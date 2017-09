Tic Tac… Cuando ser El Jefe no es suficiente…

By Don Q. Chillito on 08/09/2017

Cuando las cosas se hacen en forma consistente por largo tiempo se convierten en costumbre y cuando la costumbre se arraiga es difícil regresar al origen, es difícil darle marcha atrás. Es como las gratificaciones económicas consistentes que se convierten en obligación y la obligación se convierte en la forma de hacer las cosas.

Una forma popular de interpretar lo anterior y ARRAIGADA en la administración pública en todos los niveles, es “ahí está la carreta puesta, ahí están los burros listos para jalarla, pero ¡solo te falta que le engra$es los eje$ compadre!”

Los Regidores tienen un jefe. En este caso que nos ocupa son los Independientes; el que les paga con recursos de los contribuyentes que es el Presidente Municipal y las dirigencias de los partidos por donde les llega la línea y la engrasada de ejes; no se mueven si alguno de los dos, la línea o la engrasada, no les llega y es ley porque la caballada llega flaca de dignidad, por eso los escogen los candidatos y los partidos, por hambrientos y carentes de principios aunque en algunos el espejo refleje falaz decencia, capacidad y credibilidad ya que al final todos son igual de sometidos y solo se puede someter AL IGNORANTE y al indigno.

Hablemos de los REGIDORES INDEPENDIENTES con base en lo antes expuesto, esos que ocupan las poltronas de la sala de Cabildo Municipal de Ciudad Juárez, a estos “honorables” ciudadanos los tienen tan agarraditos de los “tenates” por su jefe el presidente municipal que en días pasados VOTARON a favor de la Ley Electoral del Estado cuando ellos son INDEPENDIENTES y votaron a favor de LIMITAR las candidaturas independientes, y lo gravísimo, votaron en contra de los ciudadanos que quieran participar en las elecciones por la forma INDEPENDIENTE; o no sabían por lo que estaban votando o su jefe les dijo como votaran o realmente les engrasaron los ejes a favor de la partidocracia y se clavaron ellos mismos el puñal de la ley electoral.

Creo que les dieron línea de cómo votar esa ley y mire usted, son personas que ocupan carteras dentro del municipio como Regidores Independientes en donde su gestión es la de dirigir comisiones, coadyuvar con el presidente municipal, vigilar y supervisar la administración, acatar recomendaciones y mantener estrecha vigilancia sobre el patrimonio municipal, pues bien los Regidores en su totalidad no tienen un libre criterio para cuando se necesita discutir un asunto de vital importancia, está sujeto a la línea que les den en su partido o del presidente municipal en el caso de los Independientes de esta administración.

La sumisión de los Regidores es descarada, solo habrá sumisos cuando hay ignorancia y la verdad que solo saben cobrar, sentarse en su poltrona y esperar que se les engrase los ejes y votar lo que les indiquen como votar y además dirigen comisiones y al respecto tengo que comentar que ponerlos al frente de comisiones es como si pusiéramos la Iglesia en manos de Lucero, al lobo a cuidar a las gallinas o al PEDERASTA a educar en un hospicio.

En el municipio la gran mayoría de las Direcciones no se escapan de la calificación de corruptos, sinvergüenzas y ladrones; y ningún Regidor ha despegado las nalgas de su asiento para investigar, denunciar y actuar: NINGUNO. Cada vez sube mas el tono del saqueo y los Regidores en Babia, una vez dije que en la sala de Regidores se olía el culto al ego perverso y ególatra y huele a bajas pasiones, incluso pasiones prohibidas que huelen a ministerial.

¿Sirven los Regidores…? Por lo pronto en ser un contra peso a la corrupción en el municipio NO, porque pueden ser parte de ella y les pongo un ejemplo estimados lectores: ¿Cuánto puede costar un metro de terreno en el Boulevard Tomás Fernández…? ¿Usted cree que el metro cueste en esa zona $2,069.00…? Pues bien, a ese precio le vendieron al abogado de Armando Cabada un terreno de 441.661 metros en ese boulevard, el comprador fue Roberto José Calvo Pontón quien es representante legal de la asociación civil “Así las cosas Armando”.

En columna pasada denunciamos que en el municipio se estaban comenzando a dar movimientos en el sentido de VENDER terrenos municipales como pago de lealtades y servicios, pues este es un asunto que debieron haber detenido los REGIDORES; sin embargo fueron los que al final legalizan la venta ventajosa de ese terreno, prueba irrefutable de todo lo que hemos venido escribiendo párrafos arriba y en columnas anteriores…

Ahí les va mas, ahora la Dirección de Deportes Municipal de Francisco Ibarra en donde las tranzas menores no debería existir porque el Director Mr. Ibarra no lo necesita, pero la realidad es otra totalmente diferente y nadie objetó la compra de camisetas de la carrera de la amistad fueron mas caras que las del año pasado y la calidad es muy, pero muy inferior. Es una vergüenza, porque todos en el municipio son cómplices de todas las raterías que están sucediendo y que van a subir de tono porque al parecer no se sienten seguros de ganar la reelección, y podemos decir: ¿y la comisión de Regidores en Deportes…? A lo mejor le engrasaron los ejes.

Hay un ciudadano Regidor al cual no le engrasan los ejes, le engrasan una parte de cuerpo para saciar sus mas bajos institutos, ¿Ustedes creen que con esa calidad moral puedan vigilar la buena marcha de la administración municipal?, claro que no y como este personaje de bajas pasiones hay varios con distintos enfoques en la sala de Regidores.

¿Qué piensa de esto estimado lector de Tic Tac?

La ciudad se encuentra en el olvido total: sucia, descuidada, destruida y los responsables la han dejado llegar a esos términos por su ineficiencia, por su falta de visión y planeación, solo han servido los compadres para llevar al compadre a Chihuahua a chiflar a un baile, la muestra esta ante los ojos de todos, pero eso si, cobran como letrados de Harvard.

¡Así las cosas Armando!