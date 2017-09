Tic Tac… Ciudad en llamas: CabadaLand.

By Don Q. Chillito on 18/09/2017

Hace ya algunos meses en la contribución de Don Q.Chillito, o sea yo mero, escribí sobre el transporte urbano y sus costos de operación.

Escribí que la gasolina vendría a enrarecer el ambiente si subían los precios de las rutas, y mencionaba que por una simple lógica les seria imposible mantenerse por mucho “compromiso” que tuvieran con las autoridades sin querer asegurar que sus chatarras valen lo que cobran por el servicio, ni lo de antes ni lo de ahora vale lo que cobran por la ruta, definitivamente no y menos con engaños, desafiando a la autoridad y con un pésimo servicio con desaseados, groseros, prepotentes chóferes y algunos hasta peligrosos.

La semana pasada tronó la bomba. Subieron el precio por sus pistolas a $ 9.00 la ruta, lo comenzaron a cobrar y los usuarios a pagar, gritos suavecitos de los usuarios no hacen daño sino mas daño realmente causan son las autoridades al hacer mutis y voltearse para hacer como que no han visto, oído o sabido nada, simplemente dejaron que sean los mismos usuarios quienes detubieran ese aumento, les faltaron cojones a las autoridades para de inmediato enfrentar este desafío del pulpo camionero local.

El transporte Urbano en Juárez es un gran freno para el desarrollo eficiente de la ciudad ya que están formados en el “pedirle al gobierno” y no en la cultura del esfuerzo emprendedor. Enfocados al servicio para la búsqueda con el esfuerzo del retorno del capital y la ganancia, están acostumbrados a arrebatar y no servir, acostumbrados al “si lo quieres”, a la protección mafiosa de su actividad por la autoridad y a mal pagar a sus trabajadores.

Están acostumbrados a la evasión de impuestos, a la trácala y corrupción y nada de eso puede llegar a culminar en un negocio empresarial eficiente y lucrativo, son la caja chica en las elecciones de sus jefes del PRI, pródigos hijos del Teto, fieles soldados por conveniencia del partido.

No, nunca con esa gente tendremos un transporte eficiente, funcional, de primer mundo que nos permita dejar el auto en casa y que nos montemos para nuestros traslados en el transporte urbano, que nos sintamos seguros, cómodos y clientes consentidos.

Traer empresas profesionales en transporte urbano a Juárez es viable, rentable y de urgente necesidad, pero son las autoridades mismas quienes frenan esta posibilidad ya que implicaría no ingresos corruptos de los transportistas, siendo que transportistas y autoridades son el gran enemigo de tener un transporte urbano de primer mundo.

Imaginemos una ruta como las de El Paso, con unidades de ese o mejor nivel, en el tramo de ida y vuelta iniciando por el final de a Insurgentes hasta el entronque de la Gómez Morín con Independencia y de retorno, otra iniciando en 16 Septiembre y Américas y terminando en Av. Aeronáutica. Otra mas por todo el Juan Pablo de inicio a final y de retorno como medida de prueba con el precio necesario y justo, pero hagamos a un lado ya a los viejos pulpos arcaicos del transporte, hacerlo iniciamos un avance enorme hacia un mejor futuro para Juárez…

¿Pero que cree?… La autoridad estatal y municipal no lo aceptaría…

Seguimos nuestra meta de transitar por la mayor parte de la ciudad y de cerciorarnos personalmente de que nuestros comentarios sean reales, de peso y con verdad, hacer recorridos que DEBERÍA hacer el presidente Cabada y que no hace, o no quiere hacerlos porque si los hace debería de poner de patitas en la calle a algunos Directores.

He escuchado de gente que me asesora, platico o me escriben que el estado de la ciudad no es culpa del presidente Cabada, a todos les he contestado que esa es una verdad a medias, porque cierto es que lo destruido, la falta de drenaje pluvial, de luminarias, el transporte urbano no es consecuencia de su administración pero, lo que si es su UNICA RESPONSABILIDAD es el cochinero en que tiene a ciudad, la ciudad CARECE de un plan efectivo de MANTENIMIENTO, de un mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo, de una verdadera supervisión y honestidad en el manejo de los recursos que tiene asignados en su presupuesto que cubren el rubro de limpieza, señalización, forestación, jardinería, de calles y avenidas, de parques y jardines, de banquetas, de barrido, etc., mantener la infraestructura urbana en las mejores condiciones optimas es su obligación, para eso está ahí como presidente municipal.

Seguir justificándose en que la ciudad tiene un enorme atraso de años, de que estamos pagando las consecuencias de las malas administraciones anteriores, de que los latrocinios dejaron pocos recursos no son válidas ya que el DAR MANTENIMIENTO a la ciudad a lo que ya está haría un poco diferente a Juárez.

Pero ni eso están haciendo los independientes en el poder en la ciudad, no es un proyecto integral el Juárez Independiente entre Directores, la ciudad los denuncia, los problemas de la ciudad los delata, como funcionarios municipales cada quien trae su burra jalando para su trigal y cada quien esta cosechando el suyo, como también están llenado su bolsillo porque no tienen confianza en poder mantener el proyecto del presidente Cabada, los adelantados lo gritan…

Don Q. Chillito no quiere pensar, que el apagón de luminarias en tramos muy importantes de la ciudad y fraccionamientos es provocado, es intencional como lo denunciaron los de Morena. Don Q. Chillito nunca les creyó porque nunca aportaron pruebas de su dicho y los criticó fuertemente en su columna, pero tengo ya evidencia verídica y vivida de que puede ser así la estrategia del presidente Cabada, ahora como castigo, como para que digamos “no pos si Cabada tiene razón”.

Tengo la evidencia que pueden ser provocados los apagones de luminarias, de que pudiera ser una estrategia de imagen política, resulta que un fraccionamiento tenía todas sus luminarias funcionando, había hecho reportes de una que otra luminaria, pero en si toda la colonia estaba iluminada.

Súbitamente ¾ del fraccionamiento / colonia se queda sin luz, sin luminarias, de un día para otro NO ENCENDIERON las luminarias ni de la avenida principal ni de las calles laterales siendo hoy un fraccionamiento / colonia en penumbras y con muchísima molestia de los vecinos por todo lo que representa la oscuridad, su escribidor no cree en la mala suerte de ese fraccionamiento/ colonia y si comienzo a creer que ese sector esta desconectado a propósito, me consta lo que digo porque visito muy seguido a personas residentes, y como ese son varios.

La administración del presidente Cabada si, también tiene cosas buenas ya que seria el colmo que no las hubiera y entre ellas la fiesta de independencia y el portal de denuncia ciudadana de corrupción.

También entiendo que nuestro trabajo les puede hacer el juego a todos sus enemigos, pero desgraciadamente no nos podemos sustraer porque el mismo quehacer diario de la administración del presidente Cabada nos da la nota a comentar, desgraciadamente.

“Entre la falta de un plan ordenado y profesional de mantenimiento y la oscuridad dirigida vive Ciudad Juárez bajo la administración del presidente Cabada” – Don Q.Chillito.