Tic Tac… Desafortunadas Declaraciones…

By Don Q. Chillito on 09/10/2017



La respuesta del presidente Armando Cabada a los Regidores, del PRI principalmente, fue muy contundente, oportuna, acertada y dicha con toda la verdad respaldada por el conocimiento, las circunstancias y los gritos de auxilio del estado en que dejaron la ciudad en sus administraciones.

Contundente por los hechos vividos e imposible de negar por lo pésimo y corruptas de esas administraciones pasadas. Administraciones que saquearon y como “AMABAN JUAREZ” no hicieron nada por demostrarle ese sublime amor que decían le profesaban, era peor que el amor apache lo que los hijos de su desnaturalizada probeta le dieron a Juárez, por lo tanto buena tapada de BOCOTA les dio el presidente Cabada y digo bocota porque como les dijeron: “tienen que tenerla muy grande para que les quepa su cola”

Mejor se hubieran quedado calladitos, pero su cinismo, desmemoria y coraje les gana siempre…

No es responsabilidad de quienes escribimos cuidar a los Independientes, a los miembros del PARTIDO iNDEPENDIENTE que ya va anunciando su color poquito a poquito en una parte del país.

Estamos hartos de los partidos si, pero tampoco podemos ser cómplices silentes de las simulaciones de independencia. Hasta hoy hay mucho compromiso entre los que navegan ya con la noble bandera de “independientes”. Han aprovechado los camuflajeados el marketing político de la palabra independiente.

Ya no mas simulaciones ni engaños. Tampoco les vamos hacer la “faena” a los partidos. No mas “venta de sueños” sin inventario y sustento, si se identificaran como “candidatos ciudadanos” menos les quedaría, ya que provienen todos de partidos políticos, y desgraciadamente del PRIAN.

Desafortunada declaración del presidente Cabada con referencia a los AUTOS PAFOS, una declaración equivocada y cómplice de la ilegalidad, la permisividad y la impunidad que lo ha puesto, incluso en una situación jurídica posiblemente muy delicada si alguno de los ciudadanos nos decidimos a interponer denuncia en contra del presidente Cabada.

Hay que entender que no es un problema que se origina en el municipio, el de los autos CHUECOS O PAFOS, se origina en las aduanas fronterizas; ahí nace la fuente de ingresos de ese negocio, continua ante la complicidad del SAT y le cae con toda la responsabilidad por la seguridad que la ley conlleva y obliga por la circulación de autos sin placas legales, sin el pago de impuestos e introducidos de contrabando.

Las autoridades están ante un DELITO evidente al que se niegan actuar como lo marca su responsabilidad, su obligación… y públicamente reconocido que no se va actuar para aplicar la ley y el orden porque NO va afectar el patrimonio de los Juarenses…

DESAFORTUNADA DECLARACIÓN del presidente Cabada, convirtió a Juárez una ciudad dividida entre DERECHOS y CHUECOS. Ya viene el refrendo de placas donde los DERECHOS vamos a tener que desembolsar recursos que no tenemos y que hacerlo “afecta nuestro patrimonio” dicho en el mismo sentido de la declaración del presidente Cabada…

Y en el mismo sentido, es “afectar el patrimonio” de los Juarenses cuando los TRANSITOS detienen a los DERECHOS por falta de una placa, de una luz, de un engomado, de la licencia porque implica multa o mordida y esto va directamente al bolsillo patrimonio de los Juarenses, por supuesto se comete una infracción como circular sin placas o con placas ilegales, toleradas y otorgadas por las “AUTORIDADES PAFAS” respetadas por las autoridades municipales según la declaración desafortunada del presidente Cabada.

Es “afectar el patrimonio” de los Juarenses los dictámenes de desalojo emitidos por los juzgados civiles porque desprenden del patrimonio inmobiliario a los Juarenses exactamente igual que quitar un auto que circula CHUECO y que se protege por el municipio para no “afectar el patrimonio de los Juarenses”.

Alguien no esta entendiendo sus responsabilidades o de plano los Juarenses no tenemos la capacidad intelectual para entender al presidente Cabada que tiene que asumir la decisión de lo que es BIEN Y MAL por todos nosotros, y por las leyes.

Señor presidente Cabada usted está afectando los intereses de sana convivencia de los Juarenses al priorizar sus necesidades de “supuestos votos” sobre la seguridad y el orden de la ciudad y desgraciadamente presidente Cabada lo declaró a la ciudadanía Juarense rompiendo SU JURAMENTO de hacer valer y salvaguardar las leyes y el bienestar social.

El estado no canta tan mal las rancheras y que padre es escuchar a Ramón Galindo declarar que no se puede actuar cuando una de las partes no quiere actuar, torero chafa porque si el municipio no puede el estado también tiene su propio ejercito armado y con poder para meter el parque vehicular en orden. Si no quiere el municipio debería de poner la muestra de que si quiere el estado y actuar en consecuencia, pero cuando se domina el juego de Juan Pirulero, todo es viable a través de echarle culpas a otros.

Bien puestos los pantalones del presidente Cabada en el asunto de los estacionamientos como el de la Central de Autobuses, bien por ello. Esas son las acciones contundentes a las cuales le apostamos a Armando Cabada al llevarlo a la presidencia municipal, pero a veces vemos que todo depende de sus muy particulares intereses, no es permanente ni es parejo.

UBER y los taxistas de nueva cuenta con sus panchos. Volvemos a manifestar que se está creando un problema para aplicar la solución (Ley de la Manipulación) por parte del pulpo del transporte PRIista ya que ante tanto problema de violencia entre los UBER y los taxistas quieren mandar el mensaje a la población de que “los tienen que meter al orden” y suavizar el apoyo ciudadano que tiene UBER en la ciudad.

UBER paga impuestos y los TAXISTAS no, UBER vino a desplomar las tarifas de servicio de pasajeros que los TAXISTAS prácticamente asaltaban a sus clientes en el cobro del servicio y esto lejos de afectar al chofer afectó a los concesionarios y propietarios afiliados al PRI, por ello los quieren regular y regularizar las tarifas para tenerlas bajo el control del pulpo del transporte, los señores patrocinadores de campañas del PRI…

Aunque también hay quienes dicen que Mr. Cabada tiene un titipuchal de UBERs circulando, los más alegres hasta trescientos le suman….

Don Q. Chillito tiene información de que son ya 90,000 personas registradas como prestadores de servicio a través de su plataforma en Ciudad Juárez. 90,000 ciudadanos que están pagando IMPUESTOS al ejercer un servicio que antes no pagaba.

“Estamos peor que cuando estábamos peor” tremenda declaración de Alejandro Loaeza que trae implícita un realidad a la cual él mismo esta mas que comprometido a ampliar y fundamentar su dicho.

Se puede o no coincidir con su declaración, pero es necesario saber con certeza el porque, sobre todo porque si el presidente Cabada se lanza a la reelección él es quien deberá tomar las riendas del municipio como Alcalde Suplente Electo, nadie más, aunque le quieran hacer creer al flamante city manager lo contrario; Loaeza fue electo por los Juarenses y le tocará trabajar con el Gobierno del Estado que es a quien va dirigida tan tremenda declaración…

Todos en algún momento tenemos que recordar que, y mas si andas en politica, “La politica es el arte de negociar” y no se puede negociar con el garrote.

Apliquemos el “si ya sabes como soy, pa que me invitas…”

El Gober Bigotón es delicado en la crítica y muy afecto a la sinergia obligada y le quedan 4 años, al municipio Independiente solo 1…