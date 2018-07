Tic Tac… El juego que los ciudadanos no jugaremos

By Don Q. Chillito on 23/07/2018

Hay que establecer posturas para que quede claro por donde andan las simpatías, o como masca la iguana, de este su seguro escribidor Don Q. Chillito así sin rodeos y sin rajadas y mucho menos cambios de bando.

No, Don Q. Chillito no es así, los tiene bien puestos y definidos cuando se define, pero también tengo que escribir lo que deduzco, presiento, percibo o me informan sea cual fuera el sentido, como será este caso…

Javier González Mocken ganó la elección, Javier Corral está haciendo bien las cosas en #justiciaparachihuahua, esas han sido las conclusiones de Don Q. Chillito y en ese sentido han sido sus publicaciones, a usted, estimado lector, le consta.

Pero existe algo que nadie escribe, denuncia, comenta por los medios y que puede ser algo con lo que vamos a vivir los Juarenses un tiempo como resultado de un acuerdo de voluntades políticas perversas que están jugando un juego en donde los ciudadanos no estamos increíblemente invitados a jugar:

Los intereses de grupos y personales, el revanchismo, la venganza, el rencor y odio político…

La traición política existentes en los políticos locales pueden llevar a algunos intereses a ponerse de acuerdo a pesar de sus enormes diferencias y de sus resentimientos que ante la oportunidad y coyuntura política que se les presenta por el inocultable desaseo y negligencias de la elección municipal que los lleva a tomar acuerdos para diseñar estrategias legales para obtener la codiciada presea presupuestal que es la Presidencia Municipal por fuera de las elecciones, sin los ciudadanos, los lleva a aprovechar el escenario que tanto les gusta que es el agandallarse lo que puedan.

Armando Cabada, Javier Corral, Javier González Mocken son los jugadores, Cabada fijó la ficha de salida, González Mocken la secundó y Corral “bajó” la mula.

Los juarenses tendremos que ser espectadores de que la ciudad podría ser gobernada por un PANista designado por el Congreso del Estado, que no tenga ninguna relación con ninguno de los dos grupos (Cabada-González Mocken) quien designará bajo la misma premisa a su gabinete de administración municipal salvo una posición muy importante dentro del municipio que continuará en su puesto, obviamente no está ligado más que a la administración y no a grupo alguno.

Todo producto del desaseo en el manejo de las casillas, en el conteo e incluso en las revisiones de las actas y de los votos y la prueba de ello es que los DOS candidatos impugnaron, lo que hayan impugnado, lo hicieron y te lleva a lo mismo, el desaseo marrano de la elección porque tan simple es que el perdedor impugne, pero que lo haga también el ganador no tiene precedente.

Definitivamente es un derecho inquebrantable el que tiene Armando Cabada a impugnar, pero ese derecho se convierte en la coyuntura de la oportunidad para lograr el escenario arriba descrito, como también es un derecho de Javier González Mocken el impugnar y ese derecho se convierte en la afirmación del desaseo que pudiera conformar la impugnación del primer impugnador, por donde se le quiera ver es increíble que el ganador haya impugnado.

Javier Corral, el gran observador, por supuesto juega sus cartas para lograr obtener la Presidencia Municipal, el proceso está caminando para que lo logre.

¿Quien juega en pareja con quien…? Tendríamos que revisar los acontecimientos y las personalidades, por un lado la animadversión total del Gobernador a todo lo Duartista, justificado y apoyado por los Chihuahuenses en su grandísima mayoría, y por el otro lado vemos que a Javier González Mocken ya se le acercaron, incrustaron y montaron los mamadores presupuestales del Duartismo como son los PRIistas rastreros y sinvergüenzas y eso por supuesto puso alertas rojísimas en el Gobierno del Estado por lo que es obligado pensar que la pareja de jugadores pudiera estar del otro lado.

Jugar en pareja con Armando Cabada en sí mismo representaría un gran riesgo para el gobernador por la forma de actuar de Cabada. Sin embargo, representa un riesgo menor que permitir al Duartismo en el Ayuntamiento.

Con uno de los dos pactó el gobernador sin duda alguna para llegar a lograr que se pudiera dar el caso de que se forme un Consejo Municipal para manejar la ciudad y sin duda será con un PANista.

El pretexto es visible, lo sucio de las elecciones, las aberrantes negligencias de los presidentes de casillas perfectamente bien ubicados, los resbalones e indecisiones del presidente de la AMEJ, el manejo de las boletas en custodia, la enorme cantidad de boletas marcadas hacia dos de los candidatos que forzosamente se tuvo que realizar cuando las boletas ya estaban en la AMEJ o al cierre de la casilla en contubernio con todos los presentes en el cierre, lo objetable de los directivos electorales del estado y algunas marraneadas más.

Al momento en que impugnan tanto el GANADOR declarado con constancia de mayoría por la AMEJ y el PERDEDOR es un claro indicativo de que algo anda muy mal en esa elección, así me mienten la madre por lo que escribo les digo algo anda muy mal en esa elección municipal, increíble que lo haya hecho el ganador.

A Armando Cabada lo han estado dejando llegar muy lejos, le están haciendo sus caprichos y eso no es más que el resultado de que se busca la invalidez de la elección, lo han dejado hacer lo que le dé la gana porque la política es tan sucia y con tantos expedientes abiertos Cabada simplemente eran para que le hicieran MANITA DE PUERCO y listo… Pero las cosas avanzaron ¿a beneficio de quién y para que?

En política no hay coincidencias, y circunstancias menos, todo es producto del conocimiento de la ley y los procesos para buscar los recovecos para actuar, pero ¿Quién tiene el poder para hacerlo, y lograrlo, en este juego de perversidades llamado elección municipal 2018?

La respuesta es sencilla, se llama Javier Corral y es el gobernador de Chihuahua, y va por Juárez para poder invertirle a la ciudad lo que por justicia merece desde hace tiempo.

Se los dijo Don Q. Chillito, ese es un escenario muy probable lo antes descrito seremos los espectadores pasivos de este juego los ciudadanos.

