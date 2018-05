Tic Tac… Cuando se tiene impunidad para matar

By Don Q. Chillito on 25/05/2018

Ciudad Juárez, Chih. – Esta ciudad Juárez fue construida sin pensar siquiera en las mínimas medidas de seguridad para los peatones, esta ciudad fue pensada para automotores y los “pensantes” políticos, responsables del diseño de Juárez, por supuesto que nada saben de peatones, ni los voltean a ver mas que cuando necesitan su voto.

Por ello no saben de sus necesidades dentro de la ciudad y las pruebas de lo que hoy les dice Don Q. Chillito están a la vista de todos, todos los días…

A ver si alguien de ellos tiene los tamaños y la vergüenza de rebatirme lo que aquí afirmo y señalo con índice de fuego, “todos los que construyeron la ciudad JAMÁS pensaron en los peatones, en esos que al momento de las elecciones por ellos se desgarran con cinismo las vestiduras”.

El Blvd. Independencia, la Gómez Morìn, la Tecnológico / Paseo Triunfo por poner unos ejemplos. Basta circular por ahí para darte cuenta de la “brincadera y corredera” de peatones por esas importantes avenidas para alcanzar su cruce al otro lado, es increíble ver y constatar esta situación.

En algunos tramos de ellos hubo recientemente el “beneficio” del PMU y es donde más descuidada está la seguridad peatonal, para que no nos vayan a salir con que las vialidades están así por los tiempos en que se construyeron…

Y por otro lado, los “atenuantes” para los que por su negligencia, descuido e incompetencia atropellan a los peatones cuando por el mismo efecto de fuerza el peatón es la parte débil de la ecuación. Sin embargo, parece ser que los ponen por igual donde las circunstancias no cuentan para un diagnóstico de responsabilidades…

Circular sin luces encendidas en la madrugada y en exceso de velocidad por supuesto no cabe ningún atenuante y en vía rápida menos y hablando por celular tampoco… Mas califican como responsable al peatón fallecido.

Sin ser un experto Don Q. Chillito, pero con el solo observar detenidamente el impacto en el auto que mató a la enfermera me dijo que fue perfectamente bien centrada la víctima, lo cual indica que hubo la oportunidad de ver claramente a la víctima y actuar en su momento.

Estar centrado en el frente del vehículo es claro indicativo de si hubiera ido en su obligación de conducir, en estado de alerta; el conductor pudo haber actuado para tan siquiera esquivar a la víctima que es muy diferente a lo intempestivo.

Finalmente señalan como responsable a la enfermera fallecida por el impacto, solo faltaría que le cobrarán a sus deudos los daños del vehículo…

Ese simple hecho, de señalar a la víctima como responsable en este caso, nos manda el mensaje de que cualquiera se puede quitar la responsabilidad por su irresponsabilidad o sea, MATAR impunemente con un vehículo automotriz.

Manejar un vehículo te pone en ventaja sobre un peatón. Es obligatorio y mandatario el estado de alerta en la conducción.

Manejar violentando el reglamento de tránsito son agravantes de responsabilidad del conductor porque lleva ventaja acompañado de negligencia.

Y como mencionamos al principio, súmele que las vialidades de la ciudad no están diseñadas para proteger y salvaguardar la seguridad de los peatones, no hay cruces suficientes y seguros para ellos… o ¿alguien puede decir lo contrario?

Ayer iniciaron las campañas políticas para presidente municipal y diputados locales, no olvidemos que 3 de ellos ya fueron presidentes y saben muy bien lo que no hicieron.

Acabo de escuchar a Armando Cabada y sólo concluyó, porque la verborrea televisiva me abruma y aburre ya, que él hizo mucho; pero no me dice que, así con pelos y señales porque su administración ha sido un reflejo en un espejo de una administración PRIista, sin duda alguna…

Acabo de escuchar a Ramón Galindo y aunque hace tiempo también fue presidente municipal su propuesta es muy aburrida; porque lo que propone lo pudo haber hecho en su gestión y no lo hizo salvo que, efectivamente, ejerció con lo que hoy predica, no deuda…

Lo que queremos es un presidente municipal y no un BARRENDERO.

Acabo de escuchar a Javier González Mocken hablar sobre su promesa de mejorar la policía y yo me pregunto ¿porque no lo hizo en su gestión? O al menos haber dado indicios de intentar hacerlo.

Y nos podemos pasar buen tiempo de nuestras vidas escuchándolos y llegaremos siempre a la misma conclusión, ¿Por qué no lo hizo en su gestión?

Escuche a Adriana Terrazas en un spot de propaganda política donde habla del MIEDO, de verdad ya no quise escuchar mas, se me revolvió el estómago al confirmar que es de las personas y políticos que creen que somos muy indejos…

El miedo lo tienen ellos no nosotros, los ciudadanos…

Yo les recuerdo a los Independientes que ellos mismos son CHAPULINES, o al menos muchísimos de ellos porque no son “virgencitas” en la política o en los partidos y chapulinearon a Independientes y menos “El Bronco”.

Don Q. Chillito les promete, estimados lectores, que cambiaré radicalmente a Ciudad Juárez, pavimentaré, no quinientas ni mil calles, toda la ciudad; pondré drenaje pluvial y traeré a las corporaciones al 007 y a los Rambos para acabar con los malos y convertiré a Ciudad Juárez, no en una ciudad próspera, ni en un estado independiente, sino en un país autónomo y soberano… Total el prometer no empobrece y se oye bonito…

Lo que se está jugando en Juárez por la presidencia Municipal son 3 grupos emanados del PRI; distanciados por intereses confrontados que anhelan el control del presupuesto y el poder para hacer negocios de una u otra índole…

Crecieron tanto los enanos en el PRI que por supuesto la “charola” no alcanza ya para todos ellos…. Y se pelearon las comadres y pues salieron las verdades…

No se usted estimado lector, pero cansa escuchar banalidades y mentiras, los YOYOS en su máxima expresión, todo lo pueden, son lo mejor, son únicos; pero la verdadera realidad es que no han hecho nada, absolutamente nada y basta ver la ciudad en la situación que se encuentra y los problemas que hoy salen a flote que nos gritan corrupción y TRES de ellos son responsables, por desvío, por intención u omisión…

Basta unos cuantos minutos de lluvia para que Ciudad Juárez se convierta en un caos, y eso les debería hacer doler la cara de vergüenza a 3 de los candidatos que hoy quieren ser presidentes municipales y hay problemas que están desde la más vieja de las gestiones que hoy compiten de nueva cuenta….

Y escucharlos prometer, caray esta de pensarse…

“No merecen nuestro voto, pero tendremos que dárselo a uno. Castiguemos no dando el voto a quienes consideremos que más daño ha hecho a la ciudad, si lo hacemos así, les va a doler y mucho,…se lo merecen.” – Don Q.Chillito