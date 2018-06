Tic Tac… Cuando lo que tienes no te alcanza para más…

By Don Q. Chillito on 20/06/2018

Que patético caso, realmente casi me arranca las lágrimas de entusiasmo por la bienaventurada idea de regalar “vasitos de agua” en el centro de la ciudad, en invierno fueron “vasitos de café” con pan lo que encabezó el presidente suplente cuando la ciudad está “hirviendo” en asesinatos y ahogándose en los problemas de siempre, todo sin soluciones ni de corto ni de largo plazo, pero eso si buenos para regalar “vasitos con algo” con la foto por supuesto…

No dan para mas estos señores políticos independientes, clara y totalmente topados, salvo en vaciladas y mentiras, ahí si son muy, pero muy creativos. Porque para echarle la culpa a otros de los graves problemas de violencia están más que prestos, iluminados y rapiditos en que se les “prendan” las ideas de a quien culpar.

De qué nos sirve tener un “mesero rodante” y que le pagamos un sueldo como presidente municipal, si la ciudad sigue siendo un hervidero de violencia sin trazos de soluciones. El presidente municipal es el encargado de la policía, es el jefe de ellos, el estratega para proteger y resguardar a la sociedad y no un simple meserito que reparte “agüita con sabor” o “cafecito con pan” en las esquinas, porque es lo único que demuestra que puede y tiene capacidad para hacer el suplente de Cabada.

La ciudad hierve en violencia armada y no tienen la más remota idea de cómo darle un “vasito de soluciones” que ponga un alto al baño de sangre que se da por todos lados, o al menos aligerar la violencia armada que permita a la sociedad Juarense a desarrollar su vida con normalidad.

Es el que en teoría está ahora a cargo de la policía por lo tanto es su responsabilidad hoy de lo que sucede en la ciudad, si dejara de compartir “vasitos de algo” y se pone a desarrollar una estrategia dirigida las cosas tal vez serían diferentes, cobra como presidente, pero sus resultados son pésimos y a la vista de todos, pero no por capacidad propia, por que la tiene; sino por que también tiene las manos cortadas. Hoy son la burla de los criminales quienes desafían a la autoridad con toda impunidad desafiante, no creo que los “vasitos de algo” ni tapen baches, ni limpien calles, ni sirvan para arreglar patrullas.

La tiene sencilla ya que su “jefe” (el que manda) denunció que son sus enemigos los que tienen hirviendo la ciudad con la violencia armada, pues es sencillo entonces… ¡¡¡ Pídale los nombres y actúe en consecuencia!!! Con ello acabaría con el derrame de sangre.

¿Qué le ha faltado a Armando Cabada para detener a sus enemigos, esos que denunció y que él conoce por supuesto, para acabar con la violencia armada que tanto está frustrando a la ciudad? ¿Qué le falta? ¿Por qué no lo hace…?

Y no lo dice Don Q. Chillito, lo dijo Armando Cabada, se quiso sacar su irresponsabilidad y PÉSIMOS resultados en seguridad pública que culpo a los partidos y a sus enemigos políticos en base a ello, y a estas alturas de violencia, ya es para que los hubiera detenido y mandado a que las leyes los juzgaran.

La declaración hecha en Canal 44, donde Armando Cabada afirma que tiene bien definido quien está desestabilizando la ciudad con violencia armada y dijo “está pagando por cada asesinato…” ¡¡¡GRAVÍSIMO!!!

Esto es inaudito, que un personaje de la política, me imagino, es enemigo de Armando Cabada y quien tiene a la ciudad sumida en un baño de sangre y que sabiéndolo no se haga público y actúen las autoridades.

No se necesita hacer un ejercicio violento para detener y poner ante las autoridades a ese personaje enemigo de Cabada, solo se necesita que vayan por él.

Vea la gravedad de las cosas estimado lector, dijo “está pagando por cada asesinato”

Sinceramente son declaraciones que incriminan a Cabada y por supuesto decepciona mas porque si lo sabe y no actúa lo hace cómplice.

Otro escenario sería que los enemigos de Armando Cabada a los que se refiere son dirigentes del Hampa y del Crimen Organizado, recordemos que la policía ha declarado, y Cabada mismo, que es una guerra por el territorio… ¿pudieran ser los enemigos de Cabada?…. Grave también.

Sres. Armando Cabada y Sergio Cabada en su defensa porque no desmintieron que el presta nombre del taller donde “arreglan” las patrullas NO TRABAJA, NO EXISTE, NO PERTENECE a la empresa VISAS 44, ese punto hubiera terminado con todo lo referente a este asunto de taller y licitaciones que tanto los golpeó en su imagen, según ustedes.

Si hay intereses que harán todo lo que esté a su mano para que usted no se reelija como presidente, por supuesto que los hay, como los hay para todos los demás como por ejemplo, los suyos que buscan que alguno de los otros no lleguen a la presidencia. Es algo lógico, pero de ahí a que esos enemigos tengan la capacidad armada y los recursos para desestabilizar la ciudad es diametralmente diferente.

Sr. Cabada, si usted tiene esa información le pregunto ¿Quién decide a quién matar?

Es grave lo que ha dicho en la televisión Canal 44, mucho muy grave porque lo involucra como cómplice de los hechos sangrientos por su silencio y falta de actuar.

Sr. Cabada, quien escribe esta columna, Don Q. Chillito, no es chayotero, jamás nadie nos ha dado un peso por escribir o no escribir, no insista en calificar a los analistas y periodistas como Chayoteros porque recuerde que usted señaló que los que se benefician con contratos son Chayoteros y usted como periodista y como empresario televisivo entonces lo es.

“Debemos aceptar la decepción finita, pero nunca perder la esperanza infinita.” – Martín Luther King