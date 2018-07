Tic Tac… El juego de dos… la madurez de uno

By Don Q. Chillito on 13/07/2018

No nos vendrán a contar las muelas a los juarenses porque somos los espectadores de este show de perversidades en donde al candidato Independiente poco le han importado los ciudadanos y lo único que le importa, y en demasía, es la presidencia municipal y los negocios desde el poder, son muchos los compromisos y los pendientes que se deben cumplir que sin la presidencia municipal no habrá de donde.

Decían en mi rancho “si no gana, arrebata el gandalla” y con esa claridad ranchera se puede describir a Armando Cabada, un soberano intento de Gandalla.

Desde que no le fue favorable el resultado del PREP a Armando Cabada el Independiente se comenzó a preparar con toda una serie de acciones que al principio pudiera haberse entendido como necesarias por su justo derecho de protestar e inconformarse desde la óptica de su razón pero, conforme fue pasando el tiempo y comencé a observar las tendencias noticiosas de su Canal 44, las de él mismo y sus declaraciones “algo” no me empezó a cuadrar para que tuviera una lógica objetiva de búsqueda de la verdad, veía una acción coordinada más que a informar a desinformar, dividir, causar enojo, comencé a descubrir que había detrás toda una estrategia para un objetivo tendencioso definido, conforme pasaba el tiempo veía que algo muy perverso traía atrás Armando Cabada, su equipo y Canal 44.

Cualquiera que realmente analice imparcialmente el proceso y desarrollo del Cabadismo de estos 12 días se dará perfectamente bien cuenta del MANIPULEO de toda la información vertida sin necesidad de verterla, por un lado utilizaron el sistema VACUNA que es un proceso de curarse antes de que llegue la enfermedad justificándose como que estaban siendo agredidos y presionados, robados, acusando a todos mundo de que les estaban robando la elección cuando los números no le eran favorables, comenzaban a preparar a sus huestes para el enfrentamiento si era necesario, estaba preparando la embestida pero sensibilizando a la ciudad que era el a víctima, mentía con información falsa que luego no podía sostener…. Estaba amedrentando a la AME e intentándolo con la población, echo andar con toda la fuerza de sus medios el CHANTAJE.

La AMEJ ha sido muy cauta porque tiene que serlo por lo mismo cerrado de la elección y porque conocen la estrategia final Cabadista… LA ANULACIÓN.

Armando Cabada le ha tirado a no aceptar el resultado por más que haya declarado que hasta con un voto de diferencia lo aceptaría, ha venido juntando supuestamente elementos, (que se han corregido en el conteo), del proceso para poder solicitar la ANULACIÓN de la elección municipal, ese ha sido su objetivo final por el cual han venido trabajando estos 12 días todo el grupo Cabadista, buscaban a judicializar la elección total solicitando la anulación y con ello frenar la entrega de la constancia al Lic. González Mocken.

Si tienes la seguridad como ganador, o tienes la inquietud de que pudiera haber empate las actitudes profesionales, éticas y de valor es darle la oportunidad a que la autoridad haga su trabajo y determine el resultado y durante ese lapso guardas prudencia y silencio en espera del resultado, Armando Cabada jamás actuó así, sino todo lo contrario, ha venido actuando todo este tiempo como un mal perdedor baste ver todo lo que desarrolló en entrevistas y en su canal 44, ahí esta la prueba por mas que digan cínicamente que son imparciales y respetuosos porque se fueron contra todos aquellos que no se sometieron a sus designios e intereses, actitudes y acciones reales que no son simétricas con las palabras de todos los Cabadistas involucrados.

Todo lo contrario con el candidato que desde el primer conteo (PREP) la tendencia lo daba como ganador de la contienda, el Lic. Javier González Mocken de MORENA, quien asumió la actitud respetuosa, de silencio y de espera porque había la seguridad en él y en su equipo que eran los ganadores, no hubo declaraciones hasta que tuvieron que hacerlas forzados por la soberbia y petulancia del perdedor Armando Cabada.

El buscar la anulación de la elección por Armando Cabada le da la oportunidad de reagruparse y volver a competir y según él subir más sus posibilidades de ganar.

De lo que no se ha dado cuenta Armando Cabada es que su tiempo terminó, su proyecto se derrumbó y que es hora de agarrar maletas e irse a su casa en El Paso donde ha vivido siempre incluso donde realizaba su noticiero nocturno del Canal 44, la ciudad no puede estar sujeta a los caprichos y rabietas de un pésimo perdedor, de un personaje que realizó un pésimo trabajo en la presidencia y la elección fue un referéndum a su gestión, no le alcanzó ni los CUARTITOS multicolores, ni los parches de la ciudad.

Debe ver hacia adentro del Ayuntamiento porque ahí está su derrota, debe reflexionar sobre su persona porque fue su principal enemigo.

“No puedes arrojar una lata de cerveza en la cara de un ciudadano al que consideraste inferior a ti y no pagar las consecuencias de tu prepotente y ebria actitud”.

¿Quien gana con una anulación de las elecciones municipales?

El congreso del Estado determinaría un Alcalde provisional mientras se vuelven hacer las elecciones, el gobernador Corral se pondría feliz porque sería música para sus oídos y proyectos.

Armando Cabada que lo pide y el Gobernador Corral que pondría a Ramón Galindo en la Presidencia.

Al cierre de esta columna aun no hay entrega de constancia por lo que Don Q.Chillito pronostica que se la dan a Javier González Mocken y Armando Cabada judicializa la elección en vías de solicitar la anulación…. Lo puede hacer, ha venido preparando todo para llegar a ello.

Los cabadistas le apostaban a alargar lo tiempos de la entrega-recepción, ellos sabían que estaban perdidos, pero cada día que pasara, era día que tenían para tratar de limpiar el cochinero en las direcciones.

Ahora ya con la presunción de la entrega de la constancia de mayoría del electo Javier González Mocken, empieza el correr de funcionarios a esconder lo que se pueda, porque deberán entregar a Mocken o en el caso de la anulación al Concejo que se establezca.

Donde dicen que están súper preocupados es en la tesorería ya que se rumora que quien encabezará los trabajos de recepción en esa dirección es la ex-directora de egresos, la contadora Paola Ruiz, a quien ya conocen por su carácter firme, rectitud e incansable, pero sobre todo conocedora de la tesorería al dedillo ya que se sabe, era quien manejaba la tesorería detrás del Dr. Miguel Orta “Tesorero Municipal” en la administración de Serrano-Mocken.

Don Q. Chillito así define a Armando Cabada hoy:

“En psicología, la “disonancia cognitiva” se presenta cuando una persona tiene dos (o más) creencias o emociones que se contradicen entre sí, por lo que, para reducir esa diferencia, tratan de buscar explicaciones para justificar el lado hacia el que se inclinará”.

Y así va actuar.