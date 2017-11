Tic Tac… Cuando te alcanzan las mentiras

By Don Q. Chillito on 06/11/2017

Es obvio que estar en los medios de comunicación y ser líderes locales en noticieros en los estratos populares, te da un handicap importante: te las sabes de todas, o al menos conoces como manipular la información y crear los antídotos necesarios para vacunarte, para poder evitar ser descubierto, para evitar seguir perdiendo credibilidad, para intentar disminuir la ola de verdades que se están poniendo encima de tus “verdades ad hoc” a tus intereses; porque “Cuando te alcanzan las mentiras” se produce el efecto domino…

Es de saberse que cuando se miente se tiene que seguir mintiendo para construir un hálito de “verdad” a la mentira o buscar la forma de restarle fuerza al tsunami de la verdad a través del descrédito hacia la parte que demuestra y argumenta la verdad…

En este mundo matraca solo hay TRES verdades y no mas, TU verdad, MI verdad y LA verdad, lo demás es jugarle a loco, hacerse buey o buscarle chichas a las gallinas.

Es ley fundamental de conciencia, responsabilidad y lealtad a las fuentes de la información no hacer pública la fuente de su información a menos de que exista la autorización para hacerlo.

Cuando es una acción de denuncia normalmente la fuente es guardada en secrecía asumiendo el comunicador algún riesgo por su difusión, cualquiera que esté en el medio sabe perfectamente bien sobre este código de ética no escrito que rige la actividad, desconocerlo es buscar ser pernicioso…

El canal oficial del Ayuntamiento Independiente de Ciudad Juárez, el Canal 44, ha iniciado una campaña perniciosa, perversa y manipuladora para “intentar” desmerecer la información de los comunicadores, periodistas o investigadores que han venido denunciando al proyecto Independiente y todas sus incompetencias, falsedades, pleitos, tranzas, intentos de latrocinios, falsedad de declaraciones, perversidades, distorsiones de conductas, agresiones a la moral y buenas costumbres a través de una campaña televisiva en su canal denominada “CHECA LA FUENTE”.

Don Q. Chillito y el equipo de analistas de Juárez a Diario, no recuerdan jamás haber observado una campaña que persiga en su fondo la censura tácita al descrédito de otros medios.

Esta campaña esta claramente dirigida a menospreciar la voz de los portales líderes de un nicho, como lo es Juárez a Diario o Politikkon, por mencionar solo algunos. Es sin duda alguna una campaña para vacunarse sobre lo que dicen los medios electrónicos y es entendible, desde su punto de vista oficialista, pero de ninguna manera correcto, mucho menos ético.

Don Q.Chillito se ajustará hoy y siempre al código no estrito de la secrecía de sus fuentes porque damos información de valor investigado y confirmado, somos un conducto de denuncia ciudadana y respetamos las necesidades de nuestros colaboradores de la información.

Lo que hemos denunciado y publicado en los momentos oportunos. Todo confirmado al poco tiempo por los propios actores. Nuestras fuentes son fiables, porque emanan de la voz misma de los actores y de su circulo cercano, pero secretas como el secreto de confesión.

Esta campaña busca que se pierda la legitimidad o credibilidad sobre los comentarios o escritos de quienes aportamos una versión sin sesgo, buscando anteponer la voz oficialista. Yo le pregunto, estimado lector…

Cuando el presidente Cabada dice “los oscuros” ¿cual es su fuente?

Cuando el presidente Cabada informa que sus proyectos “son viables”, ¿Cuál es su fuente?

Cuando el presidente Cabada dice “Vamos bien”, ¿Cuál es su fuente?

Cuando el presidente Cabada dice que “Juárez es seguro”, ¿Cuál es su fuente?

Las mismas agencias internacionales de información promueven las noticias sin dar sus fuentes y quienes las compran hacen referencia como fuente a la agencia informativa y hasta ahí, las fuentes quedan perfectamente protegidas por la secrecía de la agencia.

Creo que para el PARTIDO INDEPENDIENTE y sus voceros lo excelente sería que no hubiera críticos, que todo mudo alabáramos su liderazgo y guardáramos silencio ante las constantes denuncias ciudadanas, ¿pero que creen? Se les atravesó Don Q. Chillito.

Se acercan los tiempos de definiciones y tendremos todos los ciudadanos que tomar la decisión de que es lo que consideraremos bueno para nuestra Ciudad. Las alternativas que se nos van a presentar en el abanico de candidatos tanto de partidos como los del naciente PARTIDO INDEPENDIENTE.

Les pregunto a mis estimados lectores de Tic Tac, nomás para que le midan el agua a los camotes, ¿ustedes vieron instaladas mesas de recolección de firmas o grupos trabajando en ese sentido en la ciudad a favor del candidato independiente a la presidencia de la República el Senador Armando Ríos Piter?, los buscamos y por ningún lado los encontramos, entonces ¿Cómo es que se llevó 25,000 firmas de apoyo de Ciudad Juárez…? Dicen las malas lenguas que “piensa mal y acertarás”

En el asunto de la controversia constitucional que el Ayuntamiento Independiente interpuso en contra de las facultades del Síndico, que es propuesto por los partidos y votado por los ciudadanos, ante la Suprema Corte de Justicia y que esta en proceso de revisión me permito comentarle, estimado lector, que es una mas de las indejadas del grupo de asesores del presidente Cabada, sea Rodolfo “El Guerito” Martínez o los abogados ilustres asesores del Ayuntamiento, sumisos que no ven mas allá de sus narices al dar pie y cabida a un desahogo visceral del preciso Cabada, porque en su visión equivocada ve en la figura del Sindico el nombre de Aarón Yánez / PRI y no la institucionalidad de la figura del Síndico para control y contrapeso, y si, para que vea que no es asunto personal, en este caso el Síndico tiene razón en sus comentarios y observaciones vertidos a la prensa local, ni negarlo ni ocultarlo, tiene toda la razón.

Y vayamos mas lejos, es la prueba irrefutable de que el grupo independiente en el Municipio no es un grupo abierto ni amante de la transparencia. No quieren ser vigilados, auditados ni supervisados por nadie y lo que pudiera darse en ese sentido es bloqueado por ellos.

No quieren SUJETARSE a la ley de responsabilidades y a la ley anticorrupción, es un hecho demostrado con sus acciones y actitudes, habrá que recordarle al Alcalde, que el municipio no puede ser manejado a voluntad propia y nada mas como el pudiera manejar sus empresas, el dinero del Municipio es dinero de los contribuyentes y no de Armando Cabada y tiene que ser vigilado, supervisado, auditado y denunciado si fuese el caso, le guste o no le guste. Tiene que aprender que en política deben existir contra pesos en estos nuevos tiempos…

Las mismas acciones y hechos que realizan los municipales independientes nos dan todos los días materia para escribir. Es increíble la velocidad de los desaciertos y todo por la soberbia y el ego del edil en jefe que no se ha dado cuenta aún como a lastimado un proyecto político de cambio que anhelábamos los juarenses y que le confiamos a él, simple y sencillamente se pasó de listo, o no pudo con el paquete por la enorme carga de compromisos con los que llegó a la presidencia municipal. Por todos lados le ha salido el tiro por la culata, por el lado de la controversia constitucional también saldrá muy exhibido…

“El que nada debe, y nada oculta, nada debe temer”

Se nos vienen tiempos de definiciones de las verdaderas composiciones políticas en el estado, esas que permanecen ocultas, pero que tienen peso y marcan diferencias, los intereses comunes, la hermandad de los objetivos y las sociedades para obtener para su beneficio los dineros públicos de los contribuyentes van a quedar mas que expuestas en las definiciones de las candidaturas para las elecciones de todos los puestos de elección popular del 2018.

La verdad estimado lector, se va a quedar sorprendido de cómo se las gastan y camuflagean los políticos, como engañan, habrá materia de sobra para escribir, de hecho ya se comienza a dar cuenta en editoriales domingueros de ello, y hablan con conocimiento y con razón todos los escribanos …. “Caras vemos, corazones no sabemos”

Habrá mucha tela que cortar para el armado de los “Expedientes Secretos Q.” ¡Espérelos!