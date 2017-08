Tic Tac… Descuido o propósito

By Don Q. Chillito on 11/08/2017

Yo voté por un hombre inteligente que buscó y logró, ser independiente. Que tenía en su brújula acabar en la administración municipal con los que tanto han medrado con el “amor a Juárez”.

Yo voté y en mi entorno, además, hice campaña de convencimiento a favor de Héctor Armando Cabada Alvídrez… MEA CULPA.

Hoy recelan los conceptos que en aquel entonces exponía para lograr la mayor parte de votos a su favor en mi entorno. Independientemente de que había muchas circunstancias que ayudaban a emitir el voto en el sentido Independiente; el hartazgo social uno de ellos y sin ninguna alternativa viable en las otras opciones.

Nadie que fuera atractivo para emitir el voto a su favor, eso definitivamente fue un fuerte apoyo a la candidatura independiente en el rubro del voto libre y pensante. La muestra me la dio mi casilla, una casilla tradicionalmente PANISTA que en las elecciones del 2012 fue Morena en la presidencial y en lo demás mantuvo su voto PANISTA y en el 2016 arrasó el Independiente y el PAN en la gobernatura, es una casilla voluminosa de votantes que ejercen el voto diferenciado, una zona donde las cuadrillas de promoción del voto de los partidos han sido corridos, no se les necesita.

Pues bien, el presidente Cabada sigue de error tras error. Lo siguen bateando como piñata sin dar tregua para re-pensar las cosas, una tras otra; crasos errores que ya me lleva a preguntar: es por ¿descuido? Es por ¿ignorancia?, Es por ¿tontez? O forma parte de una estrategia perfectamente bien planeada que lleva al presidente Cabada a ponerlo en el papel de víctima y eso, la imagen de víctima, políticamente bien manejado logra votos y objetivos…

Se pondera la víctima y se “engrandece” el personaje ante la lástima y consideración de los votantes, o bien, se logra enaltecer a la víctima, ya que los mexicanos siempre nos sumamos a los débiles ante los fuertes y poderosos; de ahí pudiera emanar el término de los “obscuros”, pero definitivamente vemos que se busca el poder a como sea y a costa de lo que sea. En esta administración no se ha podido hacer nada…

El presidente Cabada ha sido, en todo, bateado por el Congreso del Estado.

Recientemente en su petición de inclusión de observaciones a la Ley Electoral de Chihuahua, “omite” protocolos elementales para que, como Presidente Municipal, el Congreso lo tome en cuenta…

La ley lo habilita, junto con su Cabildo, a presentar las observaciones que considere necesarias y el Congreso estaría obligado a tomarlas a cuenta por ley, por tiempos, por protocolo y por cortesía parlamentaria; independientemente de si sean consideradas o incluidas en la ley.

Sin embargo, el presidente Cabada OMITE lo básico, lo que difícilmente me lleva a entender otra cosa, más que no sea una OMISION CON PROPÓSITO y me lleva a descubrir que es con la firme intención de ser la víctima del Congreso del Estado; si no que también pudiera haber sido un intento de CHANTAJE. Para mi juicio muy personal, considero que el presidente Cabada busca presentarse como la VÍCTIMA del Congreso con todos los posibles beneficios que, de lograrlo, le acarrearía.

Una percepción mayoritaria de la sociedad Juarense es que “al presidente Cabada no lo dejan trabajar…” Y ahí la inteligencia de llevarlo a víctima ante los rotundos fracasos de “Juárez Iluminado”, las denuncias de corrupción dentro del municipio y la TERQUEDAD de hacer las cosas por sus pistolas, todo eso lo intenta borrar con una “condición de víctima”.

Definitivamente se retomó la imagen política deseada para el presidente Cabada después de los tontos y crasos errores de Rodolfo “El Guerito” Martínez, el descuidado Administrador de la Ciudad; el responsable de haber abierto tantos frentes sangrantes innecesarios al presidente Cabada. Lo lamentable es que ese “Administrador” sigue cobrando de nuestros bolsillos, le encanta el dinero del erario y por él vende su alma al diablo, pero el presidente Cabada sigue sin entenderlo.

El presidente Cabada reconoce por fin que el DAP no da recursos para su proyecto de Juárez Iluminado, ya quedaron atrás aquellas declaraciones que forman parte del sustento de la negativa hacia su proyecto madre por los que él llama “los oscuros” y en donde decía, tajante, “Juárez Iluminado se paga con el DAP” y que sus comunicadores remachaban a diario en su canal de noticias, para después cambiar con autorización del Cabildo que “se pagaría el Juárez Iluminado con el DAP y si no alcanza se paga con recursos propios” y sus comunicadores remache y remache con esto a la opinión pública.

Desde entonces a venido cambiando de estrategia hasta reconocer hoy de que si hay alternativas “y de que no se puede pedir crédito…”, en si mismo son los argumentos de los “obscuros” y los oponentes al proyecto Cabadista; es decir, les concede la razón…

El Nuevo Amanecer multicolor no se inmuta y declara que se gastaron 250 mil pesos de los dineros del erario de Chihuahua para atender a los GALILEOS, grupo que no es otra cosa mas que un frente contra la decisión de los mexicanos de votar y hacer presidente a quien considera que debe de ser. Es tanta la preocupación, el temor, el pánico de que llegue uno que no es del sistema y que comience a poner orden en los políticos vividores, malhechores, corruptos, sinvergüenzas e hijos de toda su progenitora madre que han vivido del sistema y dicen que lo quieren cambiar, que el sistema actual ya se agotó y pos yo les digo de nueva cuenta… ¡QUE SE LOS CREA SU ABUELA¡

Si realmente quisieran cambiar las cosas el Gobernador Corral no hubiera dispuesto ni un peso del erario para atender a esta bola de vividores hipócritas y corruptos TODOS, digo esa sería una señal de cambio, o ¿que piensa usted estimado lector?

GRUPO GALILEO… “cambiar para no cambiar” le guste o no le guste al GALILEO gobernador Corral eso es lo que buscan.