahí hizo para endeudar Juárez y quitarle lo que de recursos le correspondían, la cara de vergüenza se le debe caer a la candidata Terrazas decir que le duele, y, si le duele, le debe doler más porque ella misma forma, y formó parte, de ese grupo saqueador no solo de Juárez sino del estado de Chihuahua.

Y si alcanzamos a entender, y saber, quienes son los que formaron esos grupos de estudio y análisis para convertir Juarez en estado, son los mismos que hoy están sumidos en el miedo y el terror de perder sus canonjías y de obtener su VISA permanente a los Ceresos.

El Tren Ligero de Ciudad Juárez que promete Javier González Mocken es otra de las grandes “ocurrencias” del momento, muy llamativo el tema para el momento electoral, pero creo que se le olvidó al Súper Mocken que la ciudad está en quiebra, no hay recursos ni hoy ni mañana.

Solo podría ser posible esa obra si la relación con la futura administración federal fuera más que excelente y se destinarán recursos federales para lograrlo, porque del estado solo va obtener, si gana, una rica salsa de molcajete de chiles habaneros, entonces Don Súper Mocken ¿de donde…?

Le recomiendo Don Javier ver lo que la ciudad grita en prioridades antes de hacer factible ese proyecto, tal vez es un proyecto interesante, pero primero el drenaje pluvial (al menos) aún cuando creo que eso no lo veremos ni usted ni yo y lo sabe, por eso es fácil prometer un Tren Ligero para Juárez…

“El Juárez Pavimentado” como bandera de campaña de Armando Cabada, el Independiente, suena a burla o al menos que lo haga bajo el mismo concepto de que “no nos costará” a la ciudad como prometía con “Juárez Iluminado” donde nunca dio pies con cabeza, una vez dijo una cosa otras veces otras, lo batearon en el Congreso y fue quedando al descubierto la enorme subestima que tiene de todo mundo la dupla perversa de Armando Cabada y Rodolfo Martínez donde todos son indejos y ellos son los muy listos.

Creo que le volvieron a salir mal las cuentas a la dupla prometedora independiente Cabada-Martínez ya que no han sumado lo que costaría el “Juárez Iluminado” y el “Juárez pavimentado” y una vez que hubieran hecho las cuentas y las proyecciones debieron haberlos enfrentado con las QUEBRADAS finanzas municipales de las que tanto se estuvo quejando Cabada… o ¿nos estuvo mintiendo porque las cosas no les salían?

Nadie discute ni pone en duda que Juárez necesita ser pavimentada, pero por eso no salen las cosas bien porque deberían ponerse a pensar primero en PRIORIDADES y dejar de pensar en lo que se ve y se palpa porque mientras no se instale drenaje pluvial en paralelo con la construcción de las calles las cosas siempre se harán mal porque el drenaje sanitario y pluvial va de la mano con la pavimentación de la ciudad, ¿porque no pensar bien y en grande para beneficio de la ciudad y de obras de calidad y duración? Que resuelvan los problemas de la ciudad y no que el agua y los trabajos de drenaje obliguen a romper las calles que pavimentarían.

Pensar en la tranza primero que las necesidades por resolver en definitiva ha hecho de esta ciudad un RANCHOTE que con unos cuantos minutos de lluvia nos estemos ahogando y anegando las vías de tránsito, destruyendo el pavimento y la red de drenaje sanitario y causando estragos viales, proponer solo pavimentar es el resultado solo de pensar en lo que les va a dejar y el “Güerito” Martínez, el candidato a presidente suplente, está educado para ello, para eso se constituyó esa dupla de independientes.

“Un Juárez Ordenado” de Ramón Galindo candidato del PAN a la Alcaldía al menos pudiera sonar como una propuesta sensata y sin altísimos costos en recursos financieros o privatizaciones, tal vez pudiera pensarse así, solo que revisando la factibilidad de la unificación de las policías vigentes en la ciudad se encuentra que está la federal y la estatal y que difícilmente aceptarían ser fusionadas en una policía Metropolitana porque para empezar no somos varias ciudades juntas somos una sola y en el ámbito municipal está su policía municipal por lo tanto SUENA BONITO, pero es totalmente inviable la propuesta como esta ya que si quiere solo basta hacerla más grande y seguir siendo municipal, ni el estado y menos la federación soltarían a su ejército policiaco y el control de una de las principales ciudades de cruce, después de Tijuana, a los Estados Unidos y todo lo que ello conlleva y está implícito.

Es rimbombante y de marketing atractivo, pero no es posible y lo sabe bien Galindo porque conoce muy bien a Javier Corral, si el prometer lo hace atractivo, pos vamos prometiendo le escuche decir a un mercadólogo político en días recientes.

Lo único que tiene Ramón Galindo de atractivo como candidato es su cercanía con el gobernador Corral y eso pudiera traer beneficios a Juárez siempre y cuando las prioridades del Gobernador Corral empaten con ello, de lo contrario tendría que agacharse y decir “sí señor, lo que usted mande”

Cabada, González Mocken, Galindo y Terrazas saben de lo inviable de sus propuestas, pero como dicen por ahí:

“El prometer no mata, el cumplir es lo que aniquila”

“¿Prometes, pero con qué ojos apá?”

Siguen sin entender que los Juarenses somos ya adultos y las redes sociales nos ponen en contacto con la información que los medios tradicionales ocultan por chayoteros, controlan los medios, pero no las redes.