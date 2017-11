Tic Tac… ¿Y cuando son dependientes uno de otro?

By Don Q. Chillito on 13/11/2017

Cuando un medio de comunicación no tiene una comercialización eficiente y de calidad en el servicio a sus clientes, no genera los suficientes recursos para su operación de solo por vender sus espacios publicitarios.

No obstante, cuando son excelentes vendiendo al gobierno sus niveles de ingreso mejoran substancialmente, superando en mucho a lo que generarían por la comercialización natural con la iniciativa privada, haciéndose una amalgama totalmente dependiente del gobierno, y en el fondo la “dependencia” esta convertida en “complicidad” aunque en las formas se disfrace o suavice…

Para nadie es desconocido que los recursos que aportaba el gobierno por medio de contratos de publicidad reales, o simulados, llevan perfectamente bien puesta una etiqueta de NO GOLPEAR.

Son contratos legales, indiscutiblemente, muy diferentes; tal vez, a los que llevan etiqueta de NO PUBLICAR. Nadie podrá asegurar la ilegalidad de los contratos porque los únicos que saben como son en la realidad son los involucrados, decir lo contrario es especular, para eso estan, y les pagan, los editores que son el filtro para ajustarse a los acuerdos y compromisos: no golpear o no publicar.

José López Portillo espetó, con un golpe en el atril del Congreso, la famosa frase que levantó el telón de lo que realmente sucede en las relaciones de Gobierno con los Medios, cuando dijo: “yo no pago para que me peguen” y hasta la fecha es ley no escrita.

Ahí se develó la realidad de esas relaciones obscuras de dependencia y sumisión de los MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS INFOMATIVOS: “el que paga manda siempre”.

El talón de Aquiles de los medios, es la dependencia hacia el dinero del gobierno, y cuando falta, DUELE y mucho.

El gobernador Javier Corral tiene la facultad, y el derecho, además de la obligación de no recurrir al pago de publicidad en los medios, esa es su decisión y sus razones deberá tener.

Si NO REPARTE presupuesto a los medios es una decisión soberana, pero en lo que no puede abusar el señor gobernador es en los señalamientos que ha hecho hacia uno de los medios mas representativos del estado y que de paso se lleva a todos por igual.

No, eso no es correcto, no se vale porque NO TIENE PRUEBAS. Quiza lo sabe, pero no le consta y por lo tanto se tiene que callar hasta que pueda comprobar sus dichos porque no por ser el Gobernador puede descalificar por sus pistolas a quien le venga en gana, para eso es el oficio politico para no balbucear barbaridades y Corral, eso lo tiene y le sobra…

Tanto el Gobernador como el medio aludido se hacen majes, ambos saben como son las cosas y ambos las han ejercido, no les queda a ninguno de los dos el papel de “sufrido”, es sencillo: que no haya DEPENDENCIA para que exista autonomía y libertad real de expresión; fuera de eso son puros lloriqueos por lo que no hay, y en esa relación entre el Gobernador y los medios lo que no hay es el dinero ni los halagos, así de simple…

Parece que el presidente Cabada está aceptando su realidad y que Alejandro Loaeza es por mandato ciudadano quien le sucederá en la silla municipal en Enero, porque para eso son los compromisos para HONRRARSE y lo que se pacta se cumple con honor y en tiempo. Viene navidad y son tiempos de buenos deseos por lo que el mandato ciudadano pide CUMPLIR lo pactado sin menoscabo de su continuidad de proyecto.

A los hombres verdaderos se les conoce solo cuando cumplen sus pactos, compromisos, ofrecimientos, y el presidente Cabada tiene uno por cumplir con quien será su substituto, mas que mandato es un COMPROMISO derivado de la confianza…

Ha causado extrañeza, de esa que primero asombra y luego da diarrea de risa, la declaración del presidente del PRI en el estado Omar Bazán cuando declara ante sus correligionarios que el “Teto” Murguía no perdió en las elecciones pasadas la presidencia municipal…

Dejó a Don Q. pensando… ¡Ah caray tiene razón, no perdió el “Teto”…!

Al “Teto” Murguía solo le partieron su mandarina en gajos con 100,000 votos de diferencia. ¡Hombre, pequeñeces en que se fijan los mal pensados…!

Han comenzado las “juntitis” de ombligos politicos, el viernes pasado en el domicilio de “Nacho” Duarte se reunieron un grupo de grillos que huelen a cementerio, todo un contingente Duartista asistió a esa convocatoria sobresaliendo la señora Doña Nora Yu, además hizo acto de presencia en esa reunión de grillos momios el mayor de la Dinastía Duarte, el señor Mario Héctor Duarte Jaquez, cuyo hijo emparentó con la hija de Adriana Fuentes Téllez allá por 2014…

¿De que hablaron?

Todo indica que quieren hacer un donativo a un asilo de ancianos para prepararse para poder pasar el resto del sexenio en hibernación política, porque de política y de cómo incorporarse a las nóminas pagadas con el erario público no creo, no le saben a eso….

El colmo de los colmos de todos los colmos, es que el PRI no entiende las lecciones que se han dado así mismos y vuelve la burra al maíz…

Le han dado cuerda a un perdedor, a Enrique Serrano. Un perdedor que los arrastró al precipicio a todos los PRIistas, un militante que no tiene nada que aportarles y que ocuparía una posición que podría ser para sangre joven y no precisamente a su entenado, el SINDICO Aarón Yáñez, que esta peor que su padrino protector.

Dejan ver que el PRI no tiene a mas cuadros que recurrir, más que a los que ni en su mismo partido quieren (y hablan de traiciones): un DUARTISTA de cepa que pronto estará en la fila de los SOPLONES del Nuevo Amanecer.

Que pena por el PRI, no tiene cuadros que merezcan tomar las posiciones de liderazgo y tiene que recurrir al DUARTISMO decadente, en fin, son decisiones de ellos y en su salud llevarán su penitencia… ¡Cuanta sumisión partidista caray…!

“Cuando se recurre a perdedores es porque en las filas no hay mentes ni personas con capacidades y cualidades ganadoras, o los ganadores están sumisos a los perdedores caminando juntos ciegos, sordos y mudos al ocaso de las posibilidades de crear nuevos tiempos y oportunidades…” Se lo digo yo, Don Q. Chillito.

Chango viejo no aprende maroma nueva, pero Chango joven si aprende maroma vieja…