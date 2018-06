Tic Tac… ¡Debate de comadres!

By Don Q. Chillito on 06/06/2018

Un debate a la “Juárez” porque no nos alcanza para más. Haberlo hecho en un antro y dirigido por un DJ nos hubiera resultado mas interesante.

En lo personal me aburrió y di por terminada mi presencia televisiva, los participantes NO TRAEN nada en el morral, lo traen vacío, me dije, cuando me sobre tiempo lo continuo viendo para poder escribir con verdad y no de oídas de lo que digan y escriban terceros.

De una cosa estoy bien cierto, sin necesidad de oír el debate de las comadres desgreñadas, y es que Juárez al día de hoy, es el resultado de las administraciones de los 3 y de la Diputada. Tres de ellos como presidentes municipales y una como Directora de Desarrollo Social y monigote del grupo Duarte-Serrano con muy mal recuerdo de honradez y corrupción; y quien además propone por hacer un Estado para el control total de su grupo saqueador y ladrón.

Mas falsa y hueca su propuesta, porque si los Laguneros de Coahuila lo negociaron como recompensa con EPN y hasta hoy pura salsa de molcajete con chile habanero han recibido y vaya del poder económico de los proponentes, Soriana y Lala y era como correspondencia a su actuación en la presidencial 2012.

Todos ellos, los 4, hablaron de corrupción y que ellos tienen la respuesta para lograr erradicar la corrupción, pues claro, es el tema de la izquierda que ha logrado cuajar en la sociedad profundamente solo que se les olvida que para poder erradicar la corrupción es necesario PREDICAR con el ejemplo como se los espetó el candidato del PRD y ni Adriana Terrazas, ni Armando Cabada pueden hablar de corrupción.

A Ramón Galindo y a Javier González Mocken tal vez se las podamos aceptar y creer, tal vez un poco porque no hay nada que se les señale de corruptos, pero los otros dos: vergüenza debería de darles hablar de que van a luchar contra la corrupción, contra Galindo y Súper Mocken solo mentiras y perversidades les lanzaron sus contrincantes.

Fue Ramón Galindo el que inició con los diretes y señalamientos, pero si usted es observador se habrá dado cuenta de que el show estaba armado debidamente, y el único que no tenía preparado su sketch fue Súper Mocken y los candidatos complementarios porque si observa, Galindo, Terrazas y Cabada lo traían bien preparado y gráficamente listo…

¡Ya por ahí va diciendo!

En un verdadero DEBATE por supuesto que no sabes como se pueden venir las cosas, no sabes lo que trae el otro y por lo tanto no traes sustento alguno y menos gráfico…. Puro show, no traen nada, todo estaba montado, puro perder el tiempo con estas formalidades… puro circo – maroma- teatro.

Si hablamos con verdad el que presentó un programa real y preciso de trabajo con promesas fue Ramón Galindo y que no son descabelladas y si muy factibles. Habló de realidades y de esas que deben servir para hacer un proyecto de trabajo municipal que trascienda.

Javier González Mocken solo fue enunciativo de las ideas, pero muy superficiales, no hay un proyecto definido aún o al menos no se logro ver así. Sin embargo, fue el mas centrado, cauto y contundente; obviamente porque la experiencia dicta y manda, pero considero que el Súper Mocken le apuesta muchísimo al efecto AMLO y la verdad no esta equivocado.

Cuando hablaron de seguridad es precisamente en ese tema donde “la puerca torció el rabo” y brevemente les explico porque:

Ramón Galindo y Armando Cabada con que cara pueden hablar combatir la inseguridad si ambos son responsables tolerantes de que los AUTOS CHUECOS y PAFOS circulen por la ciudad ¿Cómo pueden hablar de combate a la inseguridad con esta agresión a la ley y reglamentos? Porque son los dos niveles los responsables, Estado y Municipio, siendo mas el municipio porque tiene la autoridad de hacer efectivo el Reglamento de Tránsito vigente, pero el estado también y Galindo era el representante del gobierno en Juárez. Si Armando Cabada denuncia en el debate que le es extraño que la violencia se dispare precisamente en el momento electoral donde busca la reelección y simplemente da a entender que esta proviene de sus enemigos políticos (así se lo espetó Adriana Terrazas después de su comentario para corregirlo…) Entonces señor Cabada, si tiene la evidencia para denunciar en un momento importante como el debate ¿porque no había actuado…? Cabada ha puesto en evidencia clara que hay políticos que pueden mover la violencia a sus intereses… Grave es esto, muy grave y mas grave es que tenga la evidencia y se la calle… ¿le faltarán pantalones y se le doblan las corvas o son falta de huevos…? Como una vez se lo dijeron en su cara…

No estuvieron todos en contra de Cabada como el dijo al término del debate, que no se adorne ni se sobre estime.

Lo que pasa es que le espetaron en su cara las verdades y el sustento de Don Q. Chillito es que era el mejor preparado, y después de Galindo, fue Cabada quien mas agredió con su “sutileza velada” y su verborrea de periodista; como si su verdad fuera absoluta…

Ni de Seguridad ni de Corrupción tienen cara para emprender acciones para erradicarla, solo basta por ejemplo ver la planilla de Cabada para darnos cuenta por donde van los negocios…

El Debate y las carabinas de Ambrosio son lo mismo, no sirvieron para nada más que para mostrar la pobreza de candidatos que traen vacío el morral.

¿Porqué los candidatos no anuncian quienes serían sus funcionarios si llegaran a ganar?

Con eso nos daríamos cuenta de por donde andarán las cosas.

Don Q. Chillito considera que este Debate se lo lleva Ramón Galindo junto con Javier González Mocken y definitivamente los grandes perdedores son Armando Cabada y Adriana Terrazas.

Nadie le pudo señalar nada a González Mocken, aunque lo intentó Cabada con una mentira insostenible donde el Súper Mocken lo confirmó como mentiroso y menos lo rebatieron cuando el mismo se auto calificó que no es corrupto.

Todos los demás se quedaron callados hacia esa calificación del candidato y sinceramente creo que es porque simplemente NO HAY nada que le puedan señalar, como tampoco a Ramón Galindo, de los demás mejor no hablamos, pero por supuesto haciendo a un lado a los candidatos complementarios…

“Lo que más me molestó no es que me hayas mentido sino que, de aquí en adelante, no podré creer en ti”

– Friedrich Nietzsche

Creer en Armando Cabada y/o Adriana Terrazas esta prohibido.

Creer en Ramón Galindo Noriega y/o Javier González Mocken debe ser con reservas, demos oportunidad.